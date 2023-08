Geçtiğimiz günlerde Ersin ve Aydoğan Nothing Phone (2)’nin Türkiye fiyatının açıklanması üzerine bir video paylaştılar. O videoda 37.000 TL’lik fiyatın telefon için yüksek bir fiyat olduğunu ancak “EDER” kısmında yorumsuz kaldıklarını dile getirdiler. Bu fiyatta satılan birçok amiral gemisi telefonun daha iyi olduğuna kanaat getirdiler.

Bakmakta fayda var: Nothing Phone (2) Nasıl Fotoğraf/Video Çekiyor?

Eren de bu videoda Nothing Phone (2)’nin 37.000 TL’lik satış fiyatının ederi olduğunu düşünüyor. Neden bu fiyatın “eder” olduğunu ise diğer telefonların satış fiyatlarıyla kıyaslamalı olarak gösteriyor. Nothing Phone (2) Türkiye fiyatı daha yüksek olması gerekirken daha düşük fiyatla gelmesinin, telefonu daha cazip kılmasına neden olduğundan bahsediyor.

Peki siz Nothing Phone (2)’nin fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyattan alınır mı? Yoksa fiyatının daha düşük mü olması gerekirdi? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

