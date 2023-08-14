Nothing Phone (1)’in arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bunlardan birisi Sony IMX 890 sensörünü kullanan 50MP çözünürlüğünde ana kamerası, bir diğeri ise Samsung JN1 sensörünü kullanan 50MP çözünürlük sunan geniş açı kamerası. Bu kameralar segmentindeki diğer telefonlarla yarışır düzeyde kaliteye sahip. Ayrıca geniş açı kamerasıyla 4cm’e kadar yaklaşıp makro çekimler yapabiliyor. Ek olarak 4K 60fps, 1080p 60fps videolar çekebiliyor. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bulunuyor.

Biz de bu kameraların nasıl performans sergilediğini size göstermek için bir video hazırladık. Peki siz Nothing Phone (2)’in kamera performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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