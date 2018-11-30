beIN Sports kanalları KabloTV’de!

Spor Toto Süper Ligi başta olmak üzere birçok ligi ve organizasyonu canlı yayınlayan beIN Sports kanalları artık KabloTV’de de yayınlanacak!

Spor Toto Süper Lig’in tüm maçları, Spor Toto 1. Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Turkish Airlines Euroleague, ATP Masters 1000, WTA organizasyonlarının yayın haklarına sahip olan beIN Sports, İngiltere Premier Lig karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve yayınlanması durumunda Formula 1 ve NBA spor içerikleri KabloTV platformunda yayın hakları olmaması sebebiyle yer alamayacak.

Böylece sadece Digiturk değil, aynı zamanda KabloTV üzerinden de izlenebilecek olan beIN Sports, Türkiye’de iki farklı platformlarda yayın yapıyor olacak. Bu kanallar ise beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4, beIN Sports Max 1 ve beIN Sports Max 2 şeklinde olacak.

Konu hakkında açıklama yapan Kablo TV, gönderdiği basın bülteninde “Dünyanın önemli ligleri, yıldız oyuncular, spor dünyasının güçlü yorumcuları, zengin içerikleri ve çok daha fazlasıyla beIN Sports kanalları artık KabloTV platformunda da yer almaktadır. Bir milyonu aşkın abone sayısıyla her geçen gün büyümeye devam eden KabloTV platformu içeriklerini zenginleştirmeye devam etmektedir. Türksat A.Ş tarafından sunulan KabloTV ve Digiturk platformları iş birliğiyle spor dünyasının nabzını tutan beIN Sports kanalları artık KabloTV üzerinden de izleyicileriyle buluşmaktadır.” ifadeleriyle beIN Sports’un artık Kablo TV’de de izlenebileceğini duyurdu.

Kablo TV beIN Sports Paketi

Söz konusu duyuru ardından beIN Sports kanallarını da izlemek isteyenler beIN Sports paketi satın almaları gerekecek. 160 TL fiyatlandırmaya sahip olan tarifeyi 12 ay taahhüt verilmesi halinde 99 TL aylık ödeme ile satın alınabilecek. Ancak bu paketin kanalları web ve mobil uygulamalarda sunulmazkern, ticari olarak kullanımı da yasaklanmış durumda.