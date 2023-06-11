Apple’ın Türkiye’de üretilen bir ürünü keşfedildi! Ürünün sızdırılan görüntüsüne göre bir t-shirt olan bu ürün, Apple’ın Türkiye’de ürettiği ilk ürünlerden biri olarak dikkat çekecek.

Üründe “Made in Turkey” ibaresi dikkat çekerken, İddia’ya Türkiye’de üretim yapacak Apple, bir marka ile anlaşıp Türkiye’deki üretim faaliyetlerine önem gösterebilir. Ayrıca, Apple’ın daha önce Türkiye’de üretim yapmadığı düşünüldüğünde, bu haber oldukça önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Apple, Türkiye’de ürün mü üretmeye başladı? Kutunun arkasında Made in Türkiye yazıyor? https://t.co/vVni6ZtRed — Ender Öztürk (@wobearacle) June 11, 2023

Apple’ın Türkiye’de ürettiği bu t-shirt, ülkemizdeki teknoloji sektörü için önemli bir adım olabilir. “Made in Turkey” yazısıyla ürünün üzerindeki yerini alan Apple, Türkiye’deki üretim faaliyetlerine daha da önem vererek, ülkemizdeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlayabilir.

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Ek olarak, Apple’ın Türkiye’de üretim yapmaya başlaması, şirketin küresel tedarik zincirini çeşitlendirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olarak görülebilir. Türkiye’nin coğrafi konumu, Apple için cazip bir üretim merkezi haline getirebilir.

İddia’ya göre Apple’ın Türkiye’de ürettiği t-shirt, şirketin Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin sadece başlangıcı olabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.