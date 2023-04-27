Apple, Beats serisine yeni kulaklıklar eklemeye hazırlanıyor. Yeni Beats Studio Buds Plus, Amazon‘da cihazın bazı fotoğrafları, teknik özellikleri ve bazı fiyat bilgileriyle birlikte listelendi.

Listede özellikle Studio Buds+’ın Nothing Ear (2) kulaklıklara oldukça benzeyen yeni bir şeffaf tasarım seçeneğiyle sunulacağı belirtiliyor. Listeye göre kulaklıklar Siyah ve Fildişi renklerinde gelecek. Studio Buds Plus’ın genel tasarımı 2021 yılında piyasaya sürülen orijinal Studio Buds ile büyük ölçüde aynı görünüyor. Beats Studio Buds Plus, AirPods Pro’ya daha sportif bir alternatif olacak.

Listeye göre, 3 kat daha büyük mikrofonlar ve hava deliği değişiklikleri ile Studio Buds Plus, orijinal Studio Buds’a göre 1,6 kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme ve 2 kata kadar geliştirilmiş Şeffaflık moduna sahip olacak. Ayrıca daha uzun pil ömrü sunan Studio Buds Plus, orijinal Studio Buds’ın 24 saate kıyasla birlikte verilen USB-C şarj kutusu ile 36 saate kadar dinleme süresi sunacak.

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Studio Buds Plus IPX4 dereceli suya dayanıklılığa sahip ve daha geniş bir kulak yelpazesine uyması için XS, S, M ve L kulak ucu boyutu seçenekleriyle sunulacaktır. Kulaklıklar hem Apple hem de Android cihazlarla uyumlu ve tek dokunuşla eşleştirme, cihazlar arasında otomatik geçiş, Hey Siri desteği ve Find My desteği gibi özellikler sunacak.

Beats Studio Buds Plus ilk olarak geçen ay iOS 16.4 kodunda keşfedildi ve kulaklıklar geçen hafta FCC dosyalarında da ortaya çıktı. Apple’ın kulaklıkları ne zaman duyurmayı planladığı belli değil, ancak önümüzdeki ay piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Bu yeni Beats Studio kulaklıklar önümüzdeki ay satışa sunulduğunda 169,95 dolar fiyat etiketine sahip olacağı da bilgiler arasında.