Bazı yeni Fiat modelleri, PSA platformu kullanacak!

Peugeot-Citroen (PSA) ve Fiat Chrysler grubu (FCA), otomotiv tarihinin en büyük şirket evliliklerinden birisine imza atmak için hazırlıklarını sürdürüyor. FCA grubu maliyet tasarrufunda bulunmak için yeniden yapılanırken, şehir içi modellerinde PSA’nın geliştirdiği platformu kullanacak!

Şehir içi yeni Fiat modelleri, Peugeot-Citroen DNA’sı taşıyacak!

Autonews Europe’nin haberine göre, FCA grubu Temmuz ayı sonlarında tedarikçileri için bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Bu mesajda şirketin gelecekteki B segmenti modellerine ilişkin her türlü araştırma, geliştirme ve makine üretiminin durdurulması istendi. İddialara göre Fiat grubu, düşük karlılığa sahip olan kompakt şehir içi otomobillerinde tamamen PSA grubunun kaynaklarından yararlanacak. Platform paylaşımı sayesinde şirket daha yüksek getirisi olan SUV ve crossover araçlara odaklanabilecek.

reklam

Fiat-Chrysler grup ortaklarına iletilen açıklamada ise şirketin bu alandaki yeni yol haritasına ilişkin önemli bir bilgiye yer verilmiş. Paylaşılan bilgiye göre, şirketin Polonya/Tychy’deki fabrikasında PSA’nın modüler CMP platformu kullanılan modeller üretilecek. Bu da yeni nesil Fiat 500 ve Lancia Ypsilon modellerinin Peugeot 208 ile platform kardeşi olacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra Avrupa pazarı için önemli bir model olan Fiat Egea/Tipo ise söz konusu değişiklikten etkilenmeyecek.

İtalyan FCA ve Fransız PSA grupları, dünyanın en büyük otomotiv ortaklığını oluşturmak üzere geçtiğimiz yıl bir protokol imzalamıştı. Şu sıralar Avrupa Komisyonu tarafından incelenen anlaşma onaylanırsa iki şirket tek çatı altına girecek ve yeni oluşum Stellantis olarak adlandırılacak.