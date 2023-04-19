Kahve makinesinden, airfryer’a, televizyondan blender’a bayramda ihtiyacınız olabilecek teknolojilerin MediaMarkt’la Tam Zamanı! MediaMarkt’ta bayram kampanyası 18-20 Nisan tarihlerinde teknoloji severlerle buluşuyor. Biz de her zamanki gibi sizin için aralarından seçtiğimiz ürünleri listeledik. Ancak kampanyaya dahil olan birçok ürün de bulunuyor. Kampanyaya dahil olan ürünlere göz atmak için buradaki linkle bakabilirsiniz.

Özellikle okullar da ara tatile girmiş, bayram tatili ile birleştirilmişken birçok öğrencinin boş vakitlerinde oyun oynayacağını biliyoruz. Sadece oyun ile kalmayıp ASUS Tuf Gaming bilgisayarıyla birçok güç gerektiren işlemler yapabiliyorsunuz. Öyle ki sunduğu RTX3050 ekran kartı, i5-11400H İşlemcisi, 8 GB RAM ve 512GB depolama alanıyla tam bir performans ürünü. 15,6 inç ekrana sahip olan bilgisayar ayrıca Windows 11 hazır kurulu halde geliyor. Eğer siz de ASUS Tuf Gaming Laptop’a göz atmak ve 17.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Son dönemlerin en önemli teknoljik ürünlerinden birisi de robot süpürgeler. Bayram ve bahar temizliklerinde evlerimizde kullanabileceğimiz en iyi yardımcılardan birisi olan bu robot süpürgeleri tüketiciyle buluşturan markalardan birisi de Grundig. 0.4 L toz haznesi, 400W maksimum gücü olan Grundig Robot Süpürge ayrıca HEPA 11 filtresinde de sahip. Böylece evinizdeki toz ve kirlerden arınmanıza yardımcı oluyor. Eğer siz de Grundig Robot Süpürgeye göz atmak ve 5999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Hayatımızda birçok işimizi artık akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Akıllı telefonlarda da en çok aradığımız özelliklerden birisi de batarya. TECNO Pova Neo 2 de 7000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. Neredeyse küçük bir powerbank kadar batarya sunan telefonda MediaTek Helio G85 işlemisi yer alıyor. Günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunabilen telefon 2 günlük batarya ömrü sunuyor. Böylece tüm işlerinizi batarya derdiniz olmadan kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. 128GB depolama alanı, 16MP ana kamerasıyla beraber anılarınızı çektikten sonra büyük depolama alanında saklayabiliyorsunuz. Eğer siz de TECNO Pova Neo 2 modeline göz atmak ve 6899 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.