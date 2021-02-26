Batman ve Fortnite şimdi de çizgi romanda buluşuyorlar!

Batman ve Fortnite‘ın yolları kesişmeye devam ediyor. DC Comics Fortnite evreninde geçen bir çizgi roman için kolları sıvadı.

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Fortnite evreninde geçen Batman çizgi romanına hazır olun!

Fortinte gücünü oyun dünyasının dışına çıkarmaya çalışıyor. Birçok farklı evrenlerden karakterleri oyun içine ekleyen Epic Games, bu sefer farklı bir yol izleme kararı aldı. 2019 yılında Batman‘i konuk eden Fortnite, bu sefer DC Comics‘in yeni çizgi romanına konuk oluyor. DC Comics, Fortnite evreninde geçen bir Batman çizgi romanı ile hayranlarını karşılıyor. Batman/Fortnite: Zero Point adını alan çizgi romanda tanıdık isimler de mevcut. Çizgi romanda Harley Quinn ve Catwoman’da yer almakta.

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Tüm bunların yanı sıra çizgi roman 20 Nisan tarihinde, resmi olarak çıkış yapacak. Ayrıca çizgi romanın dijital platformlara ve raflara aynı anda geleceği ortaya çıktı. Her ne kadar hikayesi tam olarak bilinmese de, hayranların beklentileri şimdiden arttı. Bununla birlikte serinin 6 Haziran tarihinde sona ereceği tahmin ediliyor. Çoklu evren konusunun işlenmesi beklenen çizgi romanda kapak çoktan hazır. Ayrıca serinin Christos Gage bu durumdan çok memnun. Ekibi ile birlikte heyecanın arttığını belirten Christos Gage, hayranları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bakalım DC Comics ve Fortnite birleşmesinden nasıl bir eser ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz.