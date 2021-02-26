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Geek

Batman ve Fortnite şimdi de çizgi romanda buluşuyorlar!

Batman ve Fortnite

Batman ve Fortnite‘ın yolları kesişmeye devam ediyor. DC Comics Fortnite evreninde geçen bir çizgi roman için kolları sıvadı.

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Fortnite evreninde geçen Batman çizgi romanına hazır olun!

Fortinte gücünü oyun dünyasının dışına çıkarmaya çalışıyor. Birçok farklı evrenlerden karakterleri oyun içine ekleyen Epic Games, bu sefer farklı bir yol izleme kararı aldı. 2019 yılında Batman‘i konuk eden Fortnite, bu sefer DC Comics‘in yeni çizgi romanına konuk oluyor. DC Comics, Fortnite evreninde geçen bir Batman çizgi romanı ile hayranlarını karşılıyor. Batman/Fortnite: Zero Point adını alan çizgi romanda tanıdık isimler de mevcut. Çizgi romanda Harley Quinn ve Catwoman’da yer almakta.

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Batman ve Fortnite

Tüm bunların yanı sıra çizgi roman 20 Nisan tarihinde, resmi olarak çıkış yapacak. Ayrıca çizgi romanın dijital platformlara ve raflara aynı anda geleceği ortaya çıktı. Her ne kadar hikayesi tam olarak bilinmese de, hayranların beklentileri şimdiden arttı. Bununla birlikte serinin 6 Haziran tarihinde sona ereceği tahmin ediliyor. Çoklu evren konusunun işlenmesi beklenen çizgi romanda kapak çoktan hazır. Ayrıca serinin Christos Gage bu durumdan çok memnun. Ekibi ile birlikte heyecanın arttığını belirten Christos Gage, hayranları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bakalım DC Comics ve Fortnite birleşmesinden nasıl bir eser ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz.

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Taze mühendis, çizgi roman ve teknoloji sever.

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Dizi/Film/Kitap

Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!

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Mortal Kombat Movie

Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.

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Mortal Kombat Movie, 16 Nisan’da HBO Max’te!

Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.

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+18 olarak çekilen filmde, sertlik ve vahşet ön planda yerini alıyor. Oyun serisinde popüler olan çoğu karakteri gördüğümüz fragman, kırmızı bantlı olarak gün yüzüne çıktı. Başrollerinde Joe Taslim, Josh Lawson ve Sisi Stringer gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor. Bununla birlikte filmin yapımcısı ise Aquaman ve Korku Seansı serilerinden tanıdığımız James Wan. 16 Nisan tarihinde HBO Max üzerinden gösterime girecek film sinema salonlarına da uğrayacak. Ne yazık ki HBO Max ülkemizde kullanımda olmadığı için hayranların sinema salonlarını kullanmaları gerekecek. Bakalım sevilen oyun serisi bu sefer düzgün bir yapımla hayranlarının karşısına çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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Geek

Microsoft Word metin vurgusu nasıl yapılır?

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microsoft word metin vurgusu

Microsoft Word dosyasında önemli bir metni vurgulamak için dosyanın içindeki metin vurgusu aracından yararlanmak mümkün. Aynı zamanda yine vurgulanmış bir metin aranabiliyor da.

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Hemen konuya gelecek olursak, öncelikle vurgulamak istediğiniz metni barındıran Word dosyasını açmanız gerekiyor. Ardından fare imlecinizle vurgulayacağınız metni seçin. Metni seçmenizin hemen ardından ya metnin yanında beliren ufak menüden, yahut Word dosyasının Giriş kısmındaki seçenekler arasından; Metin Vurgusu Rengi seçeneğinin yanındaki aşağı doğru olan oka basın ve vurgulamak istediğiniz rengi seçin. Rengi seçmenizin ardından metnin o renkte vurgulandığını göreceksiniz. Açık renkler seçmeniz durumunda yazıcılardan daha iyi sonuç almanız muhtemel.

microsoft word metin vurgusuAynı şekilde bir metin içerisindeki farklı yerleri art arda vurgulamayı da deneyebilirsiniz. Bunun için ise metni seçmeden önce Giriş kısmındaki yine aynı Yazı Tipi grubu içerisindeki Metin Vurgu Rengi kısmından renk seçmeniz gerekiyor. Ardından ise imleciniz artık vurgulayıcınız olacak. Böylelikle devamlı bir şekilde metin içerisinde vurgulamalarınızı gerçekleştirebilir olacaksınız.

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microsoft word metin vurgusu

microsoft word metin vurgusu

Vurgulama modundan çıkabilmek için ise klavyeniz üzerinden Esc tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Microsoft Word metin vurgusu nasıl kaldırılır?

Aynı şekilde Microsoft Word dosyasında metin vurgusunu benzer yollar izleyerek kaldırmak mümkün. Bunun için de vurgulu olan metnin vurgusunu, vurgu kaleminizle seçip kaldırabilirsiniz. Eğer dosyadaki tüm vurguları kaldırmak istiyorsanız Ctrl+A ile bütün metni seçip yine Giriş yerindeki Metin Vurgu Rengi seçeneklerinden Renk Yok kısmına basarak vurguları silebilirsiniz.

microsoft word metin vurgusu

Vurgulu metni bulmak

Eğer metin uzun ise ve vurgulu metinleri kısa sürede bulabilmek istiyorsanız gelişmiş arama seçenekleri de tam bunun için ulaşılabilir durumda. Bu kısma da Word dosyasının yine Giriş kısmında Düzenleme alanındaki Ara kısmının yanındaki aşağı oka basıp Gelişmiş Bul seçeneğine giderek ulaşabilirsiniz. Bu adımın ardından Bul ve Değiştir menüsü açılacak.

microsoft word metin vurgusu

Bul kısmında Tüm Seçeneklere tıklamanız durumunda açılacak menülerden en aşağıda Biçim alanında Vurgu seçeneğine basmanız gerekiyor. Ardından ise Sonrakini Bul kısmına tıklayarak her bir vurgulanmış metni bulabiliyorsunuz.

Metinde belli kısımların vurgulanması okuyucuların bütün metni okumadan ana fikirleri almalarına olanak sağlayabilecek güzel bir araç olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla metnin vurgulanan yerlerine dikkat etmek gerekeceğini de son olarak “vurgulamakta” fayda var.

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Dizi/Film/Kitap

Deadpool 3 filminin MCU’ya dahil olacağı kesinleşti!

Yazan:

Deadpool 3 MCU içerisine dahil oluyor. MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, filmin evrene dahil olacağını resmi olarak duyurdu.

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MCU’da +18 Deadpool 3 filmi görmeye hazır olun!

Marvel Sinematik Evreni, genişlemeye devam ediyor. 2009 yılında Disney‘in satın alması ile birlikte oluşturulan evren çizgi roman hayranlarından büyük beğeni toplamış ve dünya genelinde yeni bir akım başlatmıştı. Marvel içerisinde yer alan çizgi roman karakterlerinin film haklarını da yavaş yavaş toplayan Disney, 2019 yılında 21st Century Fox‘u satın alarak X-Men evreninin MCU‘ya bağlanmasının önünü açtı. Bu evrenin tartışmasız en sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool da satın alım sonrası MCU içerisine dahil olma hakkını kazandı. Ancak süper kahraman evreninde sert karakterlere pek yer vermeyen Marvel‘ın nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyordu. Collider isimli internet sitesine konuşan MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, Ryan Reynolds‘ın başrolünde yer aldığı yapımın olduğu gibi ana evrene dahil olacağını duyurdu.

Deadpool 3

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Kendine has yapısı ile hayranların büyük beğenisini kazanan yapım için çalışmalara başlandığını duyuran Kevin Fiege, çekimlerin bu yıl başlamayacağını ama senaryo üzerinde büyük bir yol katettiklerini belirtti. Ryan Reynolds ile alakalı övgü dolu sözlerde bulunan Fiege, onun karakteri canlandırmasından büyük keyif duyduklarını hayranlarına duyurdu. Bu açıklamalar ile birlikte hayranların kafalarındaki soru işaretleri büyük ölçüde giderilirken Kevin Fiege, Deadpool 3 filminin herhangi bir “yumuşatma” olmadan doğrudan +18 olarak sinema salonlarına çıkacağını açıkladı. Bakalım Marvel, kendi evreninin ilk +18 filmi ile hayranlarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.

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