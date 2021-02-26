Xiaomi Mi Pad 5, teknik özellikleri ve fiyatıyla birlikte görüntülendi!

Xiaomi‘nin uzun süredir tablet pazarında herhangi bir ürün tanıtmaması, şirketin bu alandan çekildiği söylentilerini ortaya çıkarmıştı. Firmanın tanıttığı son tablet modeli olan Mi Pad 4, 2018’in haziran ayında piyasaya çıktı. Ancak bu ürünün satışları yeterli düzeyde olmadı ve Xiaomi‘nin tablet pazarındaki sessizliği başladı. Geçtiğimiz sene başlayan COVID-19 salgınının ardından tablet satışlarında artış gerçekleşti. Artan talepler doğrultusunda şirket, bu sene yeni tabletini piyasaya süreceğini duyurdu.

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Xiaomi Mi Pad 5, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Yaklaşmakta olan Xiaomi Mi Pad 5 bugün, renderları, teknik özellikleri ve fiyat seçenekleriyle ortaya çıktı. Cihazın renderlarına baktığımızda ön tarafta orta kalınlıkta çerçeve, arka tarafta ise Mi 11 benzeri bir kamera tasarımı olduğunu görüyoruz. Tabletin, 144 Hz ekran tazeleme hızı bulunan 2K çözünürlüklü bir panel ile geleceği sızıntılarda belirtiliyor. Ayrıca ekran, LCD panel türüne ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip olacak. Arka tarafta ise Sony IMX586 sensörlü bir ana kamera mevcut. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüklü geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Xiaomi Mi Pad 5, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan modeli, 3999 Yuan(619$) üzerinden fiyatlandırılacak. Bununla birlikte depolama alanı 256 GB’a çıktığında ise fiyat 4299 Yuan(666$)‘a çıkacak. Tabletin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan modeli, 5499 Yuan(774$) fiyat etiketi ile gelecek. Görmeye alışkın olmadığımız bir seçenek olarak bu cihazda 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı seçeneğini de göreceğiz. Bu modeli almak isteyen kullanıcılar 5499 Yuan(851$) ile bu tablete ulaşabilecekler. Bununla birlikte, Xiaomi‘nin ilk üst düzey tabletini yakın zaman içerisinde görmeyi bekliyoruz.