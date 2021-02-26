Haber
Xiaomi Mi Pad 5, teknik özellikleri ve fiyatıyla birlikte görüntülendi!
Xiaomi‘nin uzun süredir tablet pazarında herhangi bir ürün tanıtmaması, şirketin bu alandan çekildiği söylentilerini ortaya çıkarmıştı. Firmanın tanıttığı son tablet modeli olan Mi Pad 4, 2018’in haziran ayında piyasaya çıktı. Ancak bu ürünün satışları yeterli düzeyde olmadı ve Xiaomi‘nin tablet pazarındaki sessizliği başladı. Geçtiğimiz sene başlayan COVID-19 salgınının ardından tablet satışlarında artış gerçekleşti. Artan talepler doğrultusunda şirket, bu sene yeni tabletini piyasaya süreceğini duyurdu.
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Xiaomi Mi Pad 5, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Yaklaşmakta olan Xiaomi Mi Pad 5 bugün, renderları, teknik özellikleri ve fiyat seçenekleriyle ortaya çıktı. Cihazın renderlarına baktığımızda ön tarafta orta kalınlıkta çerçeve, arka tarafta ise Mi 11 benzeri bir kamera tasarımı olduğunu görüyoruz. Tabletin, 144 Hz ekran tazeleme hızı bulunan 2K çözünürlüklü bir panel ile geleceği sızıntılarda belirtiliyor. Ayrıca ekran, LCD panel türüne ve Gorilla Glass 5 korumasına sahip olacak. Arka tarafta ise Sony IMX586 sensörlü bir ana kamera mevcut. Bu ana kameraya ise 13 MP çözünürlüklü geniş açılı kamera eşlik ediyor.
Xiaomi Mi Pad 5, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan modeli, 3999 Yuan(619$) üzerinden fiyatlandırılacak. Bununla birlikte depolama alanı 256 GB’a çıktığında ise fiyat 4299 Yuan(666$)‘a çıkacak. Tabletin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan modeli, 5499 Yuan(774$) fiyat etiketi ile gelecek. Görmeye alışkın olmadığımız bir seçenek olarak bu cihazda 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı seçeneğini de göreceğiz. Bu modeli almak isteyen kullanıcılar 5499 Yuan(851$) ile bu tablete ulaşabilecekler. Bununla birlikte, Xiaomi‘nin ilk üst düzey tabletini yakın zaman içerisinde görmeyi bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 4G Sessizce Resmiyet Kazandı
Çinli Huawei geçtiğimiz yıl tanıttığı P40 serisine yeni bir model kazandırdı. Huawei P40 4G sessiz sedasız JD.com’da yer aldı!
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ABD ve Google ambargosuna rağmen ayakta durmayı sürdüren Huawei, P40 serisine yeni bir model ekledi. 2020 yılının Mart ayında 5G desteğiyle tanıtılan P40, 2021 yılına geldiğimizde 4G desteğiyle bir kez daha raflarda. Gerek donanım, gerekse tasarım tarafında bir farklılık barındırmayan telefonun fiyatı doğal olarak 5G’li modelden daha ucuz. Peki yeni Huawei P40 4G neler sunuyor? Gelin bakalım…
6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 60Hz OLED ekranla tanıtılan Huawei P40 4G, JD.com‘un sitesinde yer aldı. Gücünü Kirin 990 4G‘den alan telefonun 5G’li modele göre tek farkı da bu. Hatırlarsanız P40 5G Kirin 990 5G‘den güç alıyordu. Bunun dışında yeni model, 5G’li model gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ek olarak bu kameraların çözünürlükleri ve işlevleri ise şu şekilde sıralanmakta:
- 50MP f/1.9 diyafram açıklığında SuperSensing ana
- 16MP f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı
- 8MP f/2.4 diyafram açıklığında telefoto
- (30x dijital zoom telefonda yer alıyor)
Ön tarafa geçtiğimizde ise 32MP + IR ToF ikili kamera ile karşılaşıyoruz. Bunun dışında 8GB RAM / 128GB depolama ve 22.5W hızlı şarj destekli 3.800 mAh pil Huawei P40 4G’de bulunmakta.
Son olarak fiyat tarafına geçiyoruz. Yeni model fiyat tarafında doğal olarak Huawei P40 5G’den ucuz. Yeni Huawei P40 4G satış fiyatı 525 dolar. Yani 5G’li modele göre 77 dolarlık bir fark.
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Oyun
Subnautica: Below Zero PC, Playstation ve Xbox’a Mayıs’ta geliyor
Beğenilen açık dünya su altı hayatta kalma oyunu olan Subnautica’nın devam oyunu 14 Mayıs’ta geliyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 820-4.165TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Unknown World stüdyosunun geliştirdiği Subnautica: Below Zero; bir süredir Steam üzerinde Erken Erişim’de idi. Ancak şimdiye kadar oyunun Nintendo Switch hariç herhangi bir platforma geleceği açıklanmamıştı.
Şimdi ise firmanın açıklamasına göre Subnautica devam oyunu; Windows ve Mac bilgisayarlar için Steam ve Epic Games üzerinden kullanıcıyla buluşacak. Aynı zamanda Switch dışında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X için çıkacak olan oyun; fiziksel ve dijital kopyaları ile 30 Dolar fiyata sahip olacak.
Unknown Worlds oyunun Bandai Namco işbirliği ile çıkacağını da bildiriyor. Buna göre Amerika, EMEA ve Japonya için fiziksel kopyaları Bandai Namco dağıtacak. Switch için ise daha önce bu platformda olmayan ilk oyunla beraber Subnautica: Below Zero devam oyununu barındıran fiziksel kopya 60 Dolardan satışta olacak.
Oyundan bahsedecek olursak Planet 4546B’yi keşfetmeye devam edecek olan oyuncular bu sefer soğuk bir dünyada hayatta kalmaya çalışacaklar. Stüdyonun Erken Erişim’den gelen geri dönüşleri dikkate alarak geliştirdiklerini söylediği Below Zero; yeni hikayesi ve sırlarıyla oyuncuları karşılayacak. Bununla beraber yine üretilebilecek yeni teknolojilerin yanında; derin sularda karşılaşacakları yeni yaratıklar gibi çeşitli şeyler de oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 kartı bu teknolojiyle daha performanslı olabilecek
Nvidia firması yeni çıkan ekran kartı RTX 3060 için “resizable BAR” teknolojisi desteğini açıkladı. Bu teknoloji ile birlikte ekran kartı böylelikle bazı oyunlarda kare sayısı artışı sağlayacak. Ayrıca 30 serisi laptop kartları için de bu destek şimdiden gelmiş oluyor. Diğer masaüstü ekran kartlarının ise özelliği almak için Mart ayını beklemeleri gerekiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Resizable BAR özelliğini kullanıcılar ilk olarak AMD firması tarafından SAM ismiyle duymuştu. Sonrasında ise Intel ve Nvidia da bu özelliği kendi cihazlarına getireceklerini duyurmuşlardı. Özellikle Nvidia birkaç ay önce RTX 3000 serisi kartlarına daha yüksek kare sayılarının geleceğini bildirmişti.
Bahsedilen destek böylelikle RTX 3060 kartı sahipleri için geliyor. Özelliğin işlevselliği açısından ise 400 veya 500 serisi bir ana kartın yanında; AMD Ryzen 5000 veya Intel 10.nesil ve üstü işlemcilerine sahip olmaları gerekecek. Dizüstü için konuşacak olursak RTX 30 serisi ekran kartının yanında; 11.nesil Tiger Lake veya Ryzen 5000 işlemcisine gerek duyuluyor. Son olarak bu donanımların ve diğer alakalı yazılımların da güncel olması gerektiğini hatırlatalım. Desteklenen ana kart ve işlemci tam listesi ise Nvidia resmi sitesinde mevcut.
Resizable BAR, işlemci ve ekran kartı veri ulaşımı arasındaki hafıza erişim sınırlarını kaldıran bir teknoloji. Dolayısıyla da performans açısından cihazlara önemli avantaj sağlamasıyla bunun kullanıcılar için sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
Nvidia ekran kartlarına sunacağı bu özellik için testler yürütüyor
Teknolojinin sağladıkları konusunda daha dikkatli ilerleyen Nvidia; oynanan oyuna göre alınan performans artışının oldukça değişebileceğini söylüyor. Firmanın not ettiğine göre yapılan testlerde yüzde bazında ufak oranlardan %10’a kadar kare sayısında artış görülen oyunlar mevcut. Bununla beraber firma bazı oyunlarda düşüş de görmüş durumda.
Dolayısıyla firma teknoloji üzerindeki testlerine devam ederken sadece uygun görmesi durumunda özelliği aktifleştirecek. Yani Nvidia bir oyunda kare sayısında artış görülürse özelliği aktif hale getirecek; diğer yandan düşüş söz konusu olursa özellik kullanılmayacak.
Şimdiye kadar desteklenen oyunların listesi ise şöyle:
- Assassin’s Creed Valhalla
- Battlefield V
- Borderlands 3
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Metro Exodus
- Red Dead Redemption 2
- Watch Dogs: Legion
Son olarak Nvidia’nın Mart ayında getireceği güncellemeyle RTX 3000 serisinin tamamına sağlayacağı destekle birlikte listeye başka oyunların da ekleneceğini not olarak düştüğünü belirtelim.
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