Oyun geliştiricisi AppLovin, Unity’yi satın alma çabasından vazgeçtiğini söyledi.

Unity hissedarları geçen ay 20 milyar dolarlık teklifi reddettikten sonra, AppLovin pazartesi günü video oyun yazılımı şirketini satın almak için başka bir teklif sunmayacağını söyledi.

Şirket, “Dikkatli bir değerlendirmenin ardından AppLovin, bağımsız pazar lideri olarak izlediği yolun hissedarları ve diğer paydaşları için daha iyi olduğu sonucuna vardı” dedi.

Ağustos ayının başlarında, AppLovin, Unity’yi hisse başına 58.85 dolar karşılığında satın almayı teklif etti. Bu, önceki günün kapanış fiyatına göre yaklaşık %18’lik bir primdi. Unity, anlaşmanın “Unity hissedarlarının çıkarına olmadığını” söyleyerek yanıt verdi.

Şirket, bu teklifi kabul etmek yerine, hissedarların temmuz ayında üzerinde anlaşmaya varılan mobil reklamcılık teknolojisi firması IronSource’un kendi teklif ettiği 4.4 milyar dolarlık satın alma lehinde oy kullanmasını tavsiye etti.

AppLovin’in önerisiyle Unity, IronSource anlaşmasını terk etmek zorunda kalacaktı. Ayrıca Unity CEO’su John Riccitiello’yu birleşik şirketin CEO’su yapacaktı.

CEO Adam Foroughi yaptığı açıklamada, “Temel pazarlarımızın ve AppLovin’in uzun vadeli büyüme potansiyeli konusunda heyecanlıyız. Deneyimli ve kendini işine adamış ekibimiz, ürünlerimizde ve teknolojimizde sürekli iyileştirmeler yapmak ve yüksek büyüme hızına sahip yeni pazarlara açılmak da dahil olmak üzere kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmaya devam edecek” dedi.