Banana ARM Türkiye Destek Sitesi Açıldı

25 Ocak, 2017 HABER, Yazılım 0 yorumlar

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Truva Linux Projesi’ni geliştiren ekip tarafından hazırlanan Banana ARM Türkiye Destek Sitesi yayın hayatına başladı.

Truva Linux Projesi’ni geliştiren ekip, günümüzün hızla gelişen teknolojilerinden biri olan tek kart ARM sistemlerine Türkiye’de destek vermek amacı ile çalışmalarına başladı. https://www.banana.gen.tr/ adresli web sitesinde ARM sistemleri hakkındaki son haberler, ARM cihazlar ve bu cihazlarda kullanılan işletim sistemleri hakkında teknik bilgiler, soru ve sorunlara çözümler, üretilen/geliştirilen projeler gibi kısımlar bulunuyor. Ayrıca sitenin bir de forumu var.

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