Bakanlıktan Çiftlik Bank’a Suç Duyurusu!

Saadet zinciri olduğu iddialarının peşini bırakmadığı KKTC menşeli Çiftlik Bank için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Son dönemde popüleritesi iyice artan Çiftlik Bank için bakanlık nezdinde suç duyurusunda bulunuldu. “İnternet yoluyla yalan haber yapmak, yaymak ve menfaat sağlamak” başlığıyla sunulan suç duyurunda şöyle denildi: “Facebook adlı sitede Çiftlik Bank adlı kullanıcı tarafından “6.Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi’nde Çiftlik Bank ailesi adına düzenlenecek ödül töreninde, Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ailesi adına 20 markanın hak kazandığı kalite ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr.Faruk Özlü’nün elinden alacak” içerikli afiş şeklinde resim paylaşılmış, yorum bölümünde de belirtilen ifade tekrar kullanılmıştır. Bu haber tamamen hayal ürünü olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Çiftlik Bank adlı kullanıcının internet sitesi, üyelerin para yatırması üzerine kurulmuş bir sitedir. Üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen bu yalan haberin yapıldığı açık olup, ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yalan haberin siteden kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.”

Ülkemizde büyük yatırımcılar kazanan ve aynı zamanda balon olduğu iddia edilerek eleştirilen sistem için Çiftlik Bank yetkilileri ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın izinlerine sahip olduklarını ileri sürdü.

İnegöl’de de bir çiftlik açan şirketin CEO’su Mehmet Aydın “Çıkan dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın tekrar eski haline gelmesini istemeyen, bizim dışa bağımlı halimizi sürdürmek isteyenler Kudüs’ü başkent ilan eden aynı kişilerdir” dedi.