İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, ek eğitimle birlikte bundan sonra 125 cc altındaki motosikletlerin B sınıfı ehliyetlerle kullanılabileceğini açıkladı.

Türkiye’de 2 tekerlekli araçların kullanımının arttığını belirten Bakan Soylu, “125 cc motorların şehir içi kullanımı arttı. Birçok insanın hem arabası var hem motoru var. Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk, sürücü kursları onların kontrolünde. Biz de kimin ne kullanacağının kararını veren bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı, Emniyet Genel Müdürlüğü de Jandarma’nın trafiğiyle çalıştı. Bundan sonra 125 cc’nin altındaki motorlar, B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. O konudaki çalışmalar belli bir noktaya geldi. Sadece 1-2 tane ders alabilecekler. Motorla ilgili ek bir dersle bu hakkı alabilecekler. Ayrı bir motor ehliyeti almaya gerek kalmayacak” dedi.

Komisyon Kurulmuştu

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), bir süre önce motosiklet sektörünün gelişimi hedefiyle bir komisyon kurulmasına öncülük etmişti. Bu komisyonun yaptığı ve farklı paydaşların katıldığı çalıştaylarda, sektördeki üretim rakamlarının artırılmasının yolları aranırken, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de B sınıfı ehliyet ile 125 cc’ye kadar motosiklet kullanımına izin verilmesi yönünde de adımlar atılıyordu.

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Dernek kaynakları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı üzere, 125 cc’ye kadar tüm motosikletlerin B sınıfı otomobil ehliyeti ile kullanılabilecek olmasının, sektör açısından olumlu olduğunu belirtirken, 2022’de 400 bin adedi aşan pazarın ise önümüzdeki dönemde milyon adetleri görebileceği görüşünü paylaşıyor.

Türkiye’de 40 Milyon Kişi Etkileniyor

Motosiklet kullanımı için ehliyetlerde yapılacak düzenleme hakkında Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, “Bu yeni düzenleme ile daha da büyük güç kazanarak yaratacağı ihracat gücü ile de ülkemiz istihdamına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Yeni düzenlemede A1 sınıfı ehliyeti ‘B Sınıfı’nı da kapsayacak şekilde düzenleneceğini kaydeden Öztürk, “Yaş sınırı ve eğitim süreleri belirlenerek yasanın çıkması ile yürülüğe girecektir. Bu düzenleme Türkiye’de 40 milyon kişiyi etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Pazarın büyümesinin ise Türkiye’ye yeni motosiklet yatırımlarının gelmesinin önünü açması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, B sınıfı ehliyet ile 125 cc’ye kadar motosiklet kullanımının yasallaşmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı da bu yönde bir eğitim mevzuatı açıklamak üzere çalışmalar yürütüyor.

MOTED’in konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.