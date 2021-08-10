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Aynı Fiyata Amiral Gemisi Mi, Orta Seviye Mi? | Poco F3 vs Galaxy A72 Karşılaştırma
Akıllı telefon seçimine gelince hepimiz olabildiğince az ödeyerek en iyi özelliklere sahip olmak istiyoruz. Bu durum, fiyat performans cihazı dediğimiz cihazların rakiplerinden sıyrılmasını ve insanların dikkatini çekebilmesini sağlıyor. Orta – üst segmente geldiğimizde de, cebimizdeki bütçeyi artırmadan amiral gemisi özelliklerine sahip cihazlardan birini satın alabilmek istiyoruz. Bu segmente hitap etmek için piyasaya sunulan 2 cihaz olan Poco F3 ve Galaxy A72’yi gelin birlikte değerlendirelim.
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Aynı fiyata amiral gemisi mi tercih edersiniz yoksa orta üst seviye mi?
Öyle iki akıllı telefon düşünün ki, fiyatları aynıyken bir tanesi orta üst seviyede olsun ve diğeri de amiral gemisi seviyesine göz kırpsın. Bu iki cihaz muhtemelen sizin de tahmin ettiğiniz gibi Poco’nun yeni akıllı telefonu F3 ve Samsung’un lansman tarihinden beri dikkatleri üzerine çeken Galaxy A72 modeli.
Tasarım
Cihazların tasarımlarına baktığınızda iki markanın da çok farklı tasarım çizgilerine sahip olduğunu görüyorsunuz. Poco F3, malzeme bazında baktığınızda daha premium bir his yaratabilmeyi başarsa da; Galaxy A72 bu hissiyatı yaşatamıyor. Galaxy A72’nin ise bu noktada öne çıkan özelliği arka kapağının leke tutmaması yönünde oluyor. Ayna benzeri parlak yüzeylere sahip olan akıllı telefonlar kirleri çok fazla ve belirgin bir şekilde gösterirken plastik arka kapaklarda bunun pek de böyle olmadığını gözlemliyoruz. Eğer bu konuda titiz bir kullanıcıysanız Poco F3’e kıyasla A72’nin size daha cazip görüneceğini söyleyebiliriz.
Cihazların ebatlarına baktığımızda da hemen hemen aynı ölçülere sahip olduklarını ve ağırlıklarının da çok yakın olduklarını görüyoruz. Yine de elde tutuş hissiyatı ve kullanım kolaylığıyla Poco F3, Galaxy A72’nin önüne geçiyor.
Ekran
Ekran tarafına gelince Poco F3’te genellikle yalnızca amiral gemisi modellerde gördüğümüz ve şuanda en iyi AMOLED panellerden biri olarak değerlendirdiğimiz E4 AMOLED bir ekran paneli sunulduğunu görüyoruz. E4 AMOLED ekranlar sadece panel kalitesiyle öne çıkmanın da ötesinde; 120 Hz yüksek tazeleme hızlarını destekleyerek daha akıcı görüntüler sunabiliyorlar. Böylelikle E4 AMOLED paneller kullanıcının taleplerini fazlasıyla karşılayan ve en çok tercih edilen paneller haline geliyorlar. Poco F3’te kullanılan bu iddialı ekrana karşılık olarak Galaxy A72’de 90 Hz tazeleme hızına sahip bir AMOLED panel kullanılmış. Galaxy A72’de gördüğümüz bu panel her ne kadar amiral gemisi düzeyinde olmasa da; ortalamanın çok üzerinde bir kaliteye sahip. Fakat yine de genel anlamda ekran yönünde Poco F3’ün önde olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz.
Dananın kuyruğunun koptuğu yer: İşlemci
Cihazların işlemcilerini göz önüne aldığımızda çok ciddi bir fark görüyoruz. Poco F3’te Qualcomm’un en güncel işlemcilerinden biri olan Snapdragon 870 işlemci seti kullanılırken Galaxy A72’de şimdiye kadar birçok akıllı telefonda gördüğümüz Snapdragon 720G kullanılıyor. Snapdragon 720G her ne kadar rüştünü ispatlamış bir işlemci olsa da; 870’in hızı ve performansıyla yarışabilecek düzeyde değil. Aradaki güç ve performans farkını da dikkate aldığımız zaman işlemci tarafında Poco F3, Galaxy A72’nin ciddi manada önüne geçiyor.
Arayüz
Arayüz kullanım kolaylığı da sübjektif bir konu olsa da; çoğunluğun ONE UI gibi arayüzleri kullanmayı tercih ettiğiniz gözlemliyoruz. Kullanıcıyı kompleks süreçlere maruz bırakmayan ve kolay kullanıma sahip arayüzler; müşterilerin akıllı telefon tercihlerinde belirleyici olabiliyor. Bu noktada MIUI arayüzünde Xiaomi bünyesi altındaki akıllı telefonlar daha çok çeşitliliğe sahip olsa da; basitliğiyle öne çıkan ONE UI, arayüz karşılaştırmasında birçok kullanıcının tercihi olacaktır.
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
POCO F3 özellikleri
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
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İnceleme
SOLANA İnceleme | Ethereum’u Yerinden Edebilir Mi?
Solana, kendi klasmanındaki rakiplerine karşı avantajları ve hızlı yükselişiyle birlikte, son 1 yılın en çok dikkat çeken projelerinden biri. Bugün biz de sizlerle, Solana’nın genel hatlarıyla nasıl bir proje olduğunu değerlendirmeye çalışacağız.
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Solana, ilk 15’in gediklisi
Coingecko’ya baktığımızda Solana’nın yaklaşık olarak 8 milyar USD market değerine sahip olduğunu görüyoruz. Solana ayrıca, videonun çekildiği gün itibariyle de 15. sırada bulunuyor. Solana kendi blockchainine sahip yani herhangi bir blokzincirin içinde bir token vesaire değil. Bu da zaten Solana’nın güzel yanlarından biri. Solana’nın aslında pek çok güzel yanı var ama pek tabi ki dezavantajları da var. Fakat biz öncelikle avantajlarından başlayacağız.
Solana Proof of Stake veya Proof of Work yerine Proof of History üzerinden bloklarını oluşturuyor fakat bu çok derin bir konu olduğu için bunun ayrıntılarına bu videoda değinmeyeceğiz.
Solana’nın en önemli yanlarından biri arzının sınırlı olması. Yani dolaşımda bulunabilecek maksimum Solana adedi yaklaşık 500 milyon. Fakat Solana’nın Coingecko üzerinde görüntülenen toplam arzıyla Solana’nın kendi açıkladığı arz arasında bir miktar fark var. Bu da, yatırımcıları belli noktalarda tedirgin edebiliyor. Bu arzın şimdilik sadece 272.637.122 kadarı dolaşımda. Peki bu durum bize ne ifade ediyor. Madencilik gerçekleştikçe burada belli miktar bir enflasyon göreceğiz. Ama sınırlı bir kaynak olması bir yandan da değerinin hızlı yükselebileceği anlamına geliyor ama tabi ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir.
Projenin kurucusu kim, ne iş yapıyor ve neden bu projeyi hayata geçirdi
Bir projeyi incelerken mutlaka projenin kurucularına da bakmak gerekiyor, kim bu insanlar; neler yapıyorlar ve amaçları ne? Bu işte ne kadar ciddiler vs. gibi. Solana bu noktada da bana güven vermeyi başardı çünkü projenin başındaki adam yani Anatoly Yakovenko, bugün dünyanın en başarılı şirketlerinden olan Qualcomm’da, geçmiş dönemlerde üst düzey pozisyonlarda çalışmış bir adam. Qualcomm’dan ayrıldıktan sonra Yakovenko Solana projesini hayata geçiriyor ve varını yoğunu bu projeyi kalkındırmaya harcıyor.
Gelin Solana’nın explorerına da bir göz atalım ve cüzdan dağılımını inceleyelim. Cüzdanlara baktığımızda, ekosistemdeki en büyük cüzdanın dolaşımdaki miktarın %3’üne sahip olduğunu görüyoruz. Bir tık yüksek ama gelişmekte olan bir proje için gayet normal ve diğer 19 büyük cüzdan da birbirine çok yakın değerlerde. Yani bu noktada da Solana benden geçer not aldı. Solanabeach explorerı üzerinde de validators kısmına baktığımızda 800 küsür noktada Solana’nın madenciliğinin yapıldığını görüyoruz. Bu sayıyı az bulacaklar için şunu söyleyelim; Solana maalesef tam merkeziyetsiz değil yarı merkeziyetsiz bir proje. Ve bu madencilik ağına Solana’nın kendi merkezi madeni de dahil ve bunun çok büyük boyutlarda ve güçte olduğunu belirtelim.
Gelin bir de Solana’nın alınıp satılabildiği borsalara bakalım. Gördüğünüz gibi birçok borsada Solana alıp satabilmeniz mümkün. Yaklaşık 60 borsada rahatlıkla Solana üzerinden işlem yapabilirsiniz.
Github’da da gayet aktifler. Gelin Twitter hesaplarına da göz atalım. Orada da gayet aktifler ve 360.000 üzerinde takipçileri var.
Solana’da, işlem ücreti çok düşük seviyelerde
Solana, çok hızlı işlem yapabilmesiyle popüler. Buna nazaran işlem ücretleri de gerçekten çok düşük seviyelerde.
Ayrıca Solana tarafında, her şeyi nasıl yapabileceğinizi anlatan ve sizi yönlendiren bir rehber var ve bu rehber resmi Solana çalışanları tarafından hazırlanmış. Böylelikle Solana üzerinde ne yapmaya çalışırsanız çalışın ister madencilik ister Solana ekosisteminde cüzdan açacak olun ister akıllı kontrat yapacak olun her şeyi nasıl yapabileceğinizi tek tek anlatmışlar.
Solana üzerinde çeşitli merkeziyetsiz borsalar ve ek tokenlar, akıllı kontratlar da mevcut. Hatta geçtiğimiz dönemde USDT yani, Tether bile Solana üzerinde basılmaya başlandı. Bütün bu sistemin çok hızlı bir biçimde ve 0’a yakın komisyonla çalışması da cabası.
Solana’nın dezavantajları neler?
Solana genel anlamda birçok avantaja sahip ama dezavantajları da var. Bunlar neler:
Mesela Solana’nın bir ekip tarafından yönetiliyor olması bir dezavantaj olarak sayılabilir. Solana tam merkeziyetsiz bir ekosistem olmadığı için ekip içindeki anlaşmazlıklar dağılmalar vs pek tabi ki ilerde söz konusu olabilir ama sonuçta Blockchain hala mevcudiyetini koruyor olacak.
Öte yandan Solana çalışma prensibi itibariyle pek de eşi benzeri olmayan bir proje ve blockchain’in çalışma prensibi de Bitcoin Ethereum gibi alışkın olduğumuz şekilde işlemiyor işin teknik kısmında. Bu da ilerde teknik sorunlar yaşanıp yaşanmayacağına dair bir soru işareti.
Tabi bir de Solana yine bir ekibe bağlı ve örneğin Bitcoin gibi tam bağımsız değil. Bunun da uzun vadede yine bir dezavantaj olabileceğini tekrar hatırlatalım.
Toplam arzın dönemsel olarak değişikliğe uğramış olması da tedirginlik verici.
Ama bana kalırsa şuanda dahi Ethereum’dan çok daha iyi bir ekosistem konumunda. Umarım da yakın zamanda Ethereum’un tahtını sallayacak ve Ethereum gibi şişip; teknik arızalara maruz kalmadan büyümeye devam edecektir.
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1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
Duyurulduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çeken ve A serisinin en popüler 2 modeli haline gelen Galaxy A52 ve Galaxy A72 arasında satın alma kararı vermeye çalışan çok fazla izleyicimiz olduğunu görüyoruz. Fakat hiç merak etmeyin kafanızdaki soru işaretini çok net bir şekilde cevaplayacağız.
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Galaxy A72 sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada ciddi bir fiyat farkıyla satılıyor
Galaxy A72’nin, fazladan ödediğiniz 1.000 TL’ye karşılık olarak sizlere A52’ye göre fazladan neler sunabildiği çok önemli. Bu noktada 2 cihazı da masaya yatırdığımız zaman 1.000 TL’yi karşılayabilecek farklar göremedik. Peki bu farklar neler?
Boyut
Galaxy A72, Galaxy A52 ile kıyaslandığı zaman çok daha ağır tarafta kalıyor fakat buna karşılık ekran v.b ölçülerde de daha büyük. Büyük ekranlı bir cihaz tercih etmek isteyenler için Galaxy A52’den 0.2 inç daha büyük olan A72’yi tercih etmek isteyebilecek kullanıcılar çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Fakat 0.2 inçlik fark bize kalırsa çok kritik değil çünkü Galaxy A52 de yeterli büyüklüğe sahip.
Pil
Daha büyük pil, daha uzun kullanım ömrü ve daha fazla ağırlık demek. Pil konusunda aradaki dengeyi iyi tespit etmek gerekiyor. Bu noktada ihtiyaçları göze almak önemli olabilir. Galaxy A52 ve Galaxy A72 özelinde baktığımızdaysa, A52’de 4.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunurken; A72’de 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. 5.000 mAh gayet büyük bir kapasite değeri olsa da; 4.500 mAh de hiç fena bir değer değil.
Şarj Aleti
Şarj aletleri konusunda, Galaxy A72’nin kutusundan 25W hızlı şarj aleti çıktığını söyleyelim. Böylelikle cihazınızı standart şarj aletinizle daha hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Eğer Galaxy A52’yi satın alıp bir de hızlı şarj cihazına sahip olmak isterseniz 270 TL gibi bir fark ödemeniz gerekiyor.
Hangi ülkede kaç para
İtalya’da Galaxy A52 349 Euro fiyatla satılırken; Galaxy A72 459 Euro’ya satılıyor. Yani arada, Avrupa vatandaşları için bile ciddi olan 110 Euro’luk bir fark var. Yine bir başka Avrupa ülkesi olan Almanya’daki fiyatlara da göz atacak olursak; Galaxy A52 359 Euro’ya satılırken Galaxy A72 449 Euro’ya satılıyor. Biraz da uzak topraklardaki fiyatları kontrol edecek olursak; Avustralya’da Galaxy A52 549 AUD’ye satılırken Galaxy A72 749 AUD’ye satılıyor. Yani yine Galaxy A72, A52’ye kıyasla ciddi manada daha pahalı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu ülkeleri örnek alırsak; Türkiye’de gördüğümüz fiyat farkı sadece ülkemize özgü değil diyebiliyoruz. Yani bütün dünyada, Galaxy A52 ve A72 arasında ciddi bir fiyat farkı söz konusu.
Kameralar
Fiyat farkına neden olan etkenlerden birisi de acaba sensör farkı mıdır diye düşündük fakat cihazların kamera sensörlerini kontrol ettiğimizde A72’nin sensör verisinin paylaşılmadığını gördük. Fotoğraf performanslarına baktığımızda da kritik bir fark olmadığını görüyoruz. Yani iki cihazda da Galaxy A52’de bulunan sensörün olduğunu tahmin ediyoruz. Galaxy A52’de kullanılan sensörün de SONY’nin IMX 682 sensörü olduğunu da belirtelim.
Sonuç
Fazladan 1.000 TL’ye karşılık A72 bize kalırsa çok da önemli özellikler sunamıyor. Eğer bu 2 cihaz arasında bir satın alma kararı vermeye çalışıyorsanız, bize kalırsa Galaxy A52 çok daha mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Fakat hızlı şarj, daha büyük ekran ve daha büyük pil gibi özelliklere sahip olmak istiyorsanız ve fazladan ödeyeceğiniz 1.000 TL bütçenizi zorlamayacaksa Galaxy A72’yi de tercih edebilirsiniz.
Samsung Galaxy A72 özellikleri
Boyut: 165 x 77.4 x 8.4 mm
Ağırlık: 203 gram
Ekran: 67 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 25 Watt
Samsung Galaxy A52 özellikleri
Boyut: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GB Depolama: 128 GB + MicroSD
Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 25 Watt (Kutudan 15 Watt çıkıyor)
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