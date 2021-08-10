Tablet/Notebook/Laptop
realme Book için lansman tarihi açıklandı!
realme‘nin ilk dizüstü bilgisayarı olacak olan realme Book için tarih verildi. İşte realme Book’un lansman tarihi.
Akıllı telefon modelleri ile bildiğimiz realme, tüm rakipleri gibi ürün gamını genişletmek için elinden geleni yapıyor. Bunun en iyi örneği ise realme’nin yakın zamanda tanıtacağı dizüstü bilgisayar modeli. realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli olacak olan realme Book, çok yakın bir tarihte geliyor. Peki ne zaman? Gelin haberin detaylarına bakalım.
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realme Book geliyor!
Akıllı telefon modelleri ile insanlara kendisini sevdiren realme, şimdi bir laptop modeli ile geliyor. realme Book olarak adlandırılan Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli için lansman tarihi açıklandı.
18 Ağustos‘ta Çin’de gerçekleşecek olan lansman ile ilk dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürecek olan realme, duyuruyu Weibo üzerinden yaptı. Lansman tarihi ile birlikte cihazın posterlerini de paylaşan realme, bu görseller ile şimdiden insanların beğenisini topladı. Peki realme Book ne sunuyor? Gelin realme Book hakında bilinenlerden bahsedelim.
Realme Book ne gibi özellikler sunacak?
realme’nin ilk laptop modeli olacak olan realme Book‘un görsellerine baktığımızda metal bir kasa tasarımı kullanıldığını görüyoruz. İncecik çerçeve ile gelen ekran görsellere göre ekran aydınlatması tarafında yüksek performans sunuyor. Yine aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan realme Book, üzerinde bir adet parmak izi tarayıcı da taşıyor.
Söylentilere göre 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemci ile gelecek olan Realme Book, 16GB DDR4 RAM, 512GB PCIe depolama birimi ve 65W hızlı şarj destekli 54Wh pili içerisinde taşıyacak. Yine söylentilere göre 14 inç büyüklüğünde 2K ekran ile gelecek olan Realme Book, çift Harman Kardon hoparlör, üçlü mikrofon, iki USB-C 3.1, bir USB ve 3.5mm ses jakını da üzerinde taşıyacak.
Realme’nin birçok ülkede satışa sunacağı Realme Book çok yakında tüm özellikleri ile karşımızda olacak. Birden fazla versiyon ile karşımıza çıkması beklenilen realme Book, bu söylenilen özellikleri hangi modelinde bulunduracak bilinmiyor. Ancak realme Book‘un bu özelliklere ya da buna yakın özelliklere sahip olacağı biliniyor.
Hatta söylentilere göre cihazın fiyatı da 739 Dolar gibi duruyor. Ancak tüm bu bilgilerin doğruluğu 18 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda belli olacak. Bakalım Realme cihazın daha ne gibi özelliklerini bizlere sunacak. Sizce Realme dizüstü bilgisayar modelleri ile başarı sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri sızdırıldı!
Xiaomi‘nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı. İşte lansman öncesi Mi Pad 5‘in tüm detayları.
2021 yılına damgasını vuran firma Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde pazarda Samsung’u da geçerek birinciliğe yükselen Xiaomi, şimdi yeni modelleri ile yerini korumaya çalışıyor. Bu modellerin başında da Xiaomi Mi Pad 5 geliyor.
Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan Mi Pad 5, sadece klavye ve kalem desteği ile görüntülenmişti. Şimdi Xiaomi Mi Pad 5’in kutusunun ve klavyesinin resimleri de ortaya çıktı. Ayrıca cihazın birçok özelliği de iddialar altında olsa da ortaya çıktı. Şimdi gelin önce Mi Pad 5‘in özelliklerine, sonra da kutusuna göz atalım.
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Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri!
Xiaomi Mi Pad 5‘in tanıtımına kısa bir süre kala birçok özelliği ortaya çıktı. Daha doğrusu iddialar ortaya atıldı. Ancak cihazın tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldığı için bu özelliklerin çoğunluğunun doğru olduğu düşünülüyor. Gelin bakalım Xiaomi Mi Pad 5 ne gibi özellikler sunuyor.
Ekrandan başlamak gerekirse Mi Pad 5 ön kısmında 10,95 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ekran taşıyor. Ön kamera hakkında hiçbir bilgi taşımayan Mi Pad 5 arka tarafında muhtemelen 48MP’lik çift kamera sistemine yer verecek.
Öte yandan performansını GeekBench raporlarına göre Snapdragon 870‘den alacak olan cihaz, Adreno 650 GPU’yu bünyesinde barındıracak. 6GB RAM bellek ile performansını güçlendirecek olan Xiaomi Mi Pad 5, Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Elektriksel anlamda gücünü 8750mAh‘lik devasa pilinden alacak olan Xiaomi Mi Pad 5, bu koca pili 67W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.
Xiaomi Mi Pad 5‘in hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Cihazın Snapdragon 860 yonga setine sahip başka bir versiyonunun olduğu da söylentiler arasında. Ancak bu bilgilerın tamamının doğruluğu lansmanda kesinleşecek.
Xiaomi Mi Pad 5’in kutusu ve klavyesi!
Xiaomi Mi Pad 5‘in sızdırılan resimlerine bakacak olursak ilk olarak bir poster ile karşılaşıyoruz. Bu posterde iki farklı kutu bulunuyor. Beyaz kutuya baktığımızda ilk olarak gayet şık ve zarif bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Kutunun sağ üst köşesine bir adet “Mi” logosu yerleştirilmiş ve kutunun birkaç yerinde de “Xiaomi Mi Pad 5” ismi yazılı. Kutunun inceliği her ne kadar ürünü zarif gösterse de, kutu içerisinde 67W hızlı şarj destekli bir adaptör bulunduğunu hissettirmiyor.
Ek olarak beyaz kutunun arkasındaki siyah kutu ise cihazın diğer versiyonlarından birisi olan Mi Pad 5 Pro‘nun kutusu. Keza gelen diğer resimde kutunun üzerinde “Pro” yazdığını görüyoruz. Son olarak klavyenin canlı olarak görüntülendiğini resme bakarsak burada hem klavye hem kılıf tasarımında bir ürün görüyoruz. Ayrıca ürünün rengi de çok güzel gözüküyor.
Xiaomi Mi Pad 5 hakkında lansman öncesi bilinen her şeyi sizlere aktardık. 11 Ağustos‘ta Çin’de piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi Pad 5 serisi, bakalım toplam kaç model olarak ortaya çıkacak. Sizce Xiaomi, Mi Pad 5 modelleri için ne kadar fiyat biçti? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Haber
Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor!
Xiaomi’nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5 lansmandan önce görüntülendi. Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor.
Teknoloji pazarının ünlü isimlerinden birisi olan Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad serisinin yeni modeli Xiaomi Mi Pad 5, çok yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak cihaz tanıtımdan önce bir teaser ile kendini gösterdi. Gelin Xiaomi Mi Pad 5 hakkında bilinenlere göz atalım ve lansman tarihinden bahsedelim.
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Xiaomi Mi Pad 5 klavye desteği ile geliyor!
Son günlerde isminden fazlaca söz ettiren Xiaomi yeni tablet modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad 4’ten sonra oldukça beklenilen bir model olan Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten dikkat çekici özelliklere sahip bir cihaz. Ancak şimdilik en dikkat çekici detay, Mi Pad 5’in klavye ve kalem desteği suınması.
Xiaomi tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda bariz bir şekilde klavye ve kalemin ön planda tutulduğunu görüyoruz. Yani Xiaomi Mi Pad 5 bir tablet olmasının yanı sıra klavye desteği ile laptop işlevi de görecek. Ayrıca kalem desteği ile çok rahat bir kullanım sunacak.
Öte yandan cihaz hakkında gelen diğer bilgilere göz atarsak Mi Pad 5’in üç farklı versiyonunun bulunacağı söyleniliyor. Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite ve Mi Pad 5 Pad olmak üzere üç farklı versiyon ile gelmesi beklenilen Mi Pad 5, yine söylentilere göre bu cihazları işlemcileri ile birbirinden ayırıyor.
İddialara göre bahsi geçen üç versiyon da 10.9 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile birlikte gelecek ve bu ekranlar 120Hz yenileme hızı sunacak. Ancak cihazlar arasındaki fark işlemci kanadında oluşacak. Zira Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Mi Pad 5 Lite Snapdragon 860 ile karşımıza çıkacak.
Xiaomi Mi Pad 5 ne zaman tanıtılacak?
Herkesin merak ettiği soru aslında bir süre önce belli idi. Birkaç hafta önce Ağustos ayı içerisinde tanıtılacağı söylenilen Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten bu ay içerisinde tanıtılacak. Hatta tanıtım için net tarih 10 Ağustos olarak verilmiş. Bu durum lansmana çok kısa süre kaldığını gösterirken, diğer yandan da iddia edilen diğer bilgilerin doğruluğunu da işaret ediyor. Ancak Xiaomi Mi Pad 5 tanıtılmadan bu bilgiler sadece iddia diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi Pad 5 güzel görünüyor. Klavye ve kalem desteği şimdilik kesin özellikler arasında yer alıyor. Ancak cihazın teknik özellikleri tanıtımda belli olacak. Sizce Xiaomi Mi Pad 5’in fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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