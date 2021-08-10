realme Book için lansman tarihi açıklandı!

realme‘nin ilk dizüstü bilgisayarı olacak olan realme Book için tarih verildi. İşte realme Book’un lansman tarihi.

Akıllı telefon modelleri ile bildiğimiz realme, tüm rakipleri gibi ürün gamını genişletmek için elinden geleni yapıyor. Bunun en iyi örneği ise realme’nin yakın zamanda tanıtacağı dizüstü bilgisayar modeli. realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli olacak olan realme Book, çok yakın bir tarihte geliyor. Peki ne zaman? Gelin haberin detaylarına bakalım.

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realme Book geliyor!

Akıllı telefon modelleri ile insanlara kendisini sevdiren realme, şimdi bir laptop modeli ile geliyor. realme Book olarak adlandırılan Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli için lansman tarihi açıklandı.

18 Ağustos‘ta Çin’de gerçekleşecek olan lansman ile ilk dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürecek olan realme, duyuruyu Weibo üzerinden yaptı. Lansman tarihi ile birlikte cihazın posterlerini de paylaşan realme, bu görseller ile şimdiden insanların beğenisini topladı. Peki realme Book ne sunuyor? Gelin realme Book hakında bilinenlerden bahsedelim.

Realme Book ne gibi özellikler sunacak?

realme’nin ilk laptop modeli olacak olan realme Book‘un görsellerine baktığımızda metal bir kasa tasarımı kullanıldığını görüyoruz. İncecik çerçeve ile gelen ekran görsellere göre ekran aydınlatması tarafında yüksek performans sunuyor. Yine aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan realme Book, üzerinde bir adet parmak izi tarayıcı da taşıyor.

Söylentilere göre 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemci ile gelecek olan Realme Book, 16GB DDR4 RAM, 512GB PCIe depolama birimi ve 65W hızlı şarj destekli 54Wh pili içerisinde taşıyacak. Yine söylentilere göre 14 inç büyüklüğünde 2K ekran ile gelecek olan Realme Book, çift Harman Kardon hoparlör, üçlü mikrofon, iki USB-C 3.1, bir USB ve 3.5mm ses jakını da üzerinde taşıyacak.

Realme’nin birçok ülkede satışa sunacağı Realme Book çok yakında tüm özellikleri ile karşımızda olacak. Birden fazla versiyon ile karşımıza çıkması beklenilen realme Book, bu söylenilen özellikleri hangi modelinde bulunduracak bilinmiyor. Ancak realme Book‘un bu özelliklere ya da buna yakın özelliklere sahip olacağı biliniyor.

Hatta söylentilere göre cihazın fiyatı da 739 Dolar gibi duruyor. Ancak tüm bu bilgilerin doğruluğu 18 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda belli olacak. Bakalım Realme cihazın daha ne gibi özelliklerini bizlere sunacak. Sizce Realme dizüstü bilgisayar modelleri ile başarı sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.