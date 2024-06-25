Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi çok sık merak ediliyor. Hizmet kalitesi ve uçak filosu ile göz dolduran dünya markası Türk Hava Yolları yine bu ödülün kazanını oldu. Dokuz kez üst üste bu ödüle layık görülen Türk Hava Yolları, Türk bayrağını gururla göklerde taşımaya devam ediyor.

Avrupa’nın En İyi Hava Yolu Şirketi Türk Hava Yolları Oldu: Ne Gökte Ne Yerde Rakibimiz Yok!

Türk Hava Yolları (THY), Londra’da düzenlenen Dünya Havayolları Ödülleri’nde bir kez daha zirveye çıktı. THY, Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçilirken, aynı zamanda “Dünyanın en iyi business class ikram servisi” ve “Güney Avrupa’nın en iyi hava yolu” ödüllerini de kazandı.

Ödül töreninde THY adına ödülü Genel Müdür Bilal Ekşi aldı. Ekşi, yaptığı açıklamada Skytrax tarafından bu prestijli ödülleri almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Ekşi, “Avrupa’nın en iyi hava yolu ve Güney Avrupa’nın en iyi hava yolu olarak seçilmek, birinci sınıf ikram servisimizin mükemmelliğiyle tanınmak, tüm ekibimizin sıkı çalışmasının ve adanmışlığının bir kanıtıdır” dedi.

THY ailesinin bu ödülleri kazanmasında emeği geçen değerli yolcularına ve Skytrax ekibine teşekkürlerini sunan Ekşi, “DNA’mızdaki Türk misafirperverliğiyle, yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi sunmaya kararlıyız. Hizmetlerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Skytrax CEO’su Edward Plaisted ise Türk Hava Yolları’nın rekabetçi bir ortamda dokuzuncu kez başarı sağlayarak müşterilerin favorisi olduğunu vurgulayarak, “Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi” seçilmesi nedeniyle THY’yi tebrik etti. Plaisted, Turkish DO&CO’nun da “Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi” ödülünden dolayı gurur duyması gerektiğini belirtti.

Türk Hava Yolları yıllardır kalitesi ve profesyonelliği ile tanınmış bir kurum olarak ödülleri toplamaya devam ediyor. Sürekli hizmetlerini geliştiren ve iyileştiren THY, dünyanın en iyi hava yolu şirketi olmaya aday.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? THY’nin hizmetinden memnun musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!