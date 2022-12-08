Gizli bir AB gizlilik otoritesi kararına göre, Meta’nın yalnızca kullanıcıların onayıyla kişisel verilere dayalı reklam yürütmesine izin verilecek, durum hakkında bilgisi olan bir kişi Salı günü ABD sosyal ağına bir darbe indirdi. Meta, kullanıcının verilerini kullanıcının rızası olmadan herhangi bir amaçla kullanamayacak. Meta zaten birçok kez tonlarca kullanıcının verilerini internete sızdırmakla suçlandı.

Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun (EDPB) kararı, Avrupa genel merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olduğu için Meta’yı düzenleyen İrlanda veri koruma kurumu tarafından değerlendirilmek üzere bir ay verildi. Konunun hassas olması nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen içeriden biri, EDPB’nin muhtemelen yaptırım uygulamasını isteyeceğini belirtti.

Schrems yaptığı açıklamada “Kişiselleştirilmiş reklamlar artık evet/hayır seçeneğine tabi değil; rıza şartı basitçe şartlar ve koşullara taşınmıştır. Bu sadece haksız değil, aynı zamanda açıkça yasa dışıdır. Bildiğimiz başka hiçbir işletme, GDPR’yi bu kadar kibirli bir şekilde göz ardı etmeye çalışmadı.” dedi.

Schrems ‘e göre, EDPB’nin kararı Meta’nın kullanıcılara tüm uygulamaların reklamlar için kişisel verileri kullanmayan bir sürümüne erişim vermesini gerektiriyor. Ancak firma yine de kişisel olmayan verileri reklamları uyarlamak veya yalnızca kullanıcıların onayını istemek için kullanmakta özgür olacak. 27 ülkeden oluşan AB için tarihi bir gizlilik düzenlemeleri dizisi olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2018’de yürürlüğe girdi.

GDPR’ye göre bu yasal dayanaklar arasında hiyerarşi yoktur ve hiçbiri diğerinden üstün görülmemelidir. Meta temsilcisi, “GDPR, izin veya bir sözleşmenin yerine getirilmesinin ötesinde, verilerin işlenebileceği bir dizi yasal dayanağa izin verir” dedi. WhatsApp ve Instagram için taslak kararları, davranışsal reklamcılık için işlemenin yasallığı ve şeffaflığına odaklanırken Meta’nın ana şirketi Facebook ve Instagram için aldığı kararlar, hizmet geliştirme için işlemeye odaklanıyor. Londra merkezli hukuk firması Addleshaw Goddard’ın veri ve gizlilik başkanı Helena Brown, Meta’nın iş stratejisini değiştirmesi gerekebileceğini öne sürdü.