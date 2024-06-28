Audi, mevcut ve gelecek modelleri için 2021 yılından sonra üretilen araçlarda Audi ChatGPT entegrasyonunu başlatıyor. Üçüncü nesil modüler bilgi-eğlence sistemi (MIB 3) ile donatılmış araçlar, sürücülerin doğal dilde konuşarak araçlarıyla etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyor. Audi, Microsoft Azure Açık Yapay Zeka platformunu kullanarak ChatGPT’yi Audi asistanına entegre ediyor, böylece sürücülerin taleplerini daha iyi anlamayı hedefliyor.

İçindekiler Audi ChatGPT güncellemesi alıyor

Audi ChatGPT güncellemesi alıyor

Audi’nin iç mekan, bilgi-eğlence ve bağlantı geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Marcus Keith, “ChatGPT’nin ses kontrolümüze kusursuz entegrasyonuyla, her iki uygulamanın güçlü yönlerini birleştiriyoruz” diyor. Audi, Cerence Chat Pro ile gelecekteki modeller için teknoloji boşluğunu kapatmayı planlıyor ve bu entegrasyon, Audi araçlarında sınıfının en iyisi kabin içi deneyime doğru önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Volkswagen zaten ChatGPT’yi araçlarında kullanıyordu ve Audi’nin de bu teknolojiye geçişi neredeyse kaçınılmazdı. Audi asistanı, yerleşik komutlar için yerel sistemini kullanmaya devam ederken, ChatGPT anlamadığı durumlarda devreye girecek şekilde entegre ediliyor. Audi, örneğin lastik basınçlarını sorma gibi pratik günlük soruların yanı sıra sürücüyü daha karmaşık konularda da destekleyecek.

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Audi, Temmuz ayında 2021’den sonra üretilen yaklaşık iki milyon araç için ChatGPT entegrasyonunu kullanıma sunacak. Gelecekte ise E3 1.2 elektronik mimarisini kullanan Audi modelleri de bu teknolojiyle donatılacak.