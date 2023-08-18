Erzurum’da bulunan Atatürk Üniversitesi, ciddi bir veri sızıntısı olayıyla karşı karşıya kaldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) resmi web sitesinde paylaşılan bir bildiriye göre, üniversitenin öğrenci ve çalışanlarının kişisel bilgileri yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildi. Atatürk Üniversitesi de siber saldırı gerçeğiyle yüzleşti!

Atatürk Üniversitesi’nde Büyük Veri Sızıntısı!

Hackerlar, bir personelin kullanıcı adı ve şifresini ele geçirerek üniversitenin sistemine sızdılar ve yaklaşık 12 bin kişinin özel bilgilerini ele geçirdiler. Veri sızıntısı, 09 Ağustos 2023 tarihinde tespit edildi ve hemen yetkililere bildirildi.

Atatürk Üniversitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, öğrenci ve çalışanların T.C. kimlik numaraları, adları, soyadları, doğum tarihleri, doğum yerleri, aile sıra numaraları, kütük sıra numaraları, cilt sıra numaraları, fiziki iletişim adresleri, e-posta adresleri, cep telefonu numaraları, eğitim birimleri gibi kişisel bilgileri sızdırıldı.

Üniversitenin yetkilileri, yaşanan veri ihlalini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletti ve yapılan bildirimde şunlar aktarıldı:

09 Ağustos 2023 tarihinde işlem günlüklerinde anormal bir trafik artışı tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemede, bir personelin yetkisiz şekilde kullanıcı adı ve şifresinin kullanılarak kişisel verilere izinsiz erişildiği ve öğrenci ile çalışan bilgilerinin görüntülendiği belirlendi.

İhlal sonucunda ele geçirilen kişisel bilgiler arasında T.C. kimlik numaraları, ad-soyad bilgileri, doğum tarihleri, doğum yerleri, aile sıra numaraları, kütük sıra numaraları, cilt sıra numaraları, fiziki adresler, e-posta adresleri, cep telefonu numaraları ve eğitim birim bilgileri bulunuyor.

İhlalden etkilenen kişi sayısı yaklaşık 12,000 ve bu kişiler çalışanlar ile öğrencileri içeriyor.

Yaşanan bu veri sızıntısı olayı, kişisel verilerin güvenliğinin ne kadar kritik bir konu olduğunu bir kez daha vurguluyor. Üniversite, ilgili yetkililere durumu raporladıktan sonra şimdi güvenlik önlemlerini artırmaya odaklanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce diğer üniversiteler de bu tür problemlere karşı güvenlik sistemlerini gözden geçirmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!