2K, 1ms, 165 Hz ve HDR monitör! | Asus TUF Gaming VG27AQ incelemesi

TUF Gaming VG27AQ incelemesiyle karşınızdayız. Bu videoda bir monitör arayacağınız her şeyi içeren tüm özellikleriyle göz dolduruyor!

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Asus’un fiyat, performans ve sağlamlık odaklı oyuncu serisi TUF Gaming ailesine katılan TUF VG27AQ modeli, 2K ve HDR destekli IPS paneliyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra oyuncuların isteyeceği 1 ms tepkime süresi, 165 Hz tazeleme hızı, Adaptive Sync ile AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteği ve en önemlisi yeni nesil ELMB Sync desteğiyle dikkat çekiyor.

Bu monitörde her şey var!

TUF VG27AQ profesyonel oyuncular ve oyun tutkunları için 155 Hz normal, DisplayPort ile 165 Hz’e çıkabilen bir tazeleme hızına saihp. 27 inç boyutunda IPS bir panele sahip olan VG27AQ, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğüyle daha kaliteli bir oyun deneyimi vadediyor.

G-Sync ve 1 ms tepkime bir arada!

Asus mühendisleri tarafından geliştirilen ELMB Sync teknolojisi Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu adıyla monitörün 1 ms tepkime süresini aynı zamnada G-Sync ile beraber sunabiliyor. Bu sayede G-Sync deneyimi sunabilen tüm monitörlerden daha akıcı ve daha iyi bir performans vadediyor.

HDR ile daha iyi görüntü

Üç farklı HDR modu bulunan Asus VG27AQ modelinde HDR 10 desteğinin yanı sıra Asus Cinema HDR ve Asus Gaming HDR teknolojileriyle oyun, sinema ve birçok görsel içerikte daha gerçekçi ve daha canlı bir görüntü vadediyor.

Genel olarak baktığımızda bir monitörden beklentilerin tamamını karşılamayı başaran TUF Gaming VG27AQ, ROG serisine göre daha rekabetçi fiyatla gelmesi bekleniyor.