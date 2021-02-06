ASUS, bu yıl içerisinde “ZenFone Mini” kod adlı yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere günümüzde akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemisi düzeyindeki telefonlarında en az 6 inç boyutunda ekranlar kullanıyorlar. Bu tipteki ekranlar büyük oldukları için özellikle video izlerken çok keyif vericiler. Fakat bu kadar büyük ekran istemeyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla.

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Üreticiler, büyük ekran istemeyen kullanıcılara da hitap edebilme amacıyla kompakt diyebileceğimiz telefonlar geliştiriyorlar. Hatırlarsanız, Apple geçen sene tanıttığı iPhone 12 Mini’yle kompakt akıllı telefon pazarına katkıda bulunmuştu. Şimdiyse pazarda Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS Inc.’in de yer alacağı ortaya çıktı.

ASUS, ZenFone Mini ile Apple’ın iPhone 12 Mini’sine rakip olmak istiyor

DigiTimes tarafından paylaşılan raporlara göre, ASUS bu sene “Mini” kod adlı yeni bir telefon tanıtacak. DigiTimes’ın edindiği bilgilere göre ASUS, “Mini” modelinde Apple’ın uyguladığı stratejiyi izleyecek; yani telefonun kasasını küçültmesine rağmen donanım özelliklerini kırpmayacak. Tıpkı Apple’ın iPhone 12 Mini’de yaptığı gibi, ASUS da üst seviye özellikleri kompakt bir kasaya sığdıracak. Bu sayede şirket, hem kompakt telefon isteyenlerin talebini karşılamış olacak hem de kullanıcılarını kendi kalitesinden mahrum etmeyecek.

Raporlara göre ASUS, “ZenFone Mini” kod adlı telefonunu bu yıl tanıtacağı ZenFone 8 serisine dahil edecek. Yani eğer raporlar doğruysa, bu yıl ASUS kanadından “ZenFone 8 Mini” adlı bir telefon geldiğini görebiliriz. Hâlihazırda piyasada bulunan amiral gemisi düzeyinde en kompakt akıllı telefon koltuğunda Galaxy S21 oturuyor. Kompakt derken, kendi klasmanına göre değerlendirdiğimiz için bu ifadeyi kullandığımızı ekleyelim. Yoksa 6,2 inç ekranlı bir telefonun pek de kompakt sayıldığını söyleyemeyiz.

Bakalım, ASUS yeni ZenFone Mini modelinde 6,2 inç’in altına mı düşecek; yoksa bu standartlarda bir kasayla mı karşımıza çıkacak hep beraber göreceğiz.