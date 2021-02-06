Akıllı Telefonlar
ASUS, bu yıl ZenFone Mini isimli akıllı telefon modeli tanıtabilir
ASUS, bu yıl içerisinde “ZenFone Mini” kod adlı yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere günümüzde akıllı telefon üreticileri genellikle amiral gemisi düzeyindeki telefonlarında en az 6 inç boyutunda ekranlar kullanıyorlar. Bu tipteki ekranlar büyük oldukları için özellikle video izlerken çok keyif vericiler. Fakat bu kadar büyük ekran istemeyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla.
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Üreticiler, büyük ekran istemeyen kullanıcılara da hitap edebilme amacıyla kompakt diyebileceğimiz telefonlar geliştiriyorlar. Hatırlarsanız, Apple geçen sene tanıttığı iPhone 12 Mini’yle kompakt akıllı telefon pazarına katkıda bulunmuştu. Şimdiyse pazarda Tayvanlı teknoloji üreticisi ASUS Inc.’in de yer alacağı ortaya çıktı.
ASUS, ZenFone Mini ile Apple’ın iPhone 12 Mini’sine rakip olmak istiyor
DigiTimes tarafından paylaşılan raporlara göre, ASUS bu sene “Mini” kod adlı yeni bir telefon tanıtacak. DigiTimes’ın edindiği bilgilere göre ASUS, “Mini” modelinde Apple’ın uyguladığı stratejiyi izleyecek; yani telefonun kasasını küçültmesine rağmen donanım özelliklerini kırpmayacak. Tıpkı Apple’ın iPhone 12 Mini’de yaptığı gibi, ASUS da üst seviye özellikleri kompakt bir kasaya sığdıracak. Bu sayede şirket, hem kompakt telefon isteyenlerin talebini karşılamış olacak hem de kullanıcılarını kendi kalitesinden mahrum etmeyecek.
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Raporlara göre ASUS, “ZenFone Mini” kod adlı telefonunu bu yıl tanıtacağı ZenFone 8 serisine dahil edecek. Yani eğer raporlar doğruysa, bu yıl ASUS kanadından “ZenFone 8 Mini” adlı bir telefon geldiğini görebiliriz. Hâlihazırda piyasada bulunan amiral gemisi düzeyinde en kompakt akıllı telefon koltuğunda Galaxy S21 oturuyor. Kompakt derken, kendi klasmanına göre değerlendirdiğimiz için bu ifadeyi kullandığımızı ekleyelim. Yoksa 6,2 inç ekranlı bir telefonun pek de kompakt sayıldığını söyleyemeyiz.
Bakalım, ASUS yeni ZenFone Mini modelinde 6,2 inç’in altına mı düşecek; yoksa bu standartlarda bir kasayla mı karşımıza çıkacak hep beraber göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Realme C2, beklenen Android 10 güncellemesini aldı!
Realme C2, şirketin giriş seviyesi akıllı telefonu olarak 2019’un ilk yarısında bir lansman ile resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Cihaz, piyasaya çıktığı dönemde markanın en çok satan telefonuydu. Ayrıca global pazarda da giriş seviyesi telefonlar arasında oldukça popülerdi. Telefon ilk çıktığında Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6 arayüzü ile çalışıyordu. Android 10 tabanlı Realme UI güncellemesini ise geçtiğimiz yıl alması gerekiyordu. Ancak firma, bu güncellemeyi şimdi yayınlayarak oldukça gecikti.
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Realme C2, Android 10 testlerine ne zaman başladı?
Realme C2, Eylül 2020’nin son günlerinde Android 10 güncellemesi için Beta testlerine başladı. Bu testlere sınırlı sayıda kullanıcı ile devam eden şirket, dört aydan daha uzun süre bu güncellemenin üzerinde çalıştı. Bununla birlikte, güncellemenin kararlı sürümünün bu kadar uzun süre sonra çıkması da kullanıcıları şaşırttı. Android 10 ile birlikte cihazlarda ColorOS yerine Realme UI arayüzüne geçiş olacak. Ayrıca bu güncellemenin herhangi bir aksilik çıkmaması için gruplar halinde cihazlara yollandığını da belirtmek gerek. Bu nedenle Android 10 yükseltmesinin her cihaza ulaşması belli bir zaman alacaktır.
Yeni güncelleme, C.53 donanım yazılımı sürümü ve Ocak 2021 güvenlik yaması ile birlikte gelecek. Betaya katılmayan kullanıcıların 2.1 GB, katılan kullanıcıların ise 164 MB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Cihazın giriş seviyesi özelliklere sahip olması nedeniyle Realme UI’ın her özelliği kullanıma açık olmayabilir. Ancak Android 10 ile birlikte gelecek özellikler cihazda mevcut olacak. Realme‘nin aradan vakit geçmesine rağmen sözünü tutmuş olması, kullanıcılar açısından sevindirici ve güzel bir haber oldu.
Akıllı Telefonlar
Realme V11 5G, uygun fiyatıyla resmi olarak tanıtıldı!
Realme, bugün yeni bir uygun fiyatlı 5G destekli akıllı telefon tanıttı. Şirket, uygun fiyatlı telefonlarını V serisi ile piyasaya sürüyor. Bugün tanıtılan cihaz ise Realme V11 5G adlandırmasıyla karşımıza çıktı. Telefon, giriş segmenti özelliklere sahip ancak 5G desteği bulunan en ucuz telefonlardan biri olacak. Bu nedenle cihaz, 5G bağlantısı bulunan akıllı telefon almak isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olacaktır.
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Realme V11 5G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Realme V11 5G, 6.52 inçlik 1600×720 piksel çözünürlüğü bulunan IPS LCD bir ekrana sahip. Bu ekran, 20:9 en/boy oranı ile geliyor. Cihazın, damla çentik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefon, MediaTek Dimensity 700 yonga setinden gücünü alıyor. Dimensity 700, 5G bağlantıyı destekleyen fakat fiyat olarak ucuz olan bir yonga setidir. Realme V11 5G‘nin 128 GB depolama alanı ve 6/8 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte cihazlar, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvasına sahip.
Realme V11, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Bu ana kameraya, 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun yüz tanıma ve parmak izi olmak üzere iki adet güvenlik önlemi mevcut. V11 5G‘nin parmak izi okuyucusu ise yan tarafta bulunmakta. Bununla birlikte cihazın ön taraftaki kamerası sayesinde başarılı bir yüz taraması gerçekleştiği belirtiliyor. Telefon, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca Android 11 tabanlı Realme UI‘ın son sürümü, batarya konusunda oldukça başarılı işler çıkartıyor. Bu nedenle, cihazın güçlü bir batarya ömrü sunması muhtemel gözüküyor.
Realme V11, 4 GB RAM‘li model için 1199 Yuan(185$), 6 GB RAM‘li model için ise 1399 Yuan(216$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Ayrıca cihazın Vibrant Blue ve Quiet Grey olmak üzere iki adet renk seçeneği de mevcut.
Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak!
Motorola Ibiza, ile alakalı yeni detaylar sızdırıldı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.
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Giriş seviye akıllı telefon 90 Hz ekran ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasında daha kalıcı hale gelmek istiyor. Dönemin büyük firmalarından olan akıllı telefon üreticisi, piyasaya farklı farklı alternatifler getirmek için kolları sıvadı. Ibiza isimli bir model geliştirdiği öğrenilen firma, 5G özelliğini giriş seviyesine de getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench’e uğrayan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre cihaz 90 Hz ekran yenileme hızı ile piyasaya çıkacak.
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[Exclusive] Motorola is soon going to launch a new budget 5g smartphone with a 90Hz IPS LCD panel in India. Could likely be the Ibiza.
Feel free to retweet.#Motorola
— Mukul Sharma (@stufflistings) February 5, 2021
Daha önceden yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren editör Mukul Sharma, cihaz ile alakalı bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden cihazla alakalı bilgiler veren Sharma, akıllı telefonun 90 Hz ekrana sahip olacağını duyurdu. Giriş seviyesine 5G getirmeyi hedefleyen akıllı telefon üreticisi böylelikle yeni bir gelişmeyle daha fazla kullanıcı çekmeyi planlıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun henüz teknik özellikleri belli olmadı. Ancak ilk gelen bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 480 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bakalım Motorola Ibiza yenilikleri ile birlikte akıllı telefon dünyasında alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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