Genel
Samsung Galaxy SmartTag Türkiye’de satışa çıktı
Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesi ile birlikte tanıtılan Samsung Galaxy SmartTag ürününü bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıkardı.
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Samsung Galaxy SmartTag, kaybetmek istenmeyen ürünlere takılarak (Örneğin; valiz, çanta ya da otomobil anahtarı) takip edilmesi için hazırlanan bir cihazdır. Söz konusu ürün sonunda Türkiye pazarına ilk adımını attı.
Galaxy SmartTag üzerinde var olan BLE teknolojisi sayesinde tek bir tuşla cihaza sinyal göndererek bağlı olduğu ürünün yerini tespit ediyor.
4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik gövdesi ve IP53 sertifikası sayesinde sudan etkilenmiyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca cihazı kullanmak mümkün oluyor.
Güney Koreli teknoloji devi, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışıyor. Ancak ileriki dönemde uygulama diğer Android cihazlara da destek verecek.
Samsung, güvenlik konusunu sıkı bir şekilde ele alıyor. SmartTag, cihazlar arasında gerçekleşen iletişim şifrelendiği için herhangi bir veri sızıntısına izin vermiyor. Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor.
Son olarak Samsung Galaxy SmartTag; yurtdışında 29,99 dolara satılırken Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesinde 299 TL’lik bir fiyattan listeleniyor.
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Apple
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıkarıldı
Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıktı. 45 yıllık bilgisayar, eBay üzerinden yaklaşık 10 milyon Liraya alıcılarını bekliyor.
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Apple, teknoloji dünyasının en köklü firmalarından biri. 1 Nisan 1976 tarihinde kurulan şirket, başlangıçta sadece bir bilgisayar üreticisiyken, şimdilerde akıllı telefondan kulaklığa pek çok ürün geliştiren bir teknoloji şirketi. Steve jobs, Steve Wozniak ve RoanldWayne tarafından Apple-1 kişisel bilgisayarını satmak için kurulan şirket, bugünlerde kimsenin hayal etmediği kadar büyük. Gelirinin büyük kısmını iPhone marka, akıllı telefonlarından sağlayan şirket özellikle 2020 yılında elde ettiği rekor gelirlerle adından söz ettiriyor. Bugünlerde ise şirket başka bir konu ile gündemde. Çıkışından 45 yıl sonra Apple tarafından üretilen ilk bilgisayar, rekor bir fiyata satışa çıkarıldı. Apple’ın ilk bilgisayarı için, tam 10 milyon TL etiket istenmekte.
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıktı
Satışı, eBay üzerinden Krishna Blake isimli biri gerçekleştiriyor. ABD’de yaşayan Blake, bilgisayarı çıkışından iki sene sonra 1978 yılında satın almış. Ahşap bir kasa içerisinde bulunan bilgisayar, bugün hala çalışır durumda. 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) etiket koyulan bilgisayar, alıcılarını bekliyor. Apple’ın ilk bilgisayarı olan modelin benzerleri, geçmişte de çeşitli platformlarda benzer rakamlara satıldı. Kullanıcılar daha öncelerde de Apple ürünlerini, inanılmaz fiyatlara satılığa çıkarmıştı. Özellikle kutusu açılmamış olan ürünler, inanılmaz rağbet görüyor. Bilgisayarın satılıp satılmayacağı ise şu an için merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Dizi/Film/Kitap
Ant-Man filmi Kapadokya’da çekiliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Ant-Man filmi çekimlerine Kapadokya’da başladığını açıkladı. Katıldığı TV programında Bakan Ersoy, yabancı prodüksiyonları Türkiye’ye davet etmek için yasa çıkarıldığından da bahsetti.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de konuk olduğu bir programda Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Marvel’ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya’da çekildiğini aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya’da devam eden Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı Five Eyes filminin de setini ziyaret etmiş. Bakanın söylediğine göre ekip Antalya’da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu.
Ülkemizde çekimleri devam eden Hollywood yapımlarından bahseden Bakan Ersoy, “Yabancı film yapım desteği adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar.
Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye’ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye’de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz.
En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye’de harcanıyor. Şu an ‘Ant-Man’ var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.
Son olarak, Ant-Man 3 filmi 2023 yılında sinemalarda gösterime girecek. Ancak bu yeni filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yok.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Ibiza 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak!
Motorola Ibiza, ile alakalı yeni detaylar sızdırıldı. Firmanın giriş seviyeye konumlandırdığı akıllı telefon 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.
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Giriş seviye akıllı telefon 90 Hz ekran ile geliyor!
Motorola akıllı telefon dünyasında daha kalıcı hale gelmek istiyor. Dönemin büyük firmalarından olan akıllı telefon üreticisi, piyasaya farklı farklı alternatifler getirmek için kolları sıvadı. Ibiza isimli bir model geliştirdiği öğrenilen firma, 5G özelliğini giriş seviyesine de getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench’e uğrayan akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgilere göre cihaz 90 Hz ekran yenileme hızı ile piyasaya çıkacak.
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[Exclusive] Motorola is soon going to launch a new budget 5g smartphone with a 90Hz IPS LCD panel in India. Could likely be the Ibiza.
Feel free to retweet.#Motorola
— Mukul Sharma (@stufflistings) February 5, 2021
Daha önceden yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren editör Mukul Sharma, cihaz ile alakalı bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden cihazla alakalı bilgiler veren Sharma, akıllı telefonun 90 Hz ekrana sahip olacağını duyurdu. Giriş seviyesine 5G getirmeyi hedefleyen akıllı telefon üreticisi böylelikle yeni bir gelişmeyle daha fazla kullanıcı çekmeyi planlıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun henüz teknik özellikleri belli olmadı. Ancak ilk gelen bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 480 ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bakalım Motorola Ibiza yenilikleri ile birlikte akıllı telefon dünyasında alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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