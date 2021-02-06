Samsung Galaxy SmartTag Türkiye’de satışa çıktı

Samsung, geçtiğimiz ay düzenlenen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesi ile birlikte tanıtılan Samsung Galaxy SmartTag ürününü bugün itibarıyla Türkiye’de satışa çıkardı.

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Samsung Galaxy SmartTag, kaybetmek istenmeyen ürünlere takılarak (Örneğin; valiz, çanta ya da otomobil anahtarı) takip edilmesi için hazırlanan bir cihazdır. Söz konusu ürün sonunda Türkiye pazarına ilk adımını attı.

Galaxy SmartTag üzerinde var olan BLE teknolojisi sayesinde tek bir tuşla cihaza sinyal göndererek bağlı olduğu ürünün yerini tespit ediyor.

4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik gövdesi ve IP53 sertifikası sayesinde sudan etkilenmiyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca cihazı kullanmak mümkün oluyor.

Güney Koreli teknoloji devi, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find uygulamasını duyurmuştu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışıyor. Ancak ileriki dönemde uygulama diğer Android cihazlara da destek verecek.

Samsung, güvenlik konusunu sıkı bir şekilde ele alıyor. SmartTag, cihazlar arasında gerçekleşen iletişim şifrelendiği için herhangi bir veri sızıntısına izin vermiyor. Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Son olarak Samsung Galaxy SmartTag; yurtdışında 29,99 dolara satılırken Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesinde 299 TL’lik bir fiyattan listeleniyor.

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