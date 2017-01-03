Her yıl büyük elektronik şirketleri yılın ilk fuarı olan Consumer Electronics Show’da büyük ses getirmeyi amaçlıyor ve Asus’ta onlardan birisi.

Asus bugün Qualcomm ile donanım partnerliği içerisinde ürettiği ilk Google Tango destekli akıllı telefonu ZenFone AR’ı tanıttı. Tam bu esnada ise bir çok telefonun görselini sızdıran Evan Blass, Twitter hesabından ZenFone AR’ın fotoğrafını paylaştı.

ZenFone AR’da ilk Google Tango destekli telefon olan Lenovo Phab 2 Pro’nun ayak izlerini takip ediyor. Şu anda Tango’da Google’ın vaad ettiği bir çok özellik yer alıyor ancak biraz daha gelişmesi lazım.

ZenFone AR’ın Google Pixel ve OnePlus 3T’de bulunan Snapdragon 821 işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream’de destekliyor. Yani hem Tango hem de Daydream destekleyen ilk telefon diyebiliriz. Telefon aynı zamanda Daydream View başlıklarıyla da uyumlu. Tayvanlı şirket henüz ZenFone AR’ın fiyatına ya da çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı.