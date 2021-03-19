Akıllı Telefonlar
ASUS ZenFone 8 serisi detaylanıyor!
Şu sıralar ROG Phone adlı oyuncu telefonu serisine odaklanan ASUS, bir yandan da premium cihazlarını hazırlamaya devam ediyor. Markanın bu yılki amiral gemisi telefonu ASUS ZenFone 8 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
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ASUS ZenFone 8 serisi toplam 3 modelden oluşacak!
Önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen ZenFone 8 serisi, XDA Developers kayıtlarında detaylandı. Sürpriz şekilde 3 model olduğu görülen serideki cihazlar Picasso, Vodka ve Sake kod adlarına sahip. Tahminlere göre Picasso ve Vodka ZenFone 8/Pro modellerini simgelerken, Sake ise seriye ilk kez katılan ZenFone 8 Mini’ye ait olacak. Bunun dışında cihazların yansıyan teknik özellikleri ise genel olarak benzerlik gösteriyor.
ASUS ZenFone 8 ve Pro, 6.67 inç boyutunda Full HD+ OLED ekrana sahip olacak. Serinin Mini versiyonunda ise 5.92 inçlik Full HD+ OLED ekran yer alacak. Ayrıca 3 cihazın da 120Hz tazeleme hızı ve ekran altı parmak izi okuyucuyla geleceği belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 888’den alan serideki kamera özellikleri ise cihaza göre değişiyor.
Picasso kod adlı cihazda bulunan dörtlü kamera mekanizmasına 64 MP’lik Sony IMX686 sensör liderlik yapacak. 12 MP çözünürlüklü Sony IMX363 sensörün yanı sıra 24 MP ve 8 MP telefoto sensör ise ana kameraya yardımcı oluyor. Ayrıca serinin kamera platformu dönebilir yapıda olduğu için aynı zamanda ön kamera görevi de görüyor. ASUS ZenFone 8 Mini’de ise 64 MP’lik ana kameraya yeni Sony IMX663 sensör eşlik edecek. Bunun dışında Vodka kod adlı cihazın kamera detayları hakkında bilgi bulunmuyor.
ASUS’un ZenFone 8 serisini ne zaman duyuracağı henüz kesin olarak belli değil. Fakat markanın ZenFone 7 gibi geç davranmayacağı tahmin ediliyor. Son olarak markanın oyuncu telefonu serisi olan ROG Phone 5’i geçtiğimiz günlerde duyurduğunu hatırlatalım.
* Görseller ASUS ZenFone 7 serisine aittir.
Akıllı Telefonlar
Nokia X20 Geekbench üzerinde görüntülendi!
Nokia X20 modeli için firma artık geri sayıma geçti. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon Geekbench platformuna uğradı ve test sonuçları ortaya çıktı.
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Nokia X20 Snapdragon 480 ile piyasaya çıkacak!
Nokia eski günlerine dönmek için ince eleyip sık dokuyor. Akıllı telefon piyasasında tekrardan aktif olan firma, alternatif sayısını da arttırmaya devam ediyor. X20 modeli için geri sayıma geçen akıllı telefon üreticisi, giriş seviye akıllı telefon rekabetine 5G‘li bir model ile girecek. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun kullanacağı işlemci ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefon tekli çekirdek performansında 507 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1661 puanı hanesine yazdırdı.
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Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerinden küçük detaylar ortaya çıktı. Nokia X20 modeli 5G özellikli Snapdragon 480 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon ayrıca 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı ne yazık ki. Nokia G10, X10 ve X20 modellerini 8 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Bakalım firma yeni cihazları ile bu yılın önemli alternatifleri arasına girmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 FE, Note 21’in yerine Ağustos ayında piyasaya sürülecek!
Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72 orta segment akıllı telefonlarını dün resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass ise lansmanın ardından şirketin yol haritasını açıkladı. Bu yol haritası, mobil cihazların piyasaya sürülme zamanlamasını içeriyor.
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Samsung, gelecekte hangi cihazları ne zaman piyasaya sürecek?
Evan Blass tarafından paylaşılan sızıntıda, Samsung’un en erken piyasaya süreceği cihaz Galaxy S7 Lite tableti olacak. Bu cihaz, Haziran 2021’de piyasaya çıkacak. Temmuz ayında ise Samsung‘un en uygun fiyatlı 5G telefonu olan Galaxy A22’nin tanıtımı gerçekleşecek. Bununla birlikte söylentilere göre bu cihaz, Dimensity 700 yonga setinden gücünü alacak. Yine temmuz ayında, dönebilen kameraya sahip olan Galaxy A82 piyasaya çıkacak. Bu cihaz, orta-üst segment arasında yerini alacak.
Galaxy S21 serisinin en çok beklenen üyesi olan Galaxy S21 FE ise lansman tarihi ile ortaya çıktı. Galaxy S21 FE, 19 Ağustos tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. Dün Samsung, yeni Galaxy Note‘un bileşen eksikliği nedeniyle gelecek yıla ertelendiğini açıkladı. Ancak Galaxy S21 FE, bu sorundan etkilenmeyecek. Cihaz, uygun fiyat ve yüksek talebe sahip olması nedeniyle firmanın devam ettirmek istediği serilerin başında geliyor. Bu nedenle Ağustos ayında Galaxy Note 21 serisi yerine Galaxy S21 FE’nin çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Göz hekimi olan Cenk Çelebi, uzun süreli Apple ekosistemindeki deneyimlerini, iPhone 7 kullanımından sonra iPhone 12 Pro Max’e geçişini ve kullanım tecrübelerini aktarıyor. Yaptığı iş sebebiyle kamerayı sıklıkla kullandığını ve fotoğraf kalitesindeki geliştirmelerin işine ne kadar yaradığını belirtiyor. iPhone 7’de yaşadığı pil sorununu iPhone 12 Pro Max’te yaşamadığını ve aksine çok memnun olduğundan bahsediyor. Ayrıca Apple’ın geliştirmesi gereken ve günlük hayatta kullanımına etki eden etmenlerden söz ediyor.
Bakmakta fayda var: iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Celebi) – YouTube
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