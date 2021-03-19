ASUS ZenFone 8 serisi detaylanıyor!

Şu sıralar ROG Phone adlı oyuncu telefonu serisine odaklanan ASUS, bir yandan da premium cihazlarını hazırlamaya devam ediyor. Markanın bu yılki amiral gemisi telefonu ASUS ZenFone 8 serisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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ASUS ZenFone 8 serisi toplam 3 modelden oluşacak!

Önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen ZenFone 8 serisi, XDA Developers kayıtlarında detaylandı. Sürpriz şekilde 3 model olduğu görülen serideki cihazlar Picasso, Vodka ve Sake kod adlarına sahip. Tahminlere göre Picasso ve Vodka ZenFone 8/Pro modellerini simgelerken, Sake ise seriye ilk kez katılan ZenFone 8 Mini’ye ait olacak. Bunun dışında cihazların yansıyan teknik özellikleri ise genel olarak benzerlik gösteriyor.

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ASUS ZenFone 8 ve Pro, 6.67 inç boyutunda Full HD+ OLED ekrana sahip olacak. Serinin Mini versiyonunda ise 5.92 inçlik Full HD+ OLED ekran yer alacak. Ayrıca 3 cihazın da 120Hz tazeleme hızı ve ekran altı parmak izi okuyucuyla geleceği belirtiliyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 888’den alan serideki kamera özellikleri ise cihaza göre değişiyor.

Picasso kod adlı cihazda bulunan dörtlü kamera mekanizmasına 64 MP’lik Sony IMX686 sensör liderlik yapacak. 12 MP çözünürlüklü Sony IMX363 sensörün yanı sıra 24 MP ve 8 MP telefoto sensör ise ana kameraya yardımcı oluyor. Ayrıca serinin kamera platformu dönebilir yapıda olduğu için aynı zamanda ön kamera görevi de görüyor. ASUS ZenFone 8 Mini’de ise 64 MP’lik ana kameraya yeni Sony IMX663 sensör eşlik edecek. Bunun dışında Vodka kod adlı cihazın kamera detayları hakkında bilgi bulunmuyor.

ASUS’un ZenFone 8 serisini ne zaman duyuracağı henüz kesin olarak belli değil. Fakat markanın ZenFone 7 gibi geç davranmayacağı tahmin ediliyor. Son olarak markanın oyuncu telefonu serisi olan ROG Phone 5’i geçtiğimiz günlerde duyurduğunu hatırlatalım.

* Görseller ASUS ZenFone 7 serisine aittir.