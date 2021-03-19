Among Us, yeni Airship haritasını yayınlayacak!

Among Us, uzun süredir planladığı Airship haritasını, 31 Mart‘ta yayınlayacağını duyurdu. Oyun ücretsiz güncellemesiyle birlikte, bir sistemi de ekliyor.

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Among Us yeni haritasını sunuyor!

Among Us’ın yeni Airship haritası, popüler sosyal kesinti oyununa gelen ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak sunulacak. Geliştirici InnerSloth, yeni haritada birçok farklı özelliği oyuncuyla buluşturuyor. Yeni görevler ve hangi odada başlayacağınızı seçme yeteneğini, oyuncularla buluşturuyor. Airship haritası şu ana kadarki en büyük Among Us haritası. Oyuncular uzun süredir bu haritayı bekliyorlardı. Aynı zamanda bu harita ile gelecek yeni görevleri de merak ediyorlardı.

Among Us, Amerikan oyun stüdyosu InnerSloth tarafından geliştirilen ve yayımlanan ve 15 Haziran 2018‘de piyasaya sürülen çevrim içi çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunu. Oyun, oyuncuların her birinin iki rolden birini üstlendiği; çoğu Crewmate ( Mürettebat, mürettebat arkadaşı ) ve önceden belirlenmiş bir sayıda (en az bir, en fazla 3 tane) Impostor ( sahtekar, hain ) olan, uzay temalı bir ortamda gerçekleşir. Crewmate takımının amacı, Impostor‘ları belirlemek, onları oylayarak ortadan kaldırmak ve harita etrafındaki görevleri tamamlamaktır. Impostor‘ların amacı, Crewmate takımını çeşitli yöntemlerle öldürerek ortadan kaldırmak ve onların görev yapmalarını engellemektir.

InnerSloth’un denetime yardımcı olması için “ön” hesap sistemi olarak adlandırdığı sistemi de ekleyecek. Bir blog gönderisine göre InnerSloth, hesaplar uzun süredir çalışmakta. Aynı zamanda, InnerSloth bunları dikkatli bir şekilde uygulamak için zaman ayırmak istediğini de söyledi. Stüdyo, uygun bir denetim sisteminin, son derece zor ve zaman alıcı bir sistem olduğunu söyledi. Aynı zamanda bir rapor düğmesi oluşturmak ve belirli sayıda rapordan sonra bir kişinin bir algoritmayı yasaklaması da kolay değil.

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Oyuna başlamadan önce bekleme odasında , oyuncular belirli şapkalar seçiyor. Bu şapkaların bazıları ücretsiz fakat birçok şapka ücretli. Şirket yeni güncelleme ile birlikte yeni ücretsiz şapkalar olabileceğini de söyledi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun, özellikle pandemi döneminde çok fazla oyuncu sayısına ulaştı. (Kasım ayında, yaklaşık yarım milyar kişiye ulaştı.) Aynı zamanda yaş sınırı tanımayan oyun, çeşitli ülkelere ve çeşitli yaş aralıklarını da bir araya getirdi.