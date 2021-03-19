Oyun
Among Us, yeni Airship haritasını yayınlayacak!
Among Us, uzun süredir planladığı Airship haritasını, 31 Mart‘ta yayınlayacağını duyurdu. Oyun ücretsiz güncellemesiyle birlikte, bir sistemi de ekliyor.
İlginizi çekebilir: Among Us, yarım milyar kullanıcıya ulaştı
Among Us yeni haritasını sunuyor!
Among Us’ın yeni Airship haritası, popüler sosyal kesinti oyununa gelen ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak sunulacak. Geliştirici InnerSloth, yeni haritada birçok farklı özelliği oyuncuyla buluşturuyor. Yeni görevler ve hangi odada başlayacağınızı seçme yeteneğini, oyuncularla buluşturuyor. Airship haritası şu ana kadarki en büyük Among Us haritası. Oyuncular uzun süredir bu haritayı bekliyorlardı. Aynı zamanda bu harita ile gelecek yeni görevleri de merak ediyorlardı.
- Among Us, Amerikan oyun stüdyosu InnerSloth tarafından geliştirilen ve yayımlanan ve 15 Haziran 2018‘de piyasaya sürülen çevrim içi çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunu. Oyun, oyuncuların her birinin iki rolden birini üstlendiği; çoğu Crewmate (Mürettebat, mürettebat arkadaşı) ve önceden belirlenmiş bir sayıda (en az bir, en fazla 3 tane) Impostor ( sahtekar, hain) olan, uzay temalı bir ortamda gerçekleşir. Crewmate takımının amacı, Impostor‘ları belirlemek, onları oylayarak ortadan kaldırmak ve harita etrafındaki görevleri tamamlamaktır. Impostor‘ların amacı, Crewmate takımını çeşitli yöntemlerle öldürerek ortadan kaldırmak ve onların görev yapmalarını engellemektir.
InnerSloth’un denetime yardımcı olması için “ön” hesap sistemi olarak adlandırdığı sistemi de ekleyecek. Bir blog gönderisine göre InnerSloth, hesaplar uzun süredir çalışmakta. Aynı zamanda, InnerSloth bunları dikkatli bir şekilde uygulamak için zaman ayırmak istediğini de söyledi. Stüdyo, uygun bir denetim sisteminin, son derece zor ve zaman alıcı bir sistem olduğunu söyledi. Aynı zamanda bir rapor düğmesi oluşturmak ve belirli sayıda rapordan sonra bir kişinin bir algoritmayı yasaklaması da kolay değil.
Oyuna başlamadan önce bekleme odasında , oyuncular belirli şapkalar seçiyor. Bu şapkaların bazıları ücretsiz fakat birçok şapka ücretli. Şirket yeni güncelleme ile birlikte yeni ücretsiz şapkalar olabileceğini de söyledi. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun, özellikle pandemi döneminde çok fazla oyuncu sayısına ulaştı. (Kasım ayında, yaklaşık yarım milyar kişiye ulaştı.) Aynı zamanda yaş sınırı tanımayan oyun, çeşitli ülkelere ve çeşitli yaş aralıklarını da bir araya getirdi.
Haber
GeForce NOW yurt dışı paket fiyatına zam yapıldı!
NVIDIA’nın bulut oyun servisi GeForce NOW, geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki sunucularını kullanıma sundu. Platformun kıyaslama konusu olan global fiyatları hakkında ise sürpriz bir zam haberi geldi!
İlginizi çekebilir: Tesla model bir araç, otomatik pilotta polis aracına çarptı!
NVIDIA GeForce NOW global üyelik fiyatlarına %100 zam geldi!
NVIDIA GeForce NOW, bulut tabanlı olması sebebiyle donanım kaynaklı performans sorunlarını sıfıra indiriyor. Bu yönüyle oyun tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran servis, son fiyat güncellemesiyle tartışma konusu oldu. Daha önce ücretli olarak sunulan Founders Edition paketi kullanıma kapatılırken, yerine aynı özellikleri taşıyan Priority paketi geldi. Lakin aylık 5.49 Euro’ya satılan paketin fiyatı, yapılan isim değişikliği sonrasında 9.99 Euro’ya yükseldi. Bu da GeForce NOW’ın global paketinin dolaylı olarak iki kata yakın zamlandığı anlamına geliyor.
Öte yandan, servisin uzun dönemli avantaj paketinde de benzer şekilde dolaylı bir zam gerçekleşti. GeForce NOW Founders Edition paketinin 6 aylık avantajlı üyeliği için 27.45 Euro istenirken, kullanıcılar bunun yerine yıllığı 99.99 Euro olan Priority paketi satın almak zorunda kalacak. Yani avantajlı paketin süresi 1 yıla uzatılırken, fiyat tarafında ise aynı oranda artış yaşandığı göze çarpıyor.
Servisin ülkemizdeki dağıtıcısı konumundaki GAME+ tarafında ise herhangi bir fiyat artışı bulunmuyor. Premium paket ayda 74.9 TL’ye sunulurken, lansmana özel 3 aylık abonelikle 149.7 TL olarak ücretlendiriliyor. Ayrıca son gelişmeyle beraber GeForce NOW global paketin Türkiye paketine kıyasla fiyat avantajının kalmadığını belirtelim.
Genel
Epic Games, The Fall oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına The Fall oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Microsoft, Sega ve Konami’yi satın almak istiyor
Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 17,00 TL olan The Fall adlı oyunu ücretsiz yaptı.
The Fall; yüksek teknolojili bir savaş kıyafeti içindeki yapay zeka ARID rolü ile uzayda karşınıza çıkan bilmeceleri çözüp ilerleyebileceğiniz hikaye tabanlı aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca atmosferik bir hikaye içinde geçen macera oyunu; bulmaca çözme ve yan kaydırma eyleminin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen The Fall oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdekli işlemci
- Bellek: 3 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 8600 ya da eşdeğer 256 MB ekran kartı
- Depolama: 530 MB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak The Fall oyununu henüz indirmediyseniz 25.03.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Fortnite Sezon 6’nın sinematiklerini Russo kardeşler çekmiş!
Fortnite Sezon 6‘nın sinematiklerinde oldukça tanıdık iki isim yer aldı. The Avengers serisinden tanıdığımız Russo kardeşler oyunun sinematiklerine imza atmış.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Mansur Yavaş katıldığı Twitch yayınında Türkiye anlık izlenme rekorunu kırdı
Russo kardeşler sessiz sedasız Fortnite için sinematik video yönetmenliği yapmış!
Epic Games, Fortnite için neredeyse hiçbir masraftan kaçınmıyor. Birçok ünlü dizi film karakterlerini oyuna ekleyen yapım, bu konuda özel etkinliklerle oyuncu kitlesini genişletmeyi hedefliyor. Sezon 6 resmi olarak yayınlanırken sevilen oyun için ilginç bir gelişme ortaya çıktı. Epic Games oyunun yeni sezon sinematiklerini oldukça tanıdık iki isme çoktan çektirmiş. Ortaya çıkan habere göre altıncı sezon için Russo kardeşler oyuna sinematik yönetmenliği yapmış.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Variety isimli internet sitesinde yer alan habere göre, ünlü yönetmenler çoktan çalışmalarını tamamlamış. Öte yandan oyunun hayranı olan Russo kardeşler, son minvalde ortaya çıkan işten oldukça memnun. Ünlü yönetmenleri oyunun popüler kültürdeki yerinin çok büyük olduğunu savunurken, Epic Games ile çalışmaktan keyif aldıklarını belirttiler. Daha önceden de iki The Avengers filmini oyuna entegre eden firma, en sonunda başarılı yapımların yönetmenlerini de yanına alarak büyük bir işe imza attı. Ayrıca oyunun baş yaratıcılarından Donald Mustard da ünlü yönetmenlerle çalışmaktan inanılmaz keyif aldığını açıkladı. Bununla birlikte ünlü yönetmenlerin sadece sinematiklere değil geliştiricilere karakterler için de bazı yardımlarda bulunmuşlar. Bakalım Fortnite yeni sezonu ile gösterişini sürdürmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: butiksevda, 1 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 6 gün önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
ASUS ZenFone 8 serisi detaylanıyor!
TCL TAB 10 S Wi-Fi ve TAB 10 FHD 4G tabletler satışa çıkıyor!
Among Us, yeni Airship haritasını yayınlayacak!
Twitter, Türkiye’de temsilcilik için adım atabilir
Twitter, uygulamada YouTube videosu oynatmayı test ediyor
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! OPPO A15s ELİMİZDE!
Şık Bir Saat Olan Amazfit GTS 2 Neler Sunuyor?
Drive to Survive 3. Sezon Değerlendirmesi | Türkiye GP var mı? Beklentileri karşılar mı?
Apple iPhone 12 Pro Max Kullanıcı Deneyimi (Cenk Çelebi)
Xiaomi: Çin’in Apple’ı! | İZ BIRAKANLAR #2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.