EBA ve UZAKTAN EĞİTİM İÇİN LAPTOP: Asus D509D

ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un günlük kullanım, öğrenci ve iş odaklı ürünlerinden biri konumunda olan ZenBook 14, günümüz döviz kurlarını göz önüne aldığımızda fiyat/performans odağıyla dikkat çekiyor.

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32.4 cm uzunluk, 21.2 cm genişlik, 1,59 cm kalınlık boyutlarında olan ZenBook 14, 1,39kg ağırlığa sahip. Ergo Lift menteşe tasarımı ve Ütopya Mavisi rengi ile oldukça şık bir konumda olan cihaz, askeri standartlarda sağlamlık sunuyor.

14” IPS Full HD (1920 x 1080) NanoEdge bir ekrana sahip olan cihazda %86 oranında ekran olması da önemli bir artısı. Güç kanadına gelecek olursak AMD Ryzen 5 3500U işlemci, dahili Radeon Vega 8 grafik işlem birimi, 8 GB DDR4 bellek ve 256 GB SSD depolama bulunuyor. Gönül isterdi ki daha fazla alan olsun, fakat artırabilmeniz de mümkün.

NumberPad destekli dokunmatik yüzeyi oldukça kullanışlı iken ses tarafında bizi şaşırtmayı başardı. Harman Kardon sertifikalı 4 hoparlör bulunan ZenBook 14 UM431D modeli film dizi ve müzik keyfinde fiyatının en iyisi bile diyebiliriz.

Bağlantı kanadında Wi-Fi ac, BT 5.0 gibi destekleri olan cihaz 10 saati aşan da bir pil ömrü ile oldukça kullanışlı olmuş.