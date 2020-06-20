ASUS ZenFone 7 Geekbench’te görüntülendi!

2014 yılında Intel işbirliği ile akıllı telefon dünyasına giriş yapan ASUS, yıllar geçmesine rağmen istenen başarıya bir türlü erişemedi. Republic of Gamers markasıyla şansını bir de oyuncu tarafında deneyecek markanın yeni cihazı ASUS ZenFone 7, Geekbench sonuçlarıyla ortaya çıktı!

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ASUS ZenFone 7 geliyor: Qualcomm Snapdragon 865 ve 16 GB RAM!

ASUS’un ZenFone markası ile piyasaya sürdüğü son telefon, Mayıs 2019’da duyurduğu ZenFone 6 modeli olmuştu. Dönen kamerasıyla ilgi çeken telefondan sonra Tayvanlı marka 1 yılı aşkın süredir yeni cihaz duyurusu yapmadı. Geekbench testlerinde görüntülenen gizemli bir ASUS modeli ise bu bekleyişe değecek türden özellikler vadediyor.

Şimdilik ASUS ZenFone 7 olarak adlandırılacağı tahmin edilen telefonun Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olduğu görülüyor. 5G modem ile gelen işlemciye eşlik eden 16 GB RAM ise dikkatleri üzerine topluyor. ZenFone 7, bu ikili sayesinde Geekbench testinden tek çekirdekte 975 puan, çoklu çekirdekte ise 3.346 puan ile ayrılmayı başarmış.

Bu detaylar dışında ASUS ZenFone 7 hakkında kamera ve tasarım gibi kilit özelliklerin hiçbiri bilinmiyor. İddialara göre önümüzdeki ay tanıtılacak olan ROG Phone 3 ile beraber bu telefon da görücüye çıkacak. Ancak bu bilgi de herhangi bir resmiyet taşımıyor.

Bilindiği üzere ROG Phone 3’te 6.59 inçlik AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 865+ işlemci, 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB depolama, 64 megapiksellik üçlü arka kamera ve 6.000 mAh batarya gibi üst seviye donanımlar bulunuyor. ZenFone 7’nin diğer teknik özelliklerinin de bundan aşağı kalmayacağı belirtiliyor.