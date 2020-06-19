TWS kulaklık modelleri, bu yıl kulaklık pazarını domine etti

2020 yılının ilk çeyreğinde, dünya genelinde 96 milyondan fazla ses ürünü satıldı. Ses ürünleri sektöründe, Covid-19 salgını dolayısıyla hoparlör gibi ürünlerin satış oranları tarihte ilk kez düşüş yaşamış olsa da; bu ürünler toplamda 20 milyon adetin üzerinde satış yakalayabildiler. Öte yandan, ses ürünlerinde bu yıl, kulaklıkların bariz bir üstünlüğünü görüyoruz. 2020 yılında, 96 milyonluk ses ürünü satış adedinin 76 milyonu, kulaklıklardan oluşuyor. Kulaklık satışındaki büyümede öncü olan markalar ise, TWS kulaklık modellerini daha çok hayatımızın içine sokmaya uğraşan Apple, Samsung ve Xiaomi oldu.

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2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan ses ürünleri, TWS kulaklıklar oldu

Pazarda %38’lik paya sahip olan TWS kulaklık modelleri, 2020 yılının ilk çeyreğinde, en çok satılan ses ürünü oldu. Markaların, satış adetlerinde ciddi bir ivme yakalayan TWS kulaklık modellerine, ilerleyen dönemlerde çok daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Canalys Research şirketinin analistlerinden Cynthia Chen’in ifadelerine göre ise, pazarda lider konumda bulunan Apple, Airpods Pro gibi modeller ile, yakaladığı ivmeyi muhafaza etmeyi başararak; ilk çeyrekte 5.5 milyon adet satış yapabildi. Samsung cephesine gelir isek, Galaxy Buds+ modelinde yapılan ses kalitesi ve batarya ömründeki iyileştirmeler ile Samsung, kulaklık satış adetlerini arttırmayı başarabildi. Bunlar haricinde Xiaomi, Redmi, QCY gibi Çin menşeili markalar, giriş seviyesi uygun fiyatlı kulaklıklar üreterek, bütçesini düşünen birçok kullanıcıya bu kulaklıklardan satabilmeyi başardı.

Canalys Research yetkililerinden Jason Low’a göre, firmalar, TWS kulaklık modellerinde içerik tüketebilmeyi daha kolay hale getirebilmeyi; ve kulaklıkları daha da akıllı hale getirebilmek için Google Asistan gibi servislere daha kolay yönlendirilebilir yapmayı hedefliyor. Canalys Research isimli araştırma şirketinin TWS kulaklıklardan 2020 yılı sonundaki beklentisi ise; bu tip kulaklıkların yıl sonunda 200 milyon satış adedini geçmiş olacağı yönünde. Eğer bu tahmin gerçekleşir ise, TWS kulaklık piyasası %29 oranında ciddi bir büyüme yakalamış olacak.

Markalar 2020 ilk çeyrek (Milyon) 2020 ilk çeyrek (pazar payı) 2019 ilk çeyrek (Milyon) 2019 ilk çeyrek (pazar payı) Yıllık Büyüme Apple 18.1 41.4% 11.3 48.1% +60% Samsung 4.5 10.3% 3.4 14.6% +30% Redmi 3.1 7.0% 0.0 0.0% – QCY 2.5 5.6% 0.9 3.9% +172% Huawei 2.0 4.5% 0.5 2.3% +261% Others 13.7 31.2% 7.3 31.1% +86% Toplam 43.8 100.0% 23.6 100.0% +86%

TWS kulaklıklarda gelecekte beklenen geliştirmeler ise, daha uzun batarya ömrü, daha minimal tasarım, daha ergonomik kullanım ve daha da geliştirilmiş aktif gürültü önleme sistemleri. Bütün bu kriterler üzerinde ilerleme kaydedilmeye devam edildiği sürece, bizce de TWS kulaklık pazarı büyümeye devam edecektir. Siz de TWS kulaklık kullanıcısı iseniz, kullandığınız kulaklığın marka, model bilgileri ile beraber, kulaklığınızla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!