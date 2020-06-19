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TWS kulaklık modelleri, bu yıl kulaklık pazarını domine etti
2020 yılının ilk çeyreğinde, dünya genelinde 96 milyondan fazla ses ürünü satıldı. Ses ürünleri sektöründe, Covid-19 salgını dolayısıyla hoparlör gibi ürünlerin satış oranları tarihte ilk kez düşüş yaşamış olsa da; bu ürünler toplamda 20 milyon adetin üzerinde satış yakalayabildiler. Öte yandan, ses ürünlerinde bu yıl, kulaklıkların bariz bir üstünlüğünü görüyoruz. 2020 yılında, 96 milyonluk ses ürünü satış adedinin 76 milyonu, kulaklıklardan oluşuyor. Kulaklık satışındaki büyümede öncü olan markalar ise, TWS kulaklık modellerini daha çok hayatımızın içine sokmaya uğraşan Apple, Samsung ve Xiaomi oldu.
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2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan ses ürünleri, TWS kulaklıklar oldu
Pazarda %38’lik paya sahip olan TWS kulaklık modelleri, 2020 yılının ilk çeyreğinde, en çok satılan ses ürünü oldu. Markaların, satış adetlerinde ciddi bir ivme yakalayan TWS kulaklık modellerine, ilerleyen dönemlerde çok daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Canalys Research şirketinin analistlerinden Cynthia Chen’in ifadelerine göre ise, pazarda lider konumda bulunan Apple, Airpods Pro gibi modeller ile, yakaladığı ivmeyi muhafaza etmeyi başararak; ilk çeyrekte 5.5 milyon adet satış yapabildi. Samsung cephesine gelir isek, Galaxy Buds+ modelinde yapılan ses kalitesi ve batarya ömründeki iyileştirmeler ile Samsung, kulaklık satış adetlerini arttırmayı başarabildi. Bunlar haricinde Xiaomi, Redmi, QCY gibi Çin menşeili markalar, giriş seviyesi uygun fiyatlı kulaklıklar üreterek, bütçesini düşünen birçok kullanıcıya bu kulaklıklardan satabilmeyi başardı.
Canalys Research yetkililerinden Jason Low’a göre, firmalar, TWS kulaklık modellerinde içerik tüketebilmeyi daha kolay hale getirebilmeyi; ve kulaklıkları daha da akıllı hale getirebilmek için Google Asistan gibi servislere daha kolay yönlendirilebilir yapmayı hedefliyor. Canalys Research isimli araştırma şirketinin TWS kulaklıklardan 2020 yılı sonundaki beklentisi ise; bu tip kulaklıkların yıl sonunda 200 milyon satış adedini geçmiş olacağı yönünde. Eğer bu tahmin gerçekleşir ise, TWS kulaklık piyasası %29 oranında ciddi bir büyüme yakalamış olacak.
|Markalar
|2020 ilk çeyrek
(Milyon)
|2020 ilk çeyrek
(pazar payı)
|2019 ilk çeyrek
(Milyon)
|2019 ilk çeyrek
(pazar payı)
|Yıllık Büyüme
|Apple
|18.1
|41.4%
|11.3
|48.1%
|+60%
|Samsung
|4.5
|10.3%
|3.4
|14.6%
|+30%
|Redmi
|3.1
|7.0%
|0.0
|0.0%
|–
|QCY
|2.5
|5.6%
|0.9
|3.9%
|+172%
|Huawei
|2.0
|4.5%
|0.5
|2.3%
|+261%
|Others
|13.7
|31.2%
|7.3
|31.1%
|+86%
|Toplam
|43.8
|100.0%
|23.6
|100.0%
|+86%
TWS kulaklıklarda gelecekte beklenen geliştirmeler ise, daha uzun batarya ömrü, daha minimal tasarım, daha ergonomik kullanım ve daha da geliştirilmiş aktif gürültü önleme sistemleri. Bütün bu kriterler üzerinde ilerleme kaydedilmeye devam edildiği sürece, bizce de TWS kulaklık pazarı büyümeye devam edecektir. Siz de TWS kulaklık kullanıcısı iseniz, kullandığınız kulaklığın marka, model bilgileri ile beraber, kulaklığınızla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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OnePlus Pods, Android 11 beta güncellemesinde ortaya çıktı!
OnePlus Pods hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın dağıtımını yaptığı Android 11 beta güncellemesinde kulaklığa dair yeni detaylar öğrenildi.
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OnePlus Pods, Android 11 beta güncellemesinde ortaya çıktı!
OnePlus bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 8 ve 8 Pro için Android 11 beta serüvenini başlatmıştı. Kullanıcılara sunulan güncelleme sayesinde hem Adroid 11 deneyimi hedeflenir iken hem de firmanın yeni arayüzü için test ortamı oluşturulmaktaydı. İşte yeni beta güncellemesini deneyen bazı geliştiriciler yeni bir şey fark etti. XDA-Developers isimli internet sitesinde ortaya çıkan duruma göre OnePlus, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı OnePlus Pods için yeni dosyalar ve fonksiyonlar hazırlamış. Sistem dosyaları arasında “com.oneplus.twspods” dizilimi dikkat çekerken, kodlar arasında bazı satırlarda kulaklık hakkında fonksiyonlar yer almış. Aynı şekilde bazı incelemeler sırasında cihazın kendine has hızlı şarj özelliğinin olacağı da ortaya çıktı.
Daha önceden olası tasarımı hakkında yeni bilgiler ortaya çıkan OnePlus Pods, temmuz ayında piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. Tasarım anlamında Apple AirPods kulaklığına benzerliği dikkat çekerken, isminin hala Pods olarak mı Buds olarak mı belirleneceği netlik kazanmadı. Her ne kadar Android 11 beta güncellemesinde Pods ismi yer alsa da hala bazı kaynaklara göre cihazın Buds olarak piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bakalım OnePlus temmuz ayına kadar bizlere yeni detaylar vermeye devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
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Xiaomi Mi Power Bank 3, 30.000 mAh kapasite ile Çin’de satışa çıkıyor
Çin’in devleşen firması Xiaomi, genellikle farklı ve yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. Bu sefer ise bir yenilikten ziyade, yüksek kapasite seçeneği sunan Mi Power Bank 3 modelini piyasaya sunan Xiaomi; bu modelde 30.000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanarak kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışıyor.
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Xiaomi Mi Power Bank 3 ile ilgili neler biliyoruz
Genellikle bir akıllı telefon üreticisi olarak bilinen Xiaomi, aslında bundan çok daha fazlasına sahip. Birçok girişimi de bünyesine katarak büyümeye devam eden Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü üreterek satışa sunan bir yapılanmaya sahip. Son zamanlarda Power Bank modelleri ile de dikkat çeken firma, bu işi bir adım daha öteye taşımaya karar vererek; 30.000 mAh kapasiteye sahip Xiaomi Mi Power Bank 3 modelini üretti. Bundan önceki modellerde ise kapasiteler, 10.000 mAh ve 20.000 mAh şeklinde idi.
18 W şarj desteğine sahip olan bu power bank modelini sıfırdan tam şarja doldurmanın çok uzun süreceğini varsaymak çok zor olmasa gerek. Bu bir dezavantaj gibi görünüyor olsa da, cihazın fiyatı bunu göz ardı etmemize sebep oluyor. 169 Yuan yani yaklaşık olarak 24 Dolar fiyat etiketine sahip olan Mi Power Bank 3, kapasiteyi de göz önüne aldığımız zaman çok iyi bir power bank seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca üzerinde bulunan girişler, aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilme imkanı da tanıyor.
Dileriz Xiaomi’nin yeni power bank modeli Türkiye’ye de kısa süre içinde gelir ve bizler de bu ürünü deneyimleme fırsatı yakalarız. Siz olsanız 30.000 mAh gibi devasa kapasiteye sahip bu power banki satın alır mıydınız? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Samsung Galaxy Watch 3 resmi destek sayfasına eklendi!
Samsung, resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. Gelen bilgilere göre bu iki saatin Galaxy Watch 3 serisine ait olacağı konuşuluyor.
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Samsung destek sayfasına iki yeni akıllı saat eklendi!
Samsung, akıllı saat piyasasına yeni ürünler getirmeye devam ediyor. Firma muhtemel yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 3 cihazlarını resmi destek sayfasına ekledi. Mysmartprice isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, Samsung Kore resmi destek sayfasına iki yeni akıllı saat ekledi. SM-R840 ve SM-R850 kodlu iki cihaz ekleyen firmanın bu cihazları Galaxy Watch serisi için böyle isimlendirdiği söyleniyor. SM-R840 modelinin 41 mm‘lik cihaz olacağı düşünülürken, SM-R850‘in de 45 mm boyutunda olan model olacağı belirtildi. İki cihazın da e-SIM sayesinde LTE desteği vereceği öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Tayland’ta NBTC sertifikası aldığı orta çıkan akıllı saatler, 5 ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Gorilla Glass XD cam bulunan ekran askeri şartlarda da dayanıklılık sağlıyor. İçerisinde gömülü GPS yer alacak cihazın, gelişmiş kan basıncı ölçme özelliğine de sahip olacağı konuşuluyor. Bunlar dışında detaylı teknik özellikleri henüz ortaya çıkmayan Galaxy Watch 3 serisinin ne zaman tanıtılacağı da henüz netleşmedi. Ancak resmi destek sayfasında cihazların listelenmesi, çıkış tarihi konusunda çok beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir. Bakalım Samsung, yeni amiral gemisi saatleri ile başarısını sürdürebilecek mi bekleyip göreceğiz.