Asus, bu yılın başlarında iki büyük amiral gemisi telefonunu piyasaya sürdü: ROG Phone 8 ve 8 Pro. Ancak, Zenfone serisinin amiral gemisi de yakında ortaya çıkacak gibi görünüyor. Henüz duyurulmamış olan Asus Zenfone 11 Ultra, Asus’un bu yılki bir sonraki büyük lansmanı olacak ve son zamanlarda sızan bilgilere göre, Zenfone 11 Ultra’nın tanıtımına çok az bir süre kaldı. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass sayesinde, Zenfone 11 Ultra’nın en az beş farklı renkte sunulacağını öğrendik. Bunlar Desert Sienna, Eternal Black, Misty Grey, Skyline Blue ve Verdure Green olacak.

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Geekbench listesi de Asus Zenfone 11 Ultra’nın gücünü ortaya koydu: Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle desteklenecek ve muazzam 16 GB RAM ile gelecek. Ekran konusunda ise Zenfone 11 Ultra’nın 144Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekranla geleceği söyleniyor.

Asus’un yaklaşan amiral gemisi, kablosuz güç konsorsiyumu platformunda sertifikalandırıldı ve bu da telefonun kablosuz şarj desteğinin olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bataryanın 15W kablosuz şarjı ve 65W kablolu şarjı destekleyeceği belirtiliyor. Sertifika platformu, Zenfone 11 Ultra’nın pil verilerinin yanı sıra ön tasarımını da gösteren bir görsel içeriyor. Tasarım açısından ROG Phone 8’e benzerlik gösteren cihazın, arka tarafında büyük değişiklikler olması bekleniyor.

Asus, Zenfone 11 Ultra’nın resmi tanıtım tarihini zaten doğruladı: 14 Mart. Bu da, tüm bu sızıntıları ve beklenen özellikleri doğrulamak ve belki de daha fazlasını öğrenmek için bir haftadan biraz daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor. Asus Zenfone 11 Ultra’nın piyasaya sürülmesiyle ilgili merakla beklenen detaylar, lansmanla birlikte ortaya çıkacak.