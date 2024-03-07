Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin otomobil üretim kolu olan Xiaomi EV, bu ayın sonunda gerçekleştirilmesi beklenen bir lansman etkinliği ile ilk elektrikli araç (EV) modelini resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yerel medya kuruluşu Lanjinger’in bugün kaynaklara dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Xiaomi EV’nin lansmanından kısa bir süre sonra teslimatlara başlanması planlanıyor. Xiaomi, otomobil üretimine girişini Mart 2021’de duyurmuş ve Aralık 2023’te Xiaomi SU7 modelini tanıtmıştı. Ancak, modelin fiyatı henüz açıklanmadı ve resmi lansman tarihi de netleştirilmedi.

Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing, CNBC raporuna göre Xiaomi SU7’nin resmi lansmanının “çok yakında” gerçekleşeceğini ve yurt içi teslimatların ikinci çeyrekte başlayacağını belirtti. Benzer bir şekilde, bir Zeekr yöneticisi, Xiaomi’nin ilk EV modelinin resmi olarak 28 Mart’ta piyasaya sürüleceğini duyduğunu açıkladı.

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Lanjinger’in raporuna göre, 2S (Satış ve Servis) mağazalarının yenileme çalışmalarına başlamasının ardından, Xiaomi’nin Pekin’deki ilk doğrudan yönetilen otomobil mağazaları da yenilenmeye başladı. Bu, fiyatların ve teslimatların yakında açıklanacağına dair önemli bir sinyal olarak değerlendirildi.

Xiaomi SU7 satış stratejisi, hem doğrudan yönetilen mağazaları hem de 2S yetkili mağazalarını içerecek şekilde tasarlandı. Bu, diğer Çinli otomobil üreticilerinin kullandığı doğrudan satış modelinden farklı bir yaklaşımı temsil ediyor.

Xiaomi Grubu Başkanı Lu, Weibo’da yaptığı açıklamada, Xiaomi EV’nin yeni perakende satışlarının doğrudan satış esasına dayandığını ve üstün iş verimliliği ve kullanıcı deneyimi arayışında kaliteli dış güçlerden yararlandığını belirtti.

Caijing’e göre, Xiaomi EV, ilk etapta 60-70 mağazayı kapsayan büyük Tier 1 ve Tier 2 şehirlerinde faaliyet gösterecek. Pekin’deki yetkili 2S mağazalarının inşaatının bir aydan fazla sürmesi bekleniyor.

Xiaomi EV’nin piyasaya sürülmesi, Çin otomotiv endüstrisindeki rekabeti artırarak, tüketicilere daha geniş bir elektrikli araç seçeneği sunacak gibi görünüyor. Bu gelişme, Xiaomi’nin teknoloji alanındaki iddialı adımlarını otomobil endüstrisine de taşıdığını gösteriyor.