ASUS, Zenfone 10 lansman tarihinin ayrıntılarını doğruladıktan sonra, şirket şimdi de şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun özelliklerini doğruladı. Şirket ayrıca ‘All on Hand‘ sloganını vurgulayarak, büyük bir telefon olacağını söyleyen söylentilerin aksine, tek elle kullanım için hala kompakt bir telefon olacağını doğruladı.

Zenfone 10, Zenfone 9’daki 5.9 inçlik ekranı ve sol taraftaki aynı delikli ön kamerayı koruyacak. Selefindeki Snapdragon 8+ Gen 1‘e kıyasla Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile beraber gelecek.

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Altı eksenli gimbal stabilizasyon 2.0 ile gelecek ve kablosuz şarjı destekleyecek. Sol üst köşesinde delikli bir kesik bulunan 5.9 inçlik bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Akıllı telefonun sarsıntısız video çekimi için 6 Eksenli Gimball sabitleyici ile birlikte geleceği doğrulandı. Kaputun altında, ASUS Zenfone 10’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci tarafından desteklendiği doğrulandı. Kablosuz şarj desteği ile birlikte gelecek.

Bunun dışında, mikrosite herhangi bir ek ayrıntı bulunmuyor. Zenfone 10’un 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Geekbench listelemesine göre, cihazın 16GB’a kadar RAM ile geleceği de özellikler arasında yer alıyor.

Akıllı telefonun 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil, yakın tarihli bir sızıntıya göre, temel 16GB + 256GB varyantı için 749 dolar ‘lık bir başlangıç fiyat etiketi taşıdığı bildiriliyor.

Teaser’da açıklandığı üzere, telefon Taipei, Berlin ve New York’tan bahsedildiği için Avrupa, ABD ve bazı Asya ülkelerinde piyasaya sürülecek. Etkinlik 29 Haziran’da başlayacak.