Asus’un daha ince, daha hafif ve daha performanslı olarak yenilenen Asus ZenBook 14 modeli incelemesi ile karşınızdayız.

Asus ZenBook 14 (UX433) incelemesi | İnce, taşınabilir ve performanslı

Dünyanın en küçük 14 inç bilgisayarı olan Asus ZenBook 14 UX433, bir önceki ZenBook 14 modelinden (UX430) %13 daha küçük boyutlarda geliyor. Ayrıca bunu 15,9 mm incelik ve 1,09 kg ağırlık ile tamamlayan bilgisayarı çantanızda taşırken hafifliği ve boyutu nedeniyle sık sık “Acaba bir yerde mi unuttum?” diyerek kontrol edebilirsiniz.

Neredeyse A4 kağıdı boyutundaki cihaz, 14 inç ekranında %92 gibi alışılagelmişin dışında bir ekran-gövde oranı sayesinde kapağını açtığınızda neredeyse tamamen ekran ile karşılıyor. Bu panelde Full HD çözünürlük ve %100 sRGB desteği ve 178 derece görüş açısı ile canlılık katan Asus, ayrıca ErgoLift adındaki özel menteşe tasarımıyla cihazın ince boyutlarına rağmen rahat havalanmasını ve daha rahat bir yazma pozisyonu almasını da sağlamış.

Asus ZenBook 14, donanım tarafında Intel Core i7 8565U işlemci, Nvidia GeForce MX150 ekran kartı, 8 GB bellek, 512 GB SSD gibi detayları sayesinde profesyonel ve öğrenci kullanımlarında ideal bir ürün olmayı başarıyor. Video içerik ve müzik deneyimlerinizi ise Harman Kardon imzalı 1W hoparlörleri yeterli seviyede destekleyebiliyor. Yenilikçi touchpad’inde dokunmatik yapıda numerik klavyeyi de içeren cihaz, böylece hesaplamalarınızı rahat ve hızlıca yapabilmenize de olanak tanıyor.

Asus ZenBook 14, yeni nesilde daha küçük, daha hafif ve daha performanslı olmasıyla hali hazırda taşınabilir olan dizüstü bilgisayar sektöründeki en rahat taşınabilir ve aynı zamanda performanslı laptoplardan biri olmayı başarmış.