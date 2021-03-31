Dizüstü Bilgisayar
Asus’un iş dünyasına özel laptopu yenilendi! ExpertBook B9 (B9400) incelemesi
Geçtiğimiz sene “Dünyanın en hafif 14 inç laptopu” olan ASUS ExpertBook B9 (B9400), 2021 modeliyle yenilendi. Artık daha güçlü ve daha kullanışlı olan ürün, Intel’in 11. nesil mobil işlemcilerinden gücünü alıyor.
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Asus ExpertBook B9 (B9400) tasarımı
İlk aşamada tasarımına baktığımızda ince, şık ve gerçekten hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Sadece 14.9 mm inceliğinde olan bilgisayar, 880 grama varan haffiflik sunuyor. 33 Watt ve 66 Watt versiyonları bulunan modelde büyük batarya tercih ederseniz tam 1 kg ağırlığa ulaşıyorsunuz. Günümüzdeki laptop modelleri için gerçekten ince ve hafif olduğunu da buradan görüyoruz.
Ekranına baktığımızda 14 inç boyutunda olmaya devam eden ExpertBook B9, Full HD çözünürlüğündeki NanoEdge adı verilen ekran ile geliyor. %94 ekran boyut oranı anlamına gelen bu tasarıma baktığınızda boyutsal olarak sadece 13 inç bir bilgisayar gibi görünüyor.
Yeni ve eski nesil farkı
Bir önceki nesil olan B9450 kodlu ExpertBook B9’a göre 11. nesil Intel Core i7 ve Core i7 vPro işlemcilerinden gücünü alan B9400, 32 GB’a varan 4266 MHz gibi çok ciddi hızlara çıkabilen LPDDR4X bellekler ile geliyor. Çift Thunderbolt 4 portu ile gelen yeni model, aynı zamanda 2 TB’a kadar M.2 SSD depolama seçeneği de sunuyor. Yeni nesil yapay zekalı gürültü engelleme, daha çok aksesuar desteği ile çok daha kullanışlı hale getirilmiş.
Asus ExpertBook B9 teknik özellikleri
Gücünü 11. nesil Intel işlemcilerden alan ürün, Intel’in yeni nesil Iris Xe grafik yongası ile çok daha iyi grafik performansı sunuyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 32 GB’a kadar bellek ve 2 TB’a kadar da depolama seçeneği alabiliyorsunuz. 66 Whr ya da 33 Whr batarya seçilebilen B9400’de daha uzun batarya ömrü için 66 Whr modeli daha uygunken, hafiflik kanadında 33 Whr seçimi yapılabilir. Bağlantı olarak Intel’in yeni nesil Wi-Fi 6 modemini kullanan üründe hızlı, stabil ve daha geniş alanları kapsayan bir kablosuz ağ performansına da sahip olabilirsiniz.
Bağlantı portlarında 2 adet Thunderbolt 4, 1 ader USB 3.2 Gen 2 Tip A, 1 adet HDMI, 1 adet kablolu bağlantı için Micro HDMI bağlantısı yer alıyor. Bu bağlantıdan kutudan çıkan adaptör ile RJ45 girişine de sahip olabilirsiniz. Son olarak kulaklık ve mikrofon için 3,5 mm bağlantısı da mevcut.
Son dönemlerde pandeminin getirdiği kamera ve mikrofon ihtiyacı da göz önüne alınarak yüz tanıma destekli bir HD kamera ve 4 adet mikrofon içeren ExpertBook B9 (B9400), yapay zekalı gürültü engelleme desteği sayesinde siz toplantıda iken dış sesleri keserek karşıya sadece sizin sesinizi iletebiliyor.
NumberPad desteği devam ediyor
Asus’un numerik klavye isteyen kişilerin çok hoşuna gidecek NumberPad özelliği bu modelde de yer alıyor. Dokunmatik alandaki özel tuş ile gerekli anlarda numerik klavye olarak kullanabileceksiniz. Böylece bu kadar dar bir alanda tam boy diyebileceğimiz bir klavye düzenine sahip olabilir, sayısal işlemlerinizi daha rahat yapabilirsiniz.
Genel olarak bakıldığında iş dünyasında ihtiyaç olan tüm detaylar bu üründe mevcut. Hem hafif, hem taşınabilir hem de performanslı olan Asus ExpertBook B9 (B9400), geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gözde modellerden biri olabilir.
Dizüstü Bilgisayar
YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
AERO 15 OLED KC modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın Türkiye’de satışa çıkardığı ilk laptop olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanıcılara yönelik ve aynı zamanda oyun odaklı yapısıyla geliyor.
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YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
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356 x 250 x 20 mmboyutlarında ve 2 kg ağırlığında olan laptop, 15,6 inç 4K OLED ekran ile muhteşem bir görüntü sağlıyor. Renk doğruluğu Delta E 1’in altında olan ekran, mükemmel bir deneyim sağlıyor. Fabrikadan Pantone onaylı bir şekilde çıktığını da belirtelim.
Güç kanadında Intel Core i7 10870H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı barındıran ürün, 16 GB RAM ve 460 GB M.2 ssd depolamayla geliyor. Bellek ve depolama rahatlıkla artırılabilir durumda.
Microsoft Azure AI ile gelen ilk laptop olan AERO 15 OLED KC, işlemci ve ekran kartı kullanımını arkada en iyi şekilde optimize ederken büyük bir enerji verimliliği ve aynı zamanda gereken programda gerektiği kadar dengede güç sağlayarak önemli bir rol oynuyor.
Ürünü satın aldığınızda aynı zamanda Gigabyte Aorus H5 RGB stereo gaming kulaklık hediye edileceğini de belirtelim.
Ürünün detayları videomuzda.
Dizüstü Bilgisayar
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T incelemesiyle karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından belki de Türkiye’de satın alınabilecek en iyi laptop olan G733QS modeline detaylıca bakıyoruz.
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AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG003 versiyonu (16 GB RAM, FreeDOS) satın almak için; http://bit.ly/3sCS5u6
Evet, gerçekten aşık olduğum bir laptop oldu kendileri. Işıkları, klavyesi, ses performansı… Anlayamazsınız! 😀 Şakası bir yana gerçekten ROG kanadı bir şaheser ortaya koymuş gibi. 39.5 x 28.2 x 2.83 cm boyutlarında ve 2,7 kg ağırlığında olan Scar 17, teknik özellikler kanadında da dolu dolu.
AMD Ryzen 5000 serisi için ofiste gördüğümüz ilk örnek olan ROG Strix Scar 17, Ryzen 9 5900HX işlemcisi ile geliyor. 8 çekirdek ve 16 izlek sunan bu işlemci 3.3 GHz baz frekansı, 4.6 GHz de turbo frekansı ile tüm işlemlerinizi çok rahat yapacak durumda. Ekran kartı kanadında ise Nvidia GeForce RTX 3080 olduğunu belirtmek yeterli olur herhalde 🙂
32 GB 3200 Mhz hızında çalışan bellekler, 1 TB NVMe SSD gibi detaylar ile bezenen ürün, performans gerektiğinde ROG Boost ve Dynamic Boost ile coşturmayı da başarıyor.
Optik mekanik klavye ile gelen ilk test ettiğimiz Asus laptop ürünü olan Scar 17, her tuşta RGB aydınlatma da sunuyor. Klik sesi ince ve hoş olmuş. Kullanım hissiyatı da oldukça keyifli. Bir diğer yandan cihazın altında ve ekran boşluğunun hemen altındaki LED şeritler de RGB aydınlatması ile ortalığı şenlendiriyor.
Ekrana da değinmek gerek. 300 Hz 3 ms bir IPS panel yer almış. Daha 360 Hz monitörü yeni incelerken 300 Hz’i laptop tarafında da görmek çok sevindirici. Ancak çözünürlük ve Hz değerine göre farklı modeller de var. Fakat akıcılıkta bu denli güçlü cihaz için rahat bir panel sunumu da oldukça büyük bir artısı olmuş.
Ses kanadına geldiğimizde 2 adet 2 Watt ve 2 adet de 4 watt olmak üzere 4’lü bir hoparlör kullanımı mevcuıt. Ses bir gaming ürün için fazla iyi. Hoparlör severler bunu fazlasıyla beğenecek. Aynı zamanda film izleme keyfine de ciddi bir katkı sağlıyor. Ayrıca hem ses girişi hem de çıkışı için gürültü engelleme bu cihazda da var. Ki bunu sizlere farklı modellerde ve anakartlarda test etmiştik.
Wi-Fi 6, BT 5.1 gibi yeni nesil özellikleri Range Boost ile geliştiren Asus kanadı bizim incelediğimiz ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T için tam manasıyla alkışlanacak bir iş çıkarmış. Keşke gitmese 🙂
Dizüstü Bilgisayar
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
Lenovo Thinkbook Plus incelemesiyle karşınızdayız. Arkasında da ekran olan laptop tüm detaylarıyla videomuzda!
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ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
Thinkbook Plus arka tarafında E-Ink ekran barındıran, rahatlıkla taşınabilecek hafiflikte olması özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda defter gibi kullanabileceğiniz laptop 10. nesil Intel Core İ7 10510U işlemcisiyle dikkat çekiyor. Özellikle profesyonel iş insanlarının dikkatini çekecek cihaz, 1.32 kg olan ağırlığı ve e-ink ekran özelliğine sahip Lenovo Thinkbook Plus’u her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.
13,3 inç Full HD ekran bulunmakta. Özellikle bilgisayarı içerik üretme, profesyonel çalışmalarınız ve yaratıcı çalışmalarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca belge ve notlarınızı düzenleyebileceğiniz Lenovo Pen Kalemi ileyaratıcı işlerinize ve notlarına imza bırabileceksiniz.
Lenovo Thinkbook Plus özellikleri
DONANIM
Intel Core i7 10510U
Intel UHD Graphics
16 GB DDR4 RAM
512 GB M.2 SSD
SES
Dolby Audio™
Harmon Kardon® hoparlörler
Alexa, sesle etkinleştirilen asistan
BAĞLANTI NOKTALARI
USB-C (DisplayPort, güç sağlama) 65W USB-C (Rapid Charge desteklidir)
2 x USB 3.0 (1 her zaman etkin)
HDMI 1.4b Kulaklık / mikrofon kombo
KALEM
Lenovo Pen
AĞIRLIK
1,32 kg
BOYUT
308 mm x 217 mm x 17.4 mm 1
2.1 inç x 8.54 inç x 0.68 inç
BAĞLANTI
WiFi 802.11 2×2 AX
Bluetooth® 5.0
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Yazan: Metin_B, 7 saat önce
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Yazan: Quincii, 5 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 3 hafta önce
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Yazan: csgn, 3 hafta önce
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