Geçtiğimiz sene “Dünyanın en hafif 14 inç laptopu” olan ASUS ExpertBook B9 (B9400), 2021 modeliyle yenilendi. Artık daha güçlü ve daha kullanışlı olan ürün, Intel’in 11. nesil mobil işlemcilerinden gücünü alıyor.

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Asus ExpertBook B9 (B9400) tasarımı

İlk aşamada tasarımına baktığımızda ince, şık ve gerçekten hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Sadece 14.9 mm inceliğinde olan bilgisayar, 880 grama varan haffiflik sunuyor. 33 Watt ve 66 Watt versiyonları bulunan modelde büyük batarya tercih ederseniz tam 1 kg ağırlığa ulaşıyorsunuz. Günümüzdeki laptop modelleri için gerçekten ince ve hafif olduğunu da buradan görüyoruz.

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Ekranına baktığımızda 14 inç boyutunda olmaya devam eden ExpertBook B9, Full HD çözünürlüğündeki NanoEdge adı verilen ekran ile geliyor. %94 ekran boyut oranı anlamına gelen bu tasarıma baktığınızda boyutsal olarak sadece 13 inç bir bilgisayar gibi görünüyor.

Yeni ve eski nesil farkı

Bir önceki nesil olan B9450 kodlu ExpertBook B9’a göre 11. nesil Intel Core i7 ve Core i7 vPro işlemcilerinden gücünü alan B9400, 32 GB’a varan 4266 MHz gibi çok ciddi hızlara çıkabilen LPDDR4X bellekler ile geliyor. Çift Thunderbolt 4 portu ile gelen yeni model, aynı zamanda 2 TB’a kadar M.2 SSD depolama seçeneği de sunuyor. Yeni nesil yapay zekalı gürültü engelleme, daha çok aksesuar desteği ile çok daha kullanışlı hale getirilmiş.

Asus ExpertBook B9 teknik özellikleri

Gücünü 11. nesil Intel işlemcilerden alan ürün, Intel’in yeni nesil Iris Xe grafik yongası ile çok daha iyi grafik performansı sunuyor. Yukarıda bahsettiğimiz gibi 32 GB’a kadar bellek ve 2 TB’a kadar da depolama seçeneği alabiliyorsunuz. 66 Whr ya da 33 Whr batarya seçilebilen B9400’de daha uzun batarya ömrü için 66 Whr modeli daha uygunken, hafiflik kanadında 33 Whr seçimi yapılabilir. Bağlantı olarak Intel’in yeni nesil Wi-Fi 6 modemini kullanan üründe hızlı, stabil ve daha geniş alanları kapsayan bir kablosuz ağ performansına da sahip olabilirsiniz.

Bağlantı portlarında 2 adet Thunderbolt 4, 1 ader USB 3.2 Gen 2 Tip A, 1 adet HDMI, 1 adet kablolu bağlantı için Micro HDMI bağlantısı yer alıyor. Bu bağlantıdan kutudan çıkan adaptör ile RJ45 girişine de sahip olabilirsiniz. Son olarak kulaklık ve mikrofon için 3,5 mm bağlantısı da mevcut.

Son dönemlerde pandeminin getirdiği kamera ve mikrofon ihtiyacı da göz önüne alınarak yüz tanıma destekli bir HD kamera ve 4 adet mikrofon içeren ExpertBook B9 (B9400), yapay zekalı gürültü engelleme desteği sayesinde siz toplantıda iken dış sesleri keserek karşıya sadece sizin sesinizi iletebiliyor.

NumberPad desteği devam ediyor

Asus’un numerik klavye isteyen kişilerin çok hoşuna gidecek NumberPad özelliği bu modelde de yer alıyor. Dokunmatik alandaki özel tuş ile gerekli anlarda numerik klavye olarak kullanabileceksiniz. Böylece bu kadar dar bir alanda tam boy diyebileceğimiz bir klavye düzenine sahip olabilir, sayısal işlemlerinizi daha rahat yapabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında iş dünyasında ihtiyaç olan tüm detaylar bu üründe mevcut. Hem hafif, hem taşınabilir hem de performanslı olan Asus ExpertBook B9 (B9400), geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gözde modellerden biri olabilir.