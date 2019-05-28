ASUS X570 ailesi anakartlarını tanıttı

ASUS X570 ailesi anakartlar, Computex 2019 kapsamında AMD’nin 3. Nesil Ryzen işlemcilerini duyurmasının ardından resmi olarak tanıtıldı. Ailenin en tepesinde Crosshair VIII modeli yer alırken tabii ki farklı kullanıcı tiplerine göre birçok farklı model yer alıyor.

ASUS X570 ailesi neler sunuyor?

Yeni Crosshair VIII modelleri X570 anakartlarda çıtayı yükseltiyor. Serinin en üstünde zırhlı bir yapıya sahip olan, sıvı soğutmaya hazır Crosshair VIII Formula yer alıyor. Onun ardından, biraz daha sade sistemler arayanlara yönelik olan Crosshair VIII Hero geliyor. Hız aşırtma tutkunları ve küçük sistemlerden hoşlanan kullanıcılar Mini-DTX Crosshair VIII Impact ile rekorlar kıran kompakt makineler kurabilir.

Oyuncular için Strix modelleri sıralanıyor

ROG Crosshair anakartlar, sınırları zorlayan karmaşık sistemler toplamak isteyen talepkar kullanıcılar için en egzotik özelliklerle donatıldı. Oyuncular ise bu özelliklerin tümüne ihtiyaç duymayabiliyor. Strix serisi, ROG tarzı performans ve hız aşırtma becerisini alıp kullanılmayacak ekstra özellikleri bırakıyor. En yeni Ryzen platformu için iki adet tam boy ATX anakart modeli bulunuyor. ROG Strix X570-E ve X570-F Gaming modellerinin yanı sıra Strix X570-I Gaming adlı Mini-ITX modeli de seride yer alıyor.

TUF Gaming, Pro ve Prime modelleri

TUF Gaming ailesinde iki farklı sürüme sahip tek bir model bulunuyor. TUF Gaming X570-PLUS ve onun Wi-Fi özellikli ikizi. İlk bakışta Prime modelinin farklı bir tasarıma sahip sade sürümleri olarak görülse de aslında görünenden çok daha fazlasını sunuyor. Dr. MOS güç aşamaları ve TUF bobinlerine sahip dijital VRM sayesinde işlemciye temiz ve sağlam güç sağlanıyor. Standart modellere göre ısıya %20 daha fazla dayanabilen TUF kapasitörler devreleri koruyor.

Pro WS X570-ACE modeli ise yeni işlemciler ve PCIe 4.0 bağlantıyı, normalde sunucu sınıfı pahalı donanımların dışında pek görülmeyen ECC RAM ve yönetim özellikleriyle bir araya getiriyor. Prime serisinde karşımıza çıkan Prime X570-Pro modeli ise önemli tüm özellikleri bünyesinde barındıran ve sade bir stil tercih eden kullanıcılar için.