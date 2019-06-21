ASUS, ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörünü duyurdu!

ASUS, ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörünü duyurdu!

21 Haziran, 2019 Aksesuar, ASUS, Donanım, HABER, Oyun 0 yorum

Asus’un yeni ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörü duyuruldu. Yeni ve etkileyici pek çok özelliğe sahip olan monitör, oyun severlerin gözlerini kamaştıracak.

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ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörü; hız aşırtma ile yükseltilebilen 200Hz tazeleme hızı, 4ms tepki süresi ve FALD (Full array local dimming) arka plan aydınlatmaya sahip ultra geniş 35” HDR özellikleri ile oldukça akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

ROG Swift PG35VQ asus duyurdu

ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörünün özellikleri neler?

Monitör, 21:9 en boy oranına ve 35” UWQHD (3440 x 1440) çözünürlükteki DisplayHDR 1000 sertifikalı HDR panele sahip. FALD teknolojisi ile geliştirilen cihaz, 512 bağımsız arka LED bölgesi, 500.000:1 kontrast oranı ve 1000 nit parlaklık sunuyor. 200Hz yenileme hızı ve 4ms tepki süresi sayesinde oldukça pürüzsüz bir deneyim sunan cihaz, ayrıntılı gölgelendirmesi ve çarpıcı kontrastı ile oyunların yüksek gerçekçilikte oynanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra Nvidia G-Sync Ultimate işlemcisi sayesinde Quantum-dot teknolojisinin DCI-P3%90 renk gamı ile sağladığı sinema kalitesindeki renklerin, düşük gecikme süresi ile birleşerek daha yumuşak görüntüleri ortaya çıkarıyor. ROG serisine özel olan tasarım olan Akıllı Fan Kontrolü, VESA montaj kiti, Aura Sync ve ESS 9118 kulaklık amplifikatörü ile oyuncuları mutlu edebilecek özellikleri de içerisinde barındırıyor.

ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörünün tüm özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Panel boyutu (çapraz) 35″ 3440×1440 (88.9 cm) geniş ekran (21:9)
Panel arka ışıklandırma / tip Direkt, LED /VA
Renk doygunluğu DCI-P3 90%
Tazeleme hızı 200Hz
Parlaklık 500 cd/m² (typical/SDR açık)

750 cd/m² (typical/HDR açık)

1,000 cd/m² (peak/HDR açık)
Kontrast oranı 2500:1 (typical/SDR açık), 500,000:1 (typical/ HDR açık)
Ekran renkleri 1.07b (Dithering ile 10 bit)
Tepki süresi 4ms (Griden griye)
HDR desteği Evet, DisplayHDR 1000 sertifikalı
Dinamik bölgesel karartma Evet, 512 nokta
Giri / çıkış DisplayPort 1.4, HDMI v2.0

Kulaklık girişi: 3.5mm
Ölçüler 833 x (449~549) x 306 mm
Diğer özellikler NVIDIA® G-SYNC Ultimate teknolojisi, Flicker Free teknolojisi

Low Blue Light (Blue Light Filter), ASUS Aura Sync teknolojisi, Hi-Fi-grade ESS ES9118 DAC built-in, ortam ışığı sensörü, Akıllı Fan Kontrolü teknolojisi
Ağırlık 13.5 kg (Net), 20.4kg (brüt)

 

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