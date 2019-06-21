ASUS, ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörünü duyurdu!

Asus’un yeni ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörü duyuruldu. Yeni ve etkileyici pek çok özelliğe sahip olan monitör, oyun severlerin gözlerini kamaştıracak.

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ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörü; hız aşırtma ile yükseltilebilen 200Hz tazeleme hızı, 4ms tepki süresi ve FALD (Full array local dimming) arka plan aydınlatmaya sahip ultra geniş 35” HDR özellikleri ile oldukça akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörünün özellikleri neler?

Monitör, 21:9 en boy oranına ve 35” UWQHD (3440 x 1440) çözünürlükteki DisplayHDR 1000 sertifikalı HDR panele sahip. FALD teknolojisi ile geliştirilen cihaz, 512 bağımsız arka LED bölgesi, 500.000:1 kontrast oranı ve 1000 nit parlaklık sunuyor. 200Hz yenileme hızı ve 4ms tepki süresi sayesinde oldukça pürüzsüz bir deneyim sunan cihaz, ayrıntılı gölgelendirmesi ve çarpıcı kontrastı ile oyunların yüksek gerçekçilikte oynanmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra Nvidia G-Sync Ultimate işlemcisi sayesinde Quantum-dot teknolojisinin DCI-P3%90 renk gamı ile sağladığı sinema kalitesindeki renklerin, düşük gecikme süresi ile birleşerek daha yumuşak görüntüleri ortaya çıkarıyor. ROG serisine özel olan tasarım olan Akıllı Fan Kontrolü, VESA montaj kiti, Aura Sync ve ESS 9118 kulaklık amplifikatörü ile oyuncuları mutlu edebilecek özellikleri de içerisinde barındırıyor.

ROG Swift PG35VQ oyuncu monitörünün tüm özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.