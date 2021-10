ASUS ROG Swift 360 Hz, DOTA 2 The International 10 Turnuvasının Resmi Ekranı Seçildi

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Swift 360 Hz PG259QNR modelinin DOTA 2 The International 10 turnuvasının resmi oyuncu monitörü olduğunu duyurdu. Dünyanın en iyi DOTA 2 takımları Romanya’nın Bükreş şehrinde bir araya gelerek 10 gün boyunca 15 milyon dolarlık ödülü kazanmak için mücadele edecek. Kitle fonlamasıyla düzenlenen turnuvada ödül havuzu rekor kırarak 40 milyon dolara ulaştı. Tutar artmaya devam ediyor. Kazanan takımdaki yedi oyuncunun her biri 1 milyon dolardan fazla ödül kazanacak. Turnuvada sonuncu olan takım ise evine 100.000 dolarla dönecek.

İlginizi çekebilir: Asus, “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka” Seçildi

Asus’tan e-spora tam destek

Bu turnuvada da oyuncular NVIDIA G-SYNC ve NVIDIA Reflex teknolojilerine sahip en yeni ROG Swift 360 Hz PG259QNR ekranlarını kullanacak. Minimum gecikme süresi ve akıcı görüntülerle DOTA 2 deneyimini yaşayacaklar.

Sınıfının en iyi oyuncu monitörlerinden biri olan ROG Swift 360 Hz PG259QNR, akıcılık, netlik ve hız sunuyor. Monitör gösterdiği performansla DOTA 2 The International 10 turnuvasının resmi ekranı olma prestijini de kazandı. Swift 360 Hz PG259QNR bir önceki nesil 240 Hz ekranlardan %50 daha yüksek yenileme hızı sunuyor. 360 Hz yenileme hızıyla oyuncular son derece net görüntüler elde ediyor ve bu sayede düşmanlarının nerede olduğunu görüp hareketlerini kolayca takip edebiliyor. Oyunları bu hızda çalıştırmak kare hızlarında dalgalanmaya neden olabiliyor. Ancak G-SYNC gibi kritik özellikler bu gibi durumlarda bile görüntülerin akıcı olmasını sağlıyor.

Net kenarlar, hareket bulanıklığının ve gölgelenmenin olmaması sayesinde oyuncular oyunda olan biteni kolaylıkla analiz edebiliyor. Piksel tepki hızı, bir pikselin bir renkten diğerine geçerken harcadığı süreyi gösterir. Swift 360 Hz PG259QNR’nin hızlı panel tepki süresi hareketli görüntülerin net olması için kritik önem taşıyor. NVIDIA G-SYNC Variable Overdrive teknolojisi panelin tepki süresini her seviyede kare hızına göre ayarlayarak hareketli sahnelerde en net görüntülerin elde edilmesini sağlıyor.

Sistemin gecikme süresi, mouse’a tıklanarak verilen komutun ekrana yansıması için geçen süreyi tanımlar. Sistem gecikme süresi ne kadar düşükse oyundaki hareketler de o kadar hızlı olur. Swift 360 Hz PG259QNR gibi ROG 360 Hz NVIDIA G-SYNC özellikli ekranlar son derece düşük gecikme sürelerine sahip. Bu modellerde ayrıca dünyanın tek gecikme süresi ölçme teknolojisi olan NVIDIA Reflex de bulunuyor. Oyuncular, NVIDIA Reflex’in analiz aracıyla oyun ayarlarını değiştirebiliyor. Bu teknolojiyle sistem gecikme süresinin en düşük seviyede olduğundan emin oluyorlar.

Swift 360 Hz PG259QNR, oyuncuların masada yer tasarrufu yapmasına yardımcı olan ROG Masa Montaj Kiti ile birlikte geliyor. C biçimli bir mandala sahip bir yuva içeren bu kit, 8 cm kalınlığına kadar masalarda kullanılabiliyor. Kitte masanın yüzeyini korumak için dolgular da bulunuyor. Kolaylıkla kurulup yerine sabitlendiğinde, monitörün montaj kolu yerine rahatlıkla oturuyor.