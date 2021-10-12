Asus, “Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka” Seçildi

Asus, müşterisiyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kuran markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ta bilgisayar / tablet / laptop kategorilerinde “Customer Brand” seçilerek, halkın oylarıyla ödüle layık görüldü.

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A.L.F.A Awards’tan Asus’a ödül

2015 yılından bu yana en iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın bu yılki kazananları açıklandı. Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen A.L.F.A Awards’ta markalar, aldıkları A.L.F.A puanlarıyla müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar olarak değerlendiriliyor. Jürinin halk olduğu yarışmada birinciler, AKADEMETRE Araştırma tarafından, Türkiye temsili 12 ilde, 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

Müşterilerine sunduğu kaliteli hizmetle bilgisayar/tablet/laptop kategorisinin kazananı Asus, en iyi müşteri deneyimi yaşatan markalardan biri olarak müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha tescilledi. Tüketicilere en iyi müşteri deneyimini sunan marka olarak ödüle layık görülen Asus, araştırma kriterleri arasında yer alan; satış öncesi ilişki deneyimi, markanın tüketici ile kurduğu iletişimin yoğunluğu ve niteliği, markaya bir çok kanaldan erişim imkanı olması, satış sonrası ilişki devamlılığı ve çoklu deneyim tutarlılığı özellikleriyle rakiplerini geride bıraktı.

“Başarımızın temelinde anlık ve samimi iletişim var”

Hilton Otel Bomonti’de düzenlenen törende markası adına ödülü alan Asus Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Ödülde emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Başarımızın temelinde müşterilerimizle kurduğumuz samimi ve anlık iletişimin olduğuna inanıyorum. Müşteri memnuniyeti yaratmanın kolay olmadığı bir sektörde faaliyet göstermenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu ödülün ekibimize katacağı motivasyon ile daha iyisini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.