ASUS, ASUS ROG Ally avuçiçi oyun cihazı için daha düşük TDP’lerde (Termal Tasarım Gücü) performans sorunlarını ortadan kaldıran ve oyun performansında yüzde 20 artış sağlayan yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayınladı. ASUS ROG Ally Ürün Yazılım Güncellemesi, başlangıçta Dave2D tarafından tanımlanan bir performans tutarsızlığını gideriyor.

Daha düşük TDP’lerde taşınabilir ROG Ally’nin rakibi Steam Deck ile rekabet edemediğini gözlemledi. Steam Destesi, ROG Ally’nin daha güçlü Ryzen Z1 APU’suna kıyasla dört çekirdekli Zen 2 mimarisine, yarım CPU çekirdeğine ve yalnızca dört GPU kümesine sahip bir AMD Van Gogh APU’ya sahiptir. Teknik olarak, ROG Ally’nin üstün cihaz olması gerekirdi. Ancak Dave’in testlerinde Steam Deck, ROG Ally ile aynı seviyede ve hatta bazı durumlarda ondan daha iyi performans gösterdi.

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Bu sorunu çözmek için ASUS, ROG Ally el bilgisayarı için yalnızca en son GPU sürücüleriyle uyumlu yeni bir üretici yazılım güncellemesi yayınladı. Donanım üretici yazılımı güncellemesi, belirli senaryolarda cihazın performansını %20’ye kadar önemli ölçüde iyileştirdi. Dave’e göre, güncellenmiş donanım yazılımı, konsolu Ryzen 7 7840U Phoenix APU tarafından desteklenen AYANEO 2S ile doğrudan rekabete sokuyor.

3W güç tüketiminde oyun oynamak, Steam Deck’in hala avantajını koruduğu bir alandır. Steam Deck için tasarlanan APU’nun bu kadar düşük voltajlarda çalışabilmesi, aşırı performansa ihtiyaç duymadığınız ve daha uzun pil ömrünü tercih ettiğiniz durumlar için idealdir. Ancak, daha hızlı performans istiyorsanız, ASUS’un ROG Ally’si kesinlikle tercih edilen seçimdir.