ASUS, aralarında yeni monitörlerin, dizüstü bilgisayarların, heyecan verici yeni modellerin ve sürdürülebilirlik alanında elde edilen başarıların da olduğu inanılmaz yeniliklerini Computex 2023’te sergiliyor. ASUS ve Republic of Gamers (ROG) stantlarında ziyaretçiler çok sayıda yeni ürünü bizzat deneme şansı yakalayacak. ASUS son kullanıcılara yönelik ürünlerden iş dünyası ve sağlık sektörü için geliştirilen cihazlara kadar her alanda yeniliklerini tanıtacak.

ASUS ayrıca net sıfır emisyon hedefine ulaşmak amacıyla sürdürülebilirlik alanında elde ettiği en son başarıları ve bunları ürün tasarımlarına nasıl entegre ettiğini de gözler önüne serecek. Müşterilerin ASUS ürünlerinin karbon emisyonunu düzenleyerek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmalarını sağlayan yeni ASUS Carbon Partner Services çözümü hakkında da bilgiler paylaşılacak.

ASUS standında sergilenecek diğer yenilikler arasında stile, sürdürülebilirliğe ve performansa önem veren kullanıcılar için tasarlanan yeni ASUS VU serisi monitörler de yer alıyor.

Oyuncular için ise, ROG aralarında oyuncu dizüstü bilgisayarlarının, sistem bileşenlerinin, oyuncu monitörlerinin, router’ların ve daha fazlasının bulunduğu çok sayıda yeni modeli tanıtacak. Elbette yenilikler ürünlerle sınırlı değil. ROG’nin akıllı soğutma teknolojisi ve heyecan verici Nebula HDR ekranlar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Ziyaretçiler ayrıca taşınabilir oyun deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkaran yeni ROG Ally el konsolunu deneme fırsatı yakalayacak.

GPU’yu sıvı metal ile soğutarak olağanüstü hız aşırtma kapasitesi kazandıran ilk sıvı soğutmalı ekran kartı ROG Matrix RTX™ 4090 da ziyaretçilerin bizzat görebilecekleri yeni ürünler arasında yer alacak. Şık tasarımı ve son teknoloji AIO termal çözümüyle bu kart gelişmiş PC sistemleri için ideal.

Sergilenecek yeni ürünler arasında ROG Swift OLED PG49WCD monitör de var. 49 inç boyutundaki bu süper ultra geniş (5120 x 1440) QD-OLED ekran; 1800R kavis, 144 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresiyle rekabetçi oyunlarda etkileyici bir deneyim yaşatıyor. Bu monitörde özel soğutma bloğu ve QD-OLED panelin arkasına yerleştirilen grafen film sayesinde ısı daha iyi uzaklaştırılıyor ve görüntü izi kalma riski azalıyor.

ASUS ROG ve NVIDIA® ayrıca hareket bulanıklığını önlemek için geliştirdikleri en son teknoloji olan G-SYNC ULMB 2’yi bir aygıt yazılımı güncellemesiyle ROG Swift 360 Hz PG27AQN modeline getiriyor. 1000 Hz’in üzerinde etkin hareket netliği ile ULMB 2, rekabet etmeyi seven oyuncular için hareket bulanıklığını son derece düşük bir seviyeye indiriyor, arka aydınlatmanın yanıp sönme aralığını yenileme hızına getiriyor, orijinal ULMB’ye kıyasla parlaklığı büyük oranda artırıyor ve karışma veya çift görüntü olmasını engelliyor. ULMB 2 bunları gerçekleştirmek için Vertical Dependent Overdrive adı verilen özel bir teknikten yararlanıyor. Bu sayede arka aydınlatma yalnızca tüm pikseller doğru rengi gösterirken açılıyor.

ASUS ve ROG Computex 2023 stantları Taipei Nangang Exhibition Hall 1, 4F, M0510 (ASUS) ve M0810 (ROG), alanlarında 30 Mayıs – 2 Haziran tarihlerinde 9:30 – 17:30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlikte tanıtılacak yeni ASUS RT-BE96U WiFi 7 router ve ZenWiFi BQ16 Pro WiFi 7 ağ sistemleri sırasıyla toplam 19000 Mbps ve 30000 Mbps hızlara ulaşabiliyor. Ziyaretçiler ayrıca etkinlik süresince ASUS RT-AX57 Go modelini de görebilecek. Bu küçük boyutlu cihaz 3000 Mbps’e ulaşan hız ve kapsamlı güvenlik özellikleriyle her yerde hızlı WiFi deneyimi sunuyor. Kolay taşınabilmesi sayesinde iş seyahatlerinin vazgeçilmez bir parçası olacak bu ürün, güvenli bir VPN ağına sadece bir Ethernet kablosu ile bağlanabiliyor.

Dijital dönüşümü hızlandırmak için SIEMENS ile iş birliği yapan ASUS, etkili bilgi ve operasyon teknolojilerini üstün donanım, yazılım ve altyapı becerileriyle entegre ediyor. ASUS, 31 Mayıs günü saat 10:00 ile 12:00 arasında 504, Hall 1, Nangang Exhibition Center’daki sunucu VIP odasında bir akıllı üretim zirvesi düzenleyecek.

ASUS tümü yaratıcı fikirleri hayata geçirmek için tasarlanan dizüstü bilgisayarlar, ekranlar, anakartlar, ekran kartları, hepsi bir arada CPU soğutucuları, yazılımlar ve daha fazlasını içeren Creator Solutions serisiyle içerik dünyasını yeniden şekillendiriyor.

Monitörler tarafında, 31,5 inç boyutundaki ASUS ProArt Display PA32UCXR 4K monitör 2304 bölgeli mini-LED IPS paneliyle %97 DCI-P3 kapsama oranı yakalayarak son derece canlı ve doğru renkler sunuyor. 1600 nit maksimum parlaklık ve 1000 nit sürekli parlaklık sayesinde görsel açıdan etkileyici bir deneyim yaşatıyor. Katlanabilir motorlu yerleşik renkölçere sahip olan model otomatik ve manuel kalibrasyon desteği veriyor, zaman içinde kalibrasyonu kolayca ve hassas şekilde yenileme olanağı sağlıyor. Gerçek 10 bit renk derinliği ile HDR içerikler koyu siyahlar ve hassas parlak alanlar ile sunuluyor. Ayrıca model HDR-10 ve HLG gibi farklı HDR formatlarına da destek veriyor. Dünya lideri Delta E renk farkı ve ASUS ProArt Donanım Tabanlı Kalibrasyon teknolojisi ise en gerçekçi renkleri oluşturmaya yardımcı oluyor.

ASUS ProArt Display PA24ACRV, %95 DCI-P3 renk gamı sunan bir 23,8 inç QHD monitör. VESA DisplayHDR400 uyumlu ve HDR-10 destekli bu monitör son derece yüksek kaliteli görüntüler oluşturuyor. Calman Verified sertifikasına sahip olan model, fabrikada önceden Delta E < 2 seviyesine kalibre edilerek kutusundan çıkar çıkmaz olağanüstü renk doğruluğu sunuyor. USB-C üzerinden DisplayPort™ ve 96 watt güç dağıtımı, HDMI® ve USB bağlantı yuvası ile geniş bağlantı seçenekleri ve çok yönlü kullanım olanakları sağlıyor. Sürdürülebilirliğe yönelik adımlar kapsamında kağıt ambalaj kullanılan ve enerji verimliliği yüksek performans veren PA24ACRV, ENERGY STAR ve EPEAT standartlarına uyum sağlıyor. Ayrıca ürünün 2023’te TCO Sertifikası alması bekleniyor.

ASUS ayrıca içerik üreticilerine yönelik gelişmiş ve özelleştirilebilir ASUS Control Panel yazılımını tanıtacak. Yeni kullanıcı arayüzü, boyutları değişebilen dizilim ve çeşitli uygulamalarla entegrasyon gibi özelliklerle donatılan Control Panel, yaratıcı işleri destekleyen birçok olanak sunuyor. Belirli uygulamalar başlatıldığında yapılan otomatik profil geçişi şimdi Adobe uygulamalarının yanı sıra Microsoft Office, Spotify, YouTube, tarayıcılar ve daha fazlasını da destekliyor. Yeni Control Panel ayrıca tüm ASUS dokunmatik monitörleri, ScreenPad Plus dizüstü bilgisayarları ve ProArt dokunmatik monitörleri destekliyor.

ProArt bölümünde ayrıca tüm ProArt bileşen ekosistemi de sergilenecek. Bunların arasında yeni ProArt LC 420 hepsi bir arada CPU soğutucusu ve minimal tasarımlarıyla tanınan ProArt anakart ve ekran kartları bulunuyor.

İçerik üreticilerini, sanatçıları ve kasa tasarımcılarını desteklemek için geliştirilen ProArt serisinin ruhu fuarda gösterilecek Island adlı etkileyici ProArt kasa moduyla gözler önünde olacak. ProArt ruhundan ilham alan bu tasarım, teknolojinin ve yaratıcılığın kusursuz birleşimini simgeliyor.

ASUS, Computex 2023 fuarında sağlık sektörüne yönelik son teknoloji çözümlerini de tanıtacak. Bunlar arasında dünyada ilk kez parmak ucu ölçüm sensörlerine yer veren akıllı sağlık bilekliği ve elde taşınabilir ultrason cihazı yer alıyor. ASUS VivoWatch 5 AERO çift ECG ve PPG sensörleriyle donatıldı. Bu sayede nabız dolaşım süresi (PTT), kalp atış hızı, kandaki oksijen, uyku verileri ve gerçek zamanlık sağlık verileri ölçülebiliyor. Yerleşik GPS ve G sensörü de ölçümlerin güvenilir ve hassas olmasını sağlıyor.

ASUS Portable Ultrasound Solution (Taşınabilir Ultrason Çözümü) hem insanlar hem de hayvanlar için kullanılabilen bir dizi küçük ve hafif bakım noktası ultrason (POCUS) çözümünden oluşuyor. Kablosuz bağlantı özelliğine sahip olan bu çözüm 4 saate varan pil ömrü sunuyor. Bu akıllı görüntüleme cihazı yüksek kaliteli görüntüler oluşturuyor ve kullanışlı arayüzü üzerinden sağlık profesyonellerinin her yerde kullanabileceği görüntü yönetim araçları içeriyor.

Sağlık sektörü için geliştirilen bir diğer yeni ürün ise ASUS HA2741A. Bu monitör kliniklerdeki ve hastanelerdeki profesyonellerin belirli ihtiyaçlarını gidermek için özel olarak tasarlandı. 350 nit parlaklık sunan 27 inç 4MP IPS panel tıbbi görüntüleme için net ve açık görüntüler oluşturuyor. DICOM Part 14 standardına uyumlu olan bu model güvenilir ve kesintisiz görüntü performansı veriyor. Ortam ışığındaki değişikliklere otomatik olarak uyum sağlayan ürün, DICOM eğrisinin hassasiyetini de koruyor. Parlama ve yansıma önleyici özellikleriyle birlikte Eye Care+ teknolojisi sayesinde uzun süreli kullanımlarda gözlerin korunmasına yardımcı oluyor. Ürün ayrıca antimikrobiyal kaplamalı kasası ve IEC 60601-1-2 tıbbi EMC standardı ile de tıbbi ortamlara çok daha uygun hale geliyor. Ergonomik ayar seçenekleri ve VESA duvar montajı uyumluluğu ile de istenilen konumda kullanma esnekliği elde ediliyor. ASUS HA2741A; DisplayPort, HDMI, USB-C ve USB bağlantı yuvasıyla sağlık sektöründeki iş akışlarına kusursuz entegre olabiliyor.

Computex’te duyurulacak ASUS VU serisi monitörler (VU249CFE ve VU279CFE) sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik olarak tasarlandı. Serideki modellerin üretiminde ve ambalajında geri dönüştürülmüş malzemeler tercih edildi. Bu serideki monitörlerin 2023 içinde ENERGY STAR, TCO ve EPEAT gibi birden fazla sertifikayı alması planlanıyor. Bu sertifikalar, monitörlerin yüksek sürdürülebilirlik standartlarını karşıladığını ve kullanım süreleri boyunca çevreye olan etkilerinin düşük olacağını gösterecek. İnce tasarımı tamamlayan Sessiz Mavi, Gri Yeşil, Astro Bej ve Pembe Kil renk seçenekleriyle VU serisi monitörler 100 Hz yenileme hızına, IPS panele ve kolay ayar yapma imkanı veren DisplayWidget Center uygulamasına sahip. ASUS Eye Care Plus özelliklerini taşıyan bu monitörler flicker-free teknolojisine, ayarlanabilir düşük mavi ışık filtresine ve renk artırma moduna sahip. Tüm bu teknolojiler göz yorgunluğu azaltıyor ve kullanıcıların daha fazla odaklanabilmesini sağlıyor. VU serisi monitörler stile, sürdürülebilirliğe ve performansa öncelik veren modern tüketicilere hitap ediyor.

ASUS ayrıca oyuncuların kolayca yüksek kaliteli video yayını yapmalarını sağlayan TUF Gaming Capture Box 4KPro adlı bir ürün de tanıtacak. HDMI 2.1 uyumlu olan bu cihaz 144 Hz’de 4K’ya kadar HDR video geçişine izin veriyor ve 60 fps hızla 4K’ya kadar ultra yüksek kaliteli video yayını yapabiliyor. VRR geçişine de destek veren bu cihaz oyunlarda gecikmesiz ve yırtılmasız görüntüler sunuyor. Bu cihazda ayrıca OSB uyumlu, yerleşik yükseltme ve düşürme özellikli iki adet 3,5 mm jak yer alıyor. Alüminyum dış kaplaması ile ısıyı başarılı bir şekilde uzaklaştıran ürün dayanıklılığını uzun süre koruyor.

TUF tarafındaki bir diğer yenilik ise yeni TUF Gaming VG27AQML1A monitör. Bu 27 inç QHD oyuncu monitörü oyun deneyimini üst seviyelere çıkarmak için tasarlandı. Fast IPS paneli ve hız aşırtılarak 260 Hz’e getirilen yenileme hızı sayesinde, etkileyici bir oyun deneyimi yaşamak isteyen profesyonel oyuncuların isteği akıcı görüntüler elde ediliyor. ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) teknolojisi; ELMB ve değişken yenileme hızı (VRR) teknolojilerini bir araya getirerek gölgelenme ve yırtılma efektlerini ortadan kaldırıyor. FreeSync™ Premium desteği, G-Sync® uyumu ve VESA AdaptiveSync özelliğiyle de değişken yenileme hızını kendiliğinden etkinleştiren bu monitör görüntülerde yırtılma yaşanmadan kusursuz oyun deneyimleri sunuyor. DisplayHDR 400 uyumuyla HDR (Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisini destekleyen bu monitör, hem koyu hem parlak alanları zenginleştirerek oyunlara etkileyici görüntülerle hayat veriyor.

Ziyaretçiler ASUS standında ayrıca devrim niteliğindeki TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4 anakartı da görme şansı bulacak. Bağlantıları gizli olan bu konsept Z790 anakart, özel bir PC sisteminde sergilenecek. Anakartın alt kısmına akıllı bir şekilde saklanan bağlantılar sayesinde, BTF adlı bu tasarım kablo kalabalığını ortadan kaldırıyor ve sistem toplayıcıları için mükemmel bir çözüm sunuyor. İlk kez sistem toplayanlara kablo yönlendirme kolaylığı sağlayan bu anakart, düzenli iç bileşenleriyle de şık ve estetik bir görünüm kazanıyor. Ayrıca gizli bağlantı noktaları hava akışını güçlendiriyor. Bu da soğutma performansının artmasını ve görünüşün iyileşmesini sağlıyor.

ROG, Computex 2023’te masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara, monitörlerden çevre birimlerine ve bileşenlere kadar her kategoride çeşitli çözümler sunacak.

ROG’nin bu yılki en heyecan verici ürünlerinden biri ROG Ally (RC71L) el konsolu. AMD Ryzen™ Z1 Extreme modeline kadar işlemci seçeneklerinden güç alan ve AMD FreeSync Premium destekli 120 Hz FHD (1080p) panele sahip olan ROG Ally, AAA sınıfı ve bağımsız yapımları kolaylıkla oynatabiliyor. Cihazda ayrıca 16 GB yüksek hızlı LPDDR5 6400MHz bellek, 512 GB PCIe Gen 4 depolama ve depolama kapasitesini artırma imkanı veren UHGS-II micro SD kart okuyucu bulunuyor. Buna ek olarak, ROG Ally’da ROG’ye özgü Zero Gravity termal sistem kullanılıyor. Bu çift fanlı sistem son derece ince soğutma bloğu kanatçıkları ve yüksek sürtünmeli ısı borularıyla Ally’ı her konumda serin tutuyor. Dünya genelinde 699 ABD doları fiyatla satışa sunulan ROG Ally üç aylık Xbox Game Pass Ultimate ile geliyor. Oyuncular böylece ürünü alır almaz yüzlerce oyuna erişebiliyor. ROG Ally ayrıca, NVIDIA GeForce RTX 4090 dizüstü bilgisayar GPU’su içeren XG Mobile harici GPU ile birlikte de kullanılabiliyor. Üst seviye özellikler ve sektör liderleriyle yapılan iş birlikleri sayesinde ROG Ally, en üstün el oyun konsolu olmaya aday.

Oyun için masaüstü bilgisayarları tercih edenler ise ROG’nin G22CH modelini inceleyebilecek. 10 litrelik bu küçük boyutlu bilgisayar Intel Core i9-13900KF işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartı gibi üst düzey donanımlarla yapılandırılabiliyor ve ciddi bir oyun performansı sunuyor. Kendinden önceki model olan ROG G21CX Huracan’a kıyasla daha küçük boyutlara sahip olan ürün, alet gerektirmeyen tasarımı sayesinde donanım değiştirmeyi de kolaylaştırıyor. ROG G22CH kullanıcıların karşısına sıvı soğutmalı veya hava soğutmalı seçeneklerle çıkıyor.

2015 yılında ROG ürün ve marka videolarında kullandığı görselleri, sanat tasarımlarını, hikayeyi ve animasyonları tek bir çatı altında birleştirmeye başladı. Bu çalışma zaman içinde ROG SAGA adı verilen distopik siber punk dünyasının doğmasını sağladı. Bu kurgusal evren ROG’nin vizyonunu yansıtan kendine özgü bir fikri mülkiyet haline geldi.

ROG Computex standında gösterilecek olan RE:SET, sinematik evrenimize giriş niteliği taşıyor. ROG’nin For Those Who Dare (Meydan Okuyanlar İçin) sloganın vücut bulacağı film ROG SAGA evrenindeki karakterlerin hikayelerini paylaşacak. İzleyiciler karakter etkileşimleri aracılığıyla kahramanların zorluklar karşısında sarsılmayan dostluklarına şahit olacak. Gelecek devam filmlerinin temelini oluşturacak olan bu film ilk kez ROG standında yayınlanacak. İkinci kattaki galeride ROG SAGA görselleri de bulunacak.

ROG, söz konusu sistem bileşenleri ve çevre birimleri olduğunda Computex 2023’te en yeni ürünleriyle çıtayı bir kez daha yukarılara taşıyor. Öne çıkan modeller arasında 2023’ün 3. çeyreğinde satışa sunulacak olan sıvı soğutmalı ROG Matrix RTX 4090 bulunuyor. ROG Matrix RTX 4090 sektörde bir kartın GPU’sunu doğrudan sıvı metal ile soğutan ilk model. Bu sayede çok daha düşük sıcaklarla uzun süre yüksek performans alınabiliyor ve bunu yaparken gürültü seviyesi de azalıyor. Papatya dizilimiyle kullanılabilen yeni manyetik fanlar, 360 mm radyatör, daha güçlü bir pompa ve kartı kaplayan daha geniş soğuk plaka bir araya gelerek bu ekran kartının her zaman serin kalmasını sağlıyor. Tüm bunlar, en yüksek artırılmış GPU saat hızıyla rakipsiz performansı ortaya çıkarıyor. Dahası, inanılmaz iddialı ve modern tasarımıyla bu kart en gelişmiş oyun sistemleri için mükemmel çözüm sunuyor.

Bu yılın yenileri arasında yer alan ROG Swift OLED PG49WCD oyuncu monitörü, 49 inç boyutundaki süper ultra geniş (5120 x 1440) 1800R QD-OLED paneli, 144 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresiyle son derece etkileyici oyun deneyimleri vadediyor. QD-OLED panelin uzun ömürlü olması ve daha yüksek performans göstermesi için, monitörde özel bir soğutma bloğu ve grafen film kullanılıyor. Dünyanın en ince ve güçlü nano malzemesi olan grafenden yapılan bu film QD-OLED panelin arkasını tamamen kaplayarak ısının daha etkili uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu sayede ekranda görüntü izi kalması riski azalıyor ve maksimum parlaklık 1000 nite ulaşabiliyor[1]. 90 W güç dağıtımı yapabilen USB-C, DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 ile geniş bağlantı seçenekleri de sunuluyor.

Işık düzeyini korumaya yarayan tek tip parlaklık ayarı, sistem ayarlarını mouse ile yapmayı sağlayan ASUS DisplayWidget Center yazılımı ve tek klavye ve mouse iki cihazı kontrol etme imkanı veren Smart KVM gibi kullanıcı dostu özellikler ekstra donanım veya yazılım gerektirmeden kullanılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca aynı ekranda oyun ve iş arasında sorunsuz geçiş yapabiliyor, cihazlar arasında içerikleri kopyalayıp yapıştırabiliyor ve bu sayede sistemlerini sadeleştirip bu çok yönlü çözümle verimliliklerini artırabiliyor.

Computex’te boy gösterecek bir diğer önemli ürün ise harika görüntüleriyle dünyanın ilk 38 inç 4K UHD oyuncu monitörü olan ROG Swift PG38UQ. 144 Hz yenileme hızı ve Adaptive-Sync teknolojisi son derece akıcı oyun deneyimleri yaşatıyor. Bu monitörde bulunan ASUS Fast IPS teknolojisi, 1 ms tepki süresi (GTG) ile oyunlarda keskin ve yüksek hızlı görüntüler oluşturuyor. DisplayHDR™ 600 sertifikası ile HDR uyumlu olan ürün, %98 DCI-P3 profesyonel renk gamı ile olağanüstü kontrast ve renk performansı sunuyor. HDMI 2.1 desteği sayesinde renk alt örnekleme olmadan yerleşik 4K 120 Hz oyun deneyimi sunan bu model; PlayStation® 5 ve Xbox Series X ile etkileyici sonuçlar veriyor. Monitörün geniş bağlantı seçenekleri arasında Display Stream Compression (DSC) özellikli DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB bağlantı yuvası ve tripod yuvası bulunuyor. NVIDIA G-SYNC uyumlu ve AMD FreeSync Premium Pro destekli olan monitör, VESA AdaptiveSync 144 Hz teknolojisiyle düşük gecikmeyle yırtılmayan görüntüler sunuyor.

24,5 inç boyutundaki yeni ROG Strix XG259QN FHD oyuncu monitörü de Fast IPS ile etkileyici görüntüler oluşturuyor. 360 Hz yenileme hızı (380 Hz’e artırılabilir) ve 1 ms’den düşük tepki süresi (GTG) ile akıcı ve hızlı oyun performansı sunuyor. DisplayHDR400 sertifikalı ekran canlı renkleriyle dikkat çekiyor. FreeSync Premium destekli ürün oyunlarda görüntülerin yırtılmasını önlüyor. ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB SYNC) teknolojisiyle donatılan bu monitör, ELMB özelliğini değişken yenileme hızı teknolojisiyle birleştirerek yüksek kare hızlarında gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor. DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.0, iki adet USB 3.2 ve bir adet kulaklık jakıyla bu ürün çok yönlü bağlantı seçenekleri sunuyor.

Tüm bunların yanında ROG ve NVIDIA bir aygıt yazılımı güncellemesiyle ROG Swift 360 Hz PG27AQN modeline G-SYNC Ultra Düşük Hareket Bulanıklığı (ULMB) 2 teknolojisini getiriyor. 1000 Hz’in üzerinde etkin hareket netliğiyle ULMB 2, rekabet etmeyi seven oyuncular için hareket bulanıklığını en iyi azaltan çözümü sunuyor. ULMB 2 her pikselin doğru anda doğru rengi göstermesini sağlayarak oyuncuların ekranda hızlı hareket eden görüntüler varken oluşabilen bulanık görünümden kurtulmasını sağlıyor. ULMB 2, ekranın arka aydınlatmasını yüksek frekansla kapatıp açarak bu gibi durumların üstesinden geliyor. Diğer monitörlerde, pikseller tam renk değiştirirken arka aydınlatmanın açıldığı anlarda ekranda çift görüntü veya istenmeyen görüntüler oluşabiliyor. ULMB 2 bunu önlemek için Vertical Dependent Overdrive adı verilen özel bir teknikten yararlanıyor. Bu sayede arka aydınlatma yalnızca tüm pikseller doğru rengi gösterirken açılıyor. Sonuç olarak ortaya en hareketli içeriklerde bile net görüntüler çıkıyor. Ayrıca bu teknoloji arka aydınlatmayı tam yenileme hızıyla açıp kapatıyor. Orijinal ULMB’den iki kat daha yüksek parlaklık sunan ULMB 2 karışma ve çift görüntü oluşma ihtimalini ortadan kaldırıyor. ROG Swift 360 Hz PG27AQN kullanıcıları yeni aygıt yazılımını kurarak ULMB 2’den yararlanabilir.

Computex 2023’te öne çıkan bir diğer ürün ise ROG Strix Scope II 96 Wireless. ROG’nin ilk kablosuz %96 klavyesi olan bu modelde kullanım sırasında değiştirilebilen anahtarlar bulunuyor. Yepyeni ROG NX Snow mekanik anahtarlar benzersiz darbe emici köpük ve entegre anahtar yumuşatıcı pedlerle geliyor. ROG SpeedNova kablosuz teknolojisi ve ROG Omni Receiver ile üç farklı bağlantıdan yararlanılabiliyor. ROG Omni Receiver kullanıcıların uyumlu mouse ve klavyelerini tek bir alıcıyla, performanstan ödün vermeden bağlamalarını sağlıyor. Scope II serisinin diğer yeni üyeleri olan ROG Strix Scope II 100% klavyede yeni ROG NX Snow anahtarları, ROG Strix Scope II RX’te ise IP57 ve ROG RX optik anahtarlar bulunuyor.

ASUS ayrıca e-spor oyunları için en iyi performansı vermeye adanmış çevre birimleri serisi ROG Ace koleksiyonu için yeni ürünler de tanıtacak. ROG Harpe Ace Aim Lab Edition için Moonlight White sürümü seriye eklenirken ürün ayrıca ROG Omni Receiver desteği vermeye de başlıyor. Buna ek olarak ROG, Moonstone Ace L ve Hone Ace XXL modellerini mousepad serisine ekliyor. ROG Moonstone Ace L son derece hızlı kullanım için temperlenmiş cam yüzeyli büyük boy bir modelken, ROG Hone Ace XXL ise bu yılın başında çıkan son derece yumuşak ve kaydırmaz poliüretan tabanlı ROG Hone Ace Aim Lab modelinin masa boyunda genişletilmiş bir sürümü.

Oyuncuları heyecanlandıracak ürünler arasında ayrıca ROG WiFi 7 router modeli ROG Rapture GT-BE98 de yer alıyor. Dünyanın ilk dört bant WiFi 7 oyuncu router’ı olan bu ürün Computex 2023 En İyi Tercih ödülünü kazandı. İnanılmaz hızlara ulaşabilen bu router, son derece düşük gecikme süreleriyle kusursuz çevrim içi oyun deneyimleri sunuyor. ROG Rapture GT-BE98, yeni 320 MHz bant genişliğiyle 6 Ghz bandına sahip WiFi 7 standardının avantajlarından 4096-QAM ve Multi-Link Operation (MLO) özellikleriyle birlikte yararlanıyor.

Bu cihazların yanı sıra ROG anakart modellerini de etkinlikte gösterecek. Bunlar arasında Computex 2023 En İyi Tercih ödüllü ROG Maximus Z790 Extreme de var. Üstün performans ve hız aşırtma için geliştirilen bu modele, görünüşe de önem veren oyuncular için olağanüstü oyun performansını etkileyici tasarımla birleştiren ROG Strix Z790-A eşlik ediyor.

Bu yeni modellerle birlikte ROG oyunculara yönelik bilgisayar bileşenleri ve aksesuarları için standartları belirlemeye, oyun tutkunları ve profesyoneller için mümkün olan en iyi oyun deneyimlerini yaşatmaya devam ediyor.