ASUS (ROG) CES 2021’de yeni oyuncu ekipmanlarını duyurdu!

ASUS Republic of Gamers (ROG), ilk interaktif lansman deneyimini gerçekleştirdi. Oyuncu ekipmanları ve teknolojileri serisini, CES 2021 ROG For Those Who Dare online lansman etkinliğinde duyurdu.

İlginizi çekebilir: OPPO Find X3 Pro basın görselleri ortaya çıktı!

reklam

Asus Republic of Gamers (ROG) neler tanıttı?

Etkinlikte konsol ve PC oyunları için HDMI 2.1 desteğine sahip 32” ROG Swift PG32UQ 4K 144 Hz oyun monitörünün yanı sıra; ROG Claymore II oyun klavyesi ve ROG Gladius III Kablosuz oyun faresi ilk kez oyuncuların karşısına çıktı. Bu en yeni ürünler ve daha fazlası, ROG For Those Who Dare sanal etkinlik canlı akışı sırasında tanıtılan ve Steam’den ücretsiz olarak indirilebilen bir deneyim olan ROG Citadel XV‘de keşfedilebiliyor.

ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG donanım ve yazılımları oyun içeriğine doğru genişletiyor. Deneyim, oyuncuları en yeni ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel yeraltı kalesine götürüyor. Yeni ROG dünyasını görmek için birkaç fütüristik Cyberpunk’tan ilham alan laboratuvar oyuncuları karşılıyor. Laboratuvar tasarımları; Vanguard, Fusion ve Rebel temalarına dayanan ROG tasarım dilini yansıtıyor.

ROG Swift PG32UQ

Dünyanın ilk 32” HDMI 2.1 oyun monitörü olan ROG Swift PG32UQ; 1 ms hareketli görüntü yanıt süresine (MPRT) ve 144 Hz IPS panele sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Monitör, en yeni oyun konsollarında 120 Hz’ye kadar 4K görselleri desteklemek için iki HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip; ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını tek bir arabirim üzerinden yüksek hızda ve görsel kalitede algılanabilir bir kayıp olmadan taşımaya yarayan bir sıkıştırma standardı olan Display Stream Compression (DSC) teknolojisini de destekleyen PG32UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı aracılığıyla 4K 144 Hz görüntü sunabiliyor.

G-SYNC uyumlu olan PG32UQ, değişken kare hızlarında tutarlı ve pürüzsüz görseller için ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) teknolojisi ve ASUS Variable Overdrive teknolojisine sahip.

DisplayHDR™ 600 uyumluluğuna sahip PG32UQ, %160 sRGB ve %98 DCI-P3 renk gamını destekliyor ve Delta E <2 renk doğruluğunu garanti etmek için kutusundan fabrikada önceden kalibre edilmiş halde çıkıyor. ROG Swift PG32UQ’nun, 2021’in ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulması bekleniyor.

ROG Claymore II

ROG Claymore II; içi boş kare gövde tasarımı ve her yönden tuş başına aydınlatma için gömülü RGB LED’ler kullanan ROG RX Mavi Optik Mekanik Anahtarlara sahip ilk mekanik RGB oyuncu klavyesi. Sıfıra yakın geri çevrilme gecikmesi sağlayan anahtar tasarımı, tuşları basıldıkları anda hemen tetikliyor. İçi boş kare gövde, dört tuş başlığı köşe mandalı ve X-sabitleyici mekanizması tutarlı tuş vuruşları sağlarken, 100 milyon basma ömrüyle dayanıklılık sunuyor.

Claymore II’nin manyetik bir bilek desteği ve çeşitli oyun tarzlarına ve oyun kurulumlarına uyması için klavyenin %80’lik uzunluğunun her iki tarafına da takılabilen çıkarılabilir bir sayısal tuş takımı bulunuyor. Sayısal tuş takımı, üretkenlik kısayolları veya makro komutları için özelleştirilebilen dört ortam kontrol tuşu içerirken; ayrıca ses seviyesini ayarlamak için bir de kaydırma tekerleğine sahip.

Kablolu USB-C® ve 2,4 GHz RF kablosuz bağlantılar, gecikmesiz bağlantı sağlıyor. 4000 mAh pil, tek bir şarjla 40 saate kadar kullanım sağlarken, USB-C bağlantısı ayrıca diğer cihazlar için hızlı şarjı veya USB geçişini destekliyor. Claymore II, çok sayıda özelleştirme seçeneği için kablosuz Aura Sync aydınlatma senkronizasyonu ve Armoury Crate yazılım desteğine de sahip.

ROG Gladius III Wireless

ROG Gladius III Wireless; kablolu, kablosuz 2,4 GHz RF ve Bluetooth modlarıyla gelişmiş üç modlu bağlantıya sahip ergonomik bir 19.000 dpi oyun faresi. Yeni ve özel Push-Fit Anahtar Soketi II, hem geleneksel 3 pinli mekanik hem de 5 pinli Omron optik mikro anahtarları destekliyor ve kullanıcının düğme tıklama ve hissini tercihlerine göre uyarlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar ayrıca farenin ömrünü uzatmak için yıpranmış anahtarları da değiştirebiliyor. Sıfır tıklama gecikmesi gerçek zamanlı tepki verirken esnek, düşük sürüklemeli ROG Paracord kablosu ve yuvarlak kenarlı % 100 TPFE ROG Omni fare ayakları yumuşak bir kayma sağlıyor. ROG Gladius III’ün kablolu bir versiyonu da mevcut.

İlginizi çekebilir: Seçtiğimiz Uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine Hepsiburada‘dan göz atmak için tıklayınız!

İlginizi çekebilir: Seçtiğimiz Uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine Trendyol‘dan göz atmak için tıklayınız!