OPPO Find X3 Pro basın görselleri ortaya çıktı!

İnovasyon denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Oppo, yeni Find X3 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün itibariyle resmi görselleri ve özellikleri açığa çıkan Find X3 Pro modeline yakından bakalım.

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Find X3 Pro bize neler sunuyor?

Oppo’nun yeni amiral gemisi Oppo Find X3 Pro, gücünü Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 888‘den alıyor. Ekran tarafında ise 10 bit renk destekli, dinamik Hz (10Hz ila 120Hz arasında) özelliğine sahip, 2K 6.7 inç devasa bir ekran bizleri bekliyor. Çift GPS, stereo hoparlör, çift NFC anten tasarımı da cihazın dikkat çeken özelliklerinden.

Oppo ve dikkat çeken Sony işbirliği

Oppo, kamera tarafında uzun zamandır Sony ile özel bir işbirliği içerisinde. Bu işbirliği bu yıl da devam edeceğe benziyor. Oppo Find X3 Pro modelinde Sony’nin duyurusunu gerçekleştirmediği 50 mp değerinde iki adet sensör kullanılacak. Bu sensörler ana lens ve geniş açı lens olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca cihazda 13 mp değerinde 5x optik zoom desteği sunan periskop lensin de olması bekleniyor. Oppo Find X3 Pro‘nun dördüncü ve son kamerası ise 3 mp değerindeki makro lens. Bu lens sayesinde nesnelerin çok yakından, net bir şekilde fotoğraflarını çekebileceksiniz. Son kameranın lensini çevreleyen ışıklar 25x yakınlaştırma sunuyor ve onu bir mikroskop olarak kullanabiliyorsunuz.

Oppo kamera tasarımıyla Apple’dan izler taşıyor

Farklı ve dikkat çekici tasarımları ile karşımıza çıkan Oppo, bu seferki kamera tasarımıyla akıllara İphone 12 Pro’yu getirmedi değil. Cihazın kasasını inceltmek adına kamera çıkıntısını tümsek biçiminde tasarlayan firma, kamera kurulumları itibariyle İphone 12 Pro ile çok benzerlik gösteriyor.

Oppo bu modelinde de geleneği bozmuyor ve bizleri çift hücreli 4500 mAh kapasiteli büyük bir pil karşılıyor. Find X3 Pro 65watt SuperVOOC 2.0 kablolu şarjı hem de OnePlus 8 Pro gibi 30watt VOOC Air kablosuz şarjı destekleyecek. Cihaz cam ve deri olmak üzere iki farklı arka tasarım ile gelecek. Son olarak Oppo Find X3 Pro‘nun Android 11 tabanlı ColorOS 11 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Cihazın lansman tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Gelişmeler için takipte kalın…