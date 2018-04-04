ASUS H370, B360 ve H310 serisi anakartlar duyuruldu

Geçtiğimiz sene Z370 platformuyla birlikte 8. Nesil Intel® Core işlemcilerinin piyasaya çıkması, içerik üretimi ve video düzenleme gibi ciddi işlerin yanında, oyun yayını gibi eğlenceli görevlerle uğraşan, PC’leriyle daha fazlasını yapmak isteyenler için artırılmış güç anlamına geldi. Ancak ekstra çekirdekler, sadece en üst düzeydekilerle sınırlı değil.

Giriş seviyesi Core i3’e kadar uzanıyor ve bugün, yeni H370, B360 ve H310 platformları da hesaplı fiyat seviyesine ek bağlanılabilirlik sunuyor. Tüm bu yonga setleri, özel teknolojiler, rakipsiz dayanıklılık ve kullanım kolaylığıyla PC’sinden en fazlasını almak isteyenler için ASUS 300 serisi anakartların tüm ailesi ile mevcut hale geldi.

ASUS H370, B360 ve H310 serisi anakartlar ne sunuyor?

Her sistem ve kullanıcı farklıdır diyen ASUS; ROG Strix, TUF Gaming ve Prime serileri ile farklı bir yol izliyor.

Ödüllü UEFI BIOS, kullanıcıların kartlarını ayarlamalarını kolaylaştırıyor. Geleneksel sezgisel ayar seçeneklerini sağlamanın yanında, yeni arama işlevi, kullanıcıların belirli ayarları hızlıca bulmasına ve değiştirmesine imkân tanıyor. Ayar profilleri de artık kaydedilebiliyor ve başkalarıyla paylaşılabiliyor, yazılım güncellemelerinden sonra tekrar yüklenebiliyorlar.

Yeni H370, B360 ve H310 anakartlar, sistem fanlarını seçili ASUS ve ROG grafik kartlarının GPU sıcaklığına göre ayarlayarak, oyun için daha iyi soğutma sunuyor.Buna ek olarak H370 ve B360, yeni nesil çevre birimleri için USB 3.1 Gen 2 desteği sunmakla kalmıyor, Z370’in de ötesine geçerek, seçime bağlı 802.11ac kablosuz da kablosuz ağ için sağlıyor. Intel Optane Bellekler için de destek sunarak, giriş seviyesi makinelerde bulunan mekanik depolamalar için, yükleme sürelerini azaltan ultra hızlı flaş depolama sağlıyor.Bu yeni yonga setleri, yeni nesil Republic of Gamers (ROG) Strix anakartları, oyuncuların beklediği iyileştirmeleri, yeni siberpunk estetik ve buna eş değer performans ile sağlıyor.

ASUS Prime serisi ise içerik üretimi, günlük üretkenlik amaçlı olanlara, yeni seviye bir kullanıcı deneyimi ve fütüristik mimariden esinlenen bir tasarımla sunuyor. ASUS TUF Gaming, hesaplı oyuncu anakartlarının yeni bir nesli için, askeri bir motif barındırıyor. Buna ek olarak TUF Oyuncu İttifakı’nda yer alan endüstrinin ağır toplarıyla ortak çalışmanın kalbinde yer aldığından, oyuncular savaşa hazır bir sistemi bütünüyle hazırlayabilecekler.