ASUS
ASUS, CES’te, kurumlara ve günlük yaşama yönelik yeni ürünler!
ASUS; CES 2020’de kurumlara ve günlük yaşama yönelik tasarladığı ürünlerini tanıttı. Tanıtılan yeni ürünler arasında anakartlar, masaüstü bilgisayarlar, ekranlar, router’lar ve AIoT cihazları yer alıyor.
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ASUS, CES 2020’de içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyoneller için geliştirdiği Prime TRX40-Pro anakartını tanıttı. AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelinden yararlanmak için özenle tasarlanan bu anakart, Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı ile birlikte inanılmaz derecede hızlı depolama performansı sunan SSD RAID dizilimleri yapma imkanı sunuyor.
Tanıtılan diğer ürünler arasında ProArt Station mini PC’ler, ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitör, ProArt Display PA248QV ve PA278QV monitörler, TUF Gaming VG27AQL1A oyuncu monitörü, ZenWiFi Voice, ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC (CT8), RT-AX89X ve RT-AX86U router’lar ve Tinker Edge T ile Tinker Edge R tek kartlı bilgisayarlar ve Mini PC PN61T gibi AIoT cihazları yer alıyor.
ASUS’tan yeni anakart serisi!
ASUS Prime TRX40-Pro ATX anakart içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyonel kullanım için AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla özenle geliştirildi.
16 aşamalı sağlam bir güç tasarımına; kapsamlı sıcaklık kontrolü ve soğutmaya; üç adet yeni nesil PCIe 4.0 M.2 yuvası, Intel Gigabit Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 ile yeni nesil bağlantı seçeneklerine ve akıllı ayarlara sahip olan Prime TRX40-Pro, yaratıcı fikirleri gerçeğe dönüştürmek için gereken olağanüstü performansı ve dayanıklılığı sunabilen bir üst düzey masaüstü bilgisayar anakartı.
Tüm ASUS ve ROG TRX40 anakartlarla uyumlu Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, sistemlere dört adet NVMe SSD eklemesine olanak veriyor.
16GT/s’ye kadar PCIe 4.0 bant genişliğini, CPU PCIe veri yollarını kullanarak donanım tabanlı ön yüklenebilir RAID dizilimlerine destek veriyor. Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, 4K ve 8K video dosyalarıyla çalışan video editörleri gibi içerik üreticiler için mükemmel bir depolama performansı sağlıyor.
ZenScreen MB16ACE ile güçlü donanım!
15,6 inç boyutundaki Full HD ZenScreen MB16ACE taşınabilir ekran, 1080p dizüstü bilgisayar sahibi bir kullanıcının çalışma alanını iki katına çıkarıyor. 8 mm inceliği ve 0,7 kg ağırlığıyla MB16ACE çoğu dizüstü bilgisayar çantasına sığıyor. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni ve gelişmiş Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor.
ProArt Display PA248QV ve PA278QV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Fabrikada kalibre edilen bu ekranlar ortalama Delta E < 2 seviyesi ve %100 sRGB/ %100 Rec. 709 renk alanıyla üst düzey renk doğruluğu sunuyor.
27” ProArt Display PA278QV geniş en boy oranıyla 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, 24,1” ProArt Display PA248QV ise 16:10 en boy oranıyla 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Her iki ekranda da son derece ince yan ve üst çerçeveler yer alıyor.
Oyuncu monitörleri tarafında ise, TUF Gaming VG27AQL1A çok daha sağlam bir kullanım imkanı sunuyor. Ultra ince çerçeveler ekrandaki görüntüye odaklanmanızı sağlarken VESA DisplayHDR 400 standartlarına uyumluluk sayesinde sanal oyun dünyaları en yüksek kaliteyle gözlerinizin önüne seriliyor.
TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi (MPRT) ile kullanıcılara kusursuz ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. ELMB SYNC sayesinde ELMB (düşük hareket bulanıklığı teknolojisi) ve değişken yenileme hızı özelliğini aynı anda çalıştırabilen monitör, oyunlarda yüksek kare hızlarıyla net görüntüler için gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor.
ASUS, yeni nesil ağ çözümlerinde iddialı!
Ağ sistemleri için geliştirilen ZenWiFi Voice çift bant AC1300 router, Amazon Alexa entegrasyonuna sahip. AiMesh teknolojisine destek veren cihaz, tek başına bir router olarak ya da diğer AiMesh cihazlarıyla birlikte kurulan ağ sisteminin bir parçası olarak kullanılabiliyor.
Ürünü kablosuz router’ların sinyal gücünü güçlendirmek için bir menzil artırıcı olarak da kullanmak mümkün. Zen WiFi Voice kablosuz cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlamanın yanı sıra Amazon Alexa’ya da erişim imkanı sunuyor.
ZenWiFi AX (XT8) maksimum kapsama alanı ve performans arayanlara iki adet WiFi 6 router ile kuruluma hazır bir ağ sistemi sunuyor. İstemciler ve düğümler arası iletişim için bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandı üzerinden toplam 6.600 Mbps’ye kadar bağlantı sunan WiFi 6 desteği sayesinde eşsiz bir performans elde ediliyor.
İki şık ZenWiFi düğümü özel 4×4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarının keyfini çıkarıyor.
ZenWiFi AC (CT8) ağ WiFi sistemi, 3000 Mbps’ye ulaşan veri hızına ve ZenBook ailesinden esinlenerek her tür dekorasyona uyum sağlayabilen şık görünüme sahip iki adet AC3000 router ile üst düzey performans sunuyor. Üç adımda kolayca kurulabilen ZenWiFi AC, ayarları tüm düğümlerde senkronize edebilme özelliğiyle ağ sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasına imkan tanıyor.
ASUS AIOT cihazlar da tanıtımda yerini aldı!
Küçük ve güçlü birer tek kartlı bilgisayar olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R, düşük güç harcayarak makine öğrenimi arayüzlerini çalıştırabilen nöral işlem birimlerine (NPU) sahip. Nöral ağlarla çalışmak için geliştirilen NPU’lar bulut ortamındaki yapay zekayı yerel cihaza taşıyor.
Geliştiriciler için kullanışlı özelliklere sahip olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R yapay zeka için hazır olmanın yanı sıra ölçeklendirme imkanı da sunuyor.
ASUS
ASUS ROG, CES 2020’de oyuncular için yeni ürün serisini tanıttı
Asus ROG, CES 2020 teknoloji fuarında; ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavyesini tanıttı. Onun dışında, ROG Chakram ve ROG Strix Impact II kablosuz oyuncu mouse’u da fuarda yer bulan ürünler arasında.
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ASUS ROG, CES 2020’de en yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. Yeni modeller arasında ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavye, ROG Strix Impact II Wireless mouse ve dahili joystick’e sahip olan ROG Chakram kablosuz fare yer alıyor.
CES 2020’de ayrıca mikrofonda yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip olan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık ve her iki elle de kullanılabilen Asus ROG Pugio II kablosuz mouse da tanıtıldı.
ROG Strix Scope TKL Deluxe: FPS türü oyunlar için üretilen klavye!
FPS oyunlarına uygun olacak şekilde geliştirilen ROG Strix Scope TKL Deluxe; tüm tuşları sunuyor. Ayrıca, oyunlarda fareyi rahat hareket ettirmek için ekstra alan sağlıyor.
Kişiselleştirme odaklı, tasarıma sahip olan ürün yüksek performans ve üst düzey malzemeleri bir araya getiriyor. Örgülü ve çıkarılabilir USB Type-C kablosu ve hem sağlamlık hem de kolay taşıma imkanı sunan biçim ve boyutuyla bu klavye istenilen her yere rahatlıkla götürülebiliyor.
ROG Strix Scope TKL Deluxe’ün tasarımında kişiselleştirme olanakları ön planda yer alıyor. Kullanıcılar kendi çalıştırma gücü, çalıştırma mesafesi ve dokunma hissi tercihlerine göre Alman üretimi Cherry MX RGB Red, Blue, Brown ve Speed Sliver anahtarları arasında tercih yapabiliyor.
ROG Strix Scope TKL Deluxe kullanıcıların eliyle aynı anda basabileceği tüm tuşları hassas bir şekilde algılıyor ve 1000 Hz sorgu oranıyla basılan tuşlara anında tepki veriyor.
Scope TKL Deluxe’ü dikkat çekici hale getiren özelliklerin başında aydınlatma geliyor. Her bir tuş ve kilit göstergesinde ayrı RGB LED bulunuyor. ROG logosu da kendine ait LED’lerle aydınlatılıyor.
Klavyenin ön kenarında bulunan 26 RGB LED’li ışık şeridi de etkileyici bir parlaklık sağlıyor. Kullanıcılar 11 farklı efekt (10 varsayılan ve 1 kişisel efekt) ve geniş renk yelpazesiyle kendilerine özgü bir görünüm oluşturabiliyor.
TKL Deluxe, Aura Sync uyumlu diğer bileşenlerle senkronize edebiliyor. Klavyeye bir adet varsayılan profile ek olarak belirli program veya oyunlara beş adet özel profil kaydedilebiliyor. Fn tuşuyla veya Armoury II yazılım aracıyla bu profiller arasında geçiş yapılabiliyor. Neredeyse tüm tuşları programlanabilen bu klavyede makroları da kolayca kaydetmek mümkün.
ROG Strix Impact II artık kablosuz!
Aura Sync RGB destekli etkileyici dış görünümü birlikte sunan ROG Strix Impact II Wireless, oyun oynarken kablo bağımlılığından kurtulup avantaj elde etmek isteyen kullanıcılara büyük bir fırsat sunuyor.
ROG Strix Impact II Wireless, ROG Strix Impact II modelinin kazandıran formülüne yeni nesil 16.000 DPI sensörü ekleyerek 40 g ivmeye kadar saniyede 400 inç hassaslık sağlıyor.
2,4 GHz radyo frekanslı kablosuz bağlantı ise düşük gecikme, mükemmel menzil ve uzun pil ömrü sunuyor. Şarj ederken oyun oynamaya devam etmek isteyenler USB-C kablosunu bağlayıp kullanma seçeneğine de sahip.
Önceki modelle aynı boyutlarda olan Impact II Wireless her iki elde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sol taraftaki tuşlara sık kullanılan kısayollarını atamak mümkün. Kullanıcılar özel bir tuşla dört farklı hassaslık ayarı arasında geçiş yapabiliyor.
ASUS ROG Chakram: Dahili joystick’e sahip 16.000 dpi oyuncu mouse’u
ROG Chakram’ın yeniliği sol tarafında yer alan dahili joystick. Joystick analog modda çalışırken uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve açık dünya yapımları için harika kontrol olanağı sunuyor.
Dijital modda ise FPS ve gerçek zamanlı strateji oyunlarında önemli komutlar vermekte kullanılabilen dört yönlü bir kontrolcüye dönüşüyor. Baş parmak ile kontrol edilen bu parça için iki farklı boy başlık veriliyor.
Böylece joystick’i parmak boyutuna göre ayarlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu parça olmadan oyun oynamak isteyenler de joystick’i çıkarıp yuvayı bir kapakla örtebiliyor.
Ana tuşlar ve avuç içi desteği mıknatıslarla sabitleniyor. Bu özellik sayesinde bunları kolayca çıkarıp Chakram’ın iç kısmına rahatça erişmek mümkün oluyor. Ana tuşlardaki yaylı pivot mekanizması anahtarla arada gevşeklik olmasını önleyerek olabildiğince hızlı bir tepki sağlıyor
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Her iki yanı da dokulu olan fare, rahat tutulabilen ve kolay temizlenen ergonomik bir yüzeye sahip. Joystick, beş adet programlanabilir tuş ve tekerlek ile birlikte Chakram, ergonomik biçimi ve minimum sürtünme sağlayan Teflon ayakları sayesinde uzun oyun maratonlarında bile rahatça kullanılabiliyor.
Ön kenar boyunca uzanan ışık şeridi, tekerlekteki RGB LED’ler ve gövdedeki arka aydınlatmalı logonun tamamı ROG Armoury II yazılımıyla ayarlanabiliyor. Chakram tüm renk yelpazesiyle yedi farklı aydınlatma efektine sahip. ROG Aura Sync aracını kullanarak Chakram’ı Aura Sync uyumlu bileşenlere sahip bir bilgisayarla senkronize edebilmek de mümkün.
ROG Chakram, 2,4 GHz bağlantı modunda RGB LED’ler çalışırken 48 saate, LED’ler kapalıyken ise 79 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pil bittiğinde de USB kablosu veya Qi uyumlu herhangi bir kablosuz şarj platformu ile Chakram’ı kullanmaya devam etmek mümkün.
USB 3.0 üzerinden bağlandığında 80 dakikada tamamen şarj olan fare, 15 dakikalık şarjla da 12 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Chakram, bağlantı olanağının düşük gecikmeden daha önemli olduğu anlarda ise Bluetooth üzerinden uyumlu cihazlara bağlanabiliyor. Bluetooth ile bağlantı sağlandığında RGB açıkken 53 saate, kapalıyken ise 100 saate kadar pil ömrü sunuluyor.
ASUS
ASUS ROG, CES’te yeni oyuncu kulaklığı ve mouse’unu tanıttı!
Asus ROG, CES 2020’de yeni oyuncu kulaklığı ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II oyuncu mouse’unu tanıttı. Markanın yeni oyuncu sınıfı ürünler büyüleyici özellikler taşıyor.
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ASUS ROG, oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyan ROG Strix Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı. Ayrıca iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’unu da duyurmuş oldu.
Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip ve 2,4 GHz bağlantıyla oyunlarda hızlı geri bildirim sunan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, saatler boyunca oyun oynamanıza olanak sağlıyor.
PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar.
ROG Strix Go 2.4 ile tepkime süresi oldukça düşük ses deneyimi!
ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre rekabetçi düzeyde oyun oynayabilmesi için tasarlandı. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor.
Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.
Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor. Kulaklıklar hem rahatlık hem de düzgün ses izolasyonu için hava geçirmez yalıtım parçalarına sahip. Strix Go 2.4, 3,5 mm ses jakı üzerinden bağlandığında 10 Hz ile 40 kHz arasında uzanan frekans tepkisiyle yüksek kaliteli sesler sunuyor.
Çift yönlü mikrofon, yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Çok çeşitli ortam seslerinden oluşan dev bir veri tabanıyla eğitilen bu yapay zeka sayesinde Strix Go 2.4 çevresel gürültüleri tespit edip önlüyor. Kulak bölümünde gizli olan ikinci bir mikrofon da yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisi yardımıyla çevresel gürültüleri filtreden geçiriyor.
ASUS ROG Pugio II: Mekân tanımayan kablosuz oyuncu mouse’u!
Yeni ROG Pugio II, çok sayıda kullanışlı özellikle donatılan ve her iki elle de kullanılabilen bir kablosuz mouse. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında bile odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensöre, benzersiz DPI On-The-Scroll özelliği sayesinde kolaylıkla ince ayar yapmak da mümkün. Özel bir dizi özellik ile sensörün potansiyel performansından zahmetsizce yararlanılabiliyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
Pugio II farklı oyun tarzları için hem kablosuz hem de kablolu bağlantı olanağı sunuyor. 1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanılabiliyor. Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor.
USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az bir sürede tamamen şarj oluyor. Pugio II 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate*, Bluetooth L üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Pugio II’nin avuç içi desteğinde arka aydınlatmalı bir ROG sembolü yer alıyor. Kullanıcılar isterse, birlikte verilen boş parçayı üzerine kendi sembollerini veya logolarını kolayca yerleştirip kullanabiliyor.
Pugio II’nin çalıştırma gücünü ve verdiği hissi kendisine daha da uygun hale getirmek veya aşınmış bir anahtarı değiştirmek isteyen kullanıcılar özel anahtar yuvasında Omron D2F veya D2FC serisi anahtarlardan kullanabiliyor.
ASUS
ROG ailesi karşı karşıya: Strix Scar III mü? Zephyrus S mi?
Asus’un oyunculara yönelik Republic of Gamers (ROG) dizüstü bilgisayar ailesinde iki temel model dikkat çekiyor. Bir yanda ince yapısıyla dikkat çeken Zephyrus, bir diğer yanda ise agresif tasarımıyla göz alıcı Strix Scar. Peki bu serilerin farkı nedir? Hangisini tercih etmeli? Soruların cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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İlk olarak modelleri tek tek tanıyarak ardından farklarına göz atalım. Scar III ile başlıyoruz.
ROG Strix Scar III
Tasarımı ve performansı ile fark yaratmayı başaran yeni nesil Strix Scar modeli olan ROG Strix Scar III, BMW Design Group ve Asus mühendisleri tarafından ortak yürütülen bir çalışmaya ait tasarım ile geliyor. 3D Flow Zone denilen tasarımıyla katmanlı bir yapıda çok daha etkili bir soğutma sağlayabilen Scar III, cihazın altından ve üstteki katmanlı yapıdan hava alımı ve arkadaki bölümden de tahliye yapabiliyor.
Donanım tarafında i5 9300H, i7 9750H ya da i9 9880H gibi güçlü işlemciler arasında seçim yapabildiğiniz Scar III, ekran kartı tarafında da GTX 1650 ve 1660 Ti ile RTX tarafında ise 2060 ve 2070 seçimi vadediyor. 32 GB’a kadar 2666 MHz bellek ve 1 TB HDD ile 1 TB M.2 SSD seçim şansı yer alıyor.
Ekran kanadında 15 ve 17 inç seçenekleri sunan ve sadece Full HD çözünürlüğünde çözümler sunan Asus tarafı 60, 120, 144 ve en önemlisi 240 Hz tazeleme hızı seçenekleri de sunuyor. Böylece dizüstü bilgisayarlarda da 240 Hz’i görmüş oluyoruz.
Ses kanadında 4W değerinde çift hoparlör, özel kavisli ciklet klavye gibi detaylara bürünen cihaz, RJ45 LAN bağlantısı, HDMI 2.0b ve Tip-C bağlantısı üzerinden Display Port desteği sunarak çoklu ekran kullanımlarında ve en önemlisi oyuncular için önemli olan LAN bağlantısı da sağlamayı başarıyor.
ROG Zephyrus S
Ultra ince oyun bilgisayarı kategorisindeki Zephyrus ailesinin son üyesi ROG Zephyrus S, özel soğutma sistemiyle beraber ince ve taşınabilir yapıda olmasıyla dikkat çekecek. Daha ince ekran çerçevelerine de sahip olan Zephyrus’un teknik detayları da dikkat çekici.
Tek seçenek olarak Intel Core i7 8750H işlemcisi seçeneğine sahip Zephyrus S, 24 GB’a kadar RAM kapasitesine ve 15 inç FHD 144 Hz IPS ekran ile geliyor. Ekran kartında GTX 1070 ve 1070’in yanı sıra RTX kanadında 2060, 2070 ve 2080 seçenekleri ile tüm RTX serisi arasında seçim desteği veriyor.
Depolamada sadece SSD seçeneği yer alan cihaz 2 TB’a kadar 2 slot ile destek sağlıyor. Cihazda 3 adet Tip-C bağlantı desteği olması da dikkat çekici noktalardan biri.
Zephyrus modelinin birçok kişi için negatif olabilecek tek özelliği ise klavye konumu. Cihazı inceltebilmek adına klavyeyi alt kısma taşıyan Asus, dokunma yüzeyini de sağa ekliyor. Bu kullanım açısından özellikle örneğin kucakta kullanmayı imkansız hale getiriyor. Yani Zephyrus’u masada kullanmak şart.
Peki farkları neler?
ROG Strix Scar III ve Zephyrus S modellerine baktığınızda gerçekten mühendislik harikası seviyesinde oldukça başarılı olduklarını açıkca görüyoruz. Ancak bir marka kendi oyuncu markasının çatısı altında özellikler bakımından neden birbirine rakip iki alt model yapar? Bunun da sebeplerini anlıyor olmak gerekiyor.
Burada bahsedilmesi gereken bir cihazın sadece teknik özellikleri olmadığı. Yani teknik özelliklere baktığınızda işlemci tarafında Scar, ekran kartı seçeneğinde ise Zephyrus daha önde duruyor mesela. Ya da her iki cihaz tamamen aynı özelliklere sahip olması durumunda hangisi hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bunu irdelemeliyiz.
Zephyrus ailesi her zaman özellikle ince, kompakt ve taşınabilir yapıda laptop modelleri oldu. “Dünyanın en ince” sloganını her sene cihazları daha da ince yaparak yenileyen Zephyrus tam da bu noktada ince, minimalist, şık ve elbette güçlü oyuncu bilgisayarları ile geliyor. İnce ekran ve ergolift menteşe ile bu kompaktlığı yakalıyorlar. Ancak işin içine incelik girince RJ45 LAN girişi ve fiyatı ucuzlatabilecek HDD seçenekleri de bu üründe kalınlığa etki edeceği için yer alamıyor.
Strix Scar tarafına bakacak olursak tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu görüyoruz. Yine ince olmasına rağmen HDD yer alabilen modellerde RJ45 ve HDMI, DP bağlantıları gibi bağlantılar her zaman yer alıyor. Klavyesi de Zephyrus kadar ince olmayınca kullanımı oyun anında daha rahat oluyor.
Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman oyun ve profesyonel oyunculuk tarafına ROG Strix Scar III’ün uygun olduğunu düşünüyorum. RJ45 ile stabil bir internet akışı da önemli bu noktada. Yine oyun meraklıları için aynı zamanda mobilite arayanlar için ise ROG Zephyrus S diyebiliriz. Ama sadece oyun değil, tasarım, kurgu gibi noktalarda taşınabilir ve güçlü cihaz arayanlar da Zephyrus tercih etmeli diye düşünüyorum.