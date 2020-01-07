ASUS ROG, CES 2020’de oyuncular için yeni ürün serisini tanıttı

Asus ROG, CES 2020 teknoloji fuarında; ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavyesini tanıttı. Onun dışında, ROG Chakram ve ROG Strix Impact II kablosuz oyuncu mouse’u da fuarda yer bulan ürünler arasında.

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ASUS ROG, CES 2020’de en yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. Yeni modeller arasında ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavye, ROG Strix Impact II Wireless mouse ve dahili joystick’e sahip olan ROG Chakram kablosuz fare yer alıyor.

CES 2020’de ayrıca mikrofonda yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip olan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık ve her iki elle de kullanılabilen Asus ROG Pugio II kablosuz mouse da tanıtıldı.

ROG Strix Scope TKL Deluxe: FPS türü oyunlar için üretilen klavye!

FPS oyunlarına uygun olacak şekilde geliştirilen ROG Strix Scope TKL Deluxe; tüm tuşları sunuyor. Ayrıca, oyunlarda fareyi rahat hareket ettirmek için ekstra alan sağlıyor.

Kişiselleştirme odaklı, tasarıma sahip olan ürün yüksek performans ve üst düzey malzemeleri bir araya getiriyor. Örgülü ve çıkarılabilir USB Type-C kablosu ve hem sağlamlık hem de kolay taşıma imkanı sunan biçim ve boyutuyla bu klavye istenilen her yere rahatlıkla götürülebiliyor.

ROG Strix Scope TKL Deluxe’ün tasarımında kişiselleştirme olanakları ön planda yer alıyor. Kullanıcılar kendi çalıştırma gücü, çalıştırma mesafesi ve dokunma hissi tercihlerine göre Alman üretimi Cherry MX RGB Red, Blue, Brown ve Speed Sliver anahtarları arasında tercih yapabiliyor.

ROG Strix Scope TKL Deluxe kullanıcıların eliyle aynı anda basabileceği tüm tuşları hassas bir şekilde algılıyor ve 1000 Hz sorgu oranıyla basılan tuşlara anında tepki veriyor.

Scope TKL Deluxe’ü dikkat çekici hale getiren özelliklerin başında aydınlatma geliyor. Her bir tuş ve kilit göstergesinde ayrı RGB LED bulunuyor. ROG logosu da kendine ait LED’lerle aydınlatılıyor.

Klavyenin ön kenarında bulunan 26 RGB LED’li ışık şeridi de etkileyici bir parlaklık sağlıyor. Kullanıcılar 11 farklı efekt (10 varsayılan ve 1 kişisel efekt) ve geniş renk yelpazesiyle kendilerine özgü bir görünüm oluşturabiliyor.

TKL Deluxe, Aura Sync uyumlu diğer bileşenlerle senkronize edebiliyor. Klavyeye bir adet varsayılan profile ek olarak belirli program veya oyunlara beş adet özel profil kaydedilebiliyor. Fn tuşuyla veya Armoury II yazılım aracıyla bu profiller arasında geçiş yapılabiliyor. Neredeyse tüm tuşları programlanabilen bu klavyede makroları da kolayca kaydetmek mümkün.

ROG Strix Impact II artık kablosuz!

Aura Sync RGB destekli etkileyici dış görünümü birlikte sunan ROG Strix Impact II Wireless, oyun oynarken kablo bağımlılığından kurtulup avantaj elde etmek isteyen kullanıcılara büyük bir fırsat sunuyor.

ROG Strix Impact II Wireless, ROG Strix Impact II modelinin kazandıran formülüne yeni nesil 16.000 DPI sensörü ekleyerek 40 g ivmeye kadar saniyede 400 inç hassaslık sağlıyor.

2,4 GHz radyo frekanslı kablosuz bağlantı ise düşük gecikme, mükemmel menzil ve uzun pil ömrü sunuyor. Şarj ederken oyun oynamaya devam etmek isteyenler USB-C kablosunu bağlayıp kullanma seçeneğine de sahip.

Önceki modelle aynı boyutlarda olan Impact II Wireless her iki elde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sol taraftaki tuşlara sık kullanılan kısayollarını atamak mümkün. Kullanıcılar özel bir tuşla dört farklı hassaslık ayarı arasında geçiş yapabiliyor.

ASUS ROG Chakram: Dahili joystick’e sahip 16.000 dpi oyuncu mouse’u

ROG Chakram’ın yeniliği sol tarafında yer alan dahili joystick. Joystick analog modda çalışırken uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve açık dünya yapımları için harika kontrol olanağı sunuyor.

Dijital modda ise FPS ve gerçek zamanlı strateji oyunlarında önemli komutlar vermekte kullanılabilen dört yönlü bir kontrolcüye dönüşüyor. Baş parmak ile kontrol edilen bu parça için iki farklı boy başlık veriliyor.

Böylece joystick’i parmak boyutuna göre ayarlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu parça olmadan oyun oynamak isteyenler de joystick’i çıkarıp yuvayı bir kapakla örtebiliyor.

Ana tuşlar ve avuç içi desteği mıknatıslarla sabitleniyor. Bu özellik sayesinde bunları kolayca çıkarıp Chakram’ın iç kısmına rahatça erişmek mümkün oluyor. Ana tuşlardaki yaylı pivot mekanizması anahtarla arada gevşeklik olmasını önleyerek olabildiğince hızlı bir tepki sağlıyor

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Her iki yanı da dokulu olan fare, rahat tutulabilen ve kolay temizlenen ergonomik bir yüzeye sahip. Joystick, beş adet programlanabilir tuş ve tekerlek ile birlikte Chakram, ergonomik biçimi ve minimum sürtünme sağlayan Teflon ayakları sayesinde uzun oyun maratonlarında bile rahatça kullanılabiliyor.

Ön kenar boyunca uzanan ışık şeridi, tekerlekteki RGB LED’ler ve gövdedeki arka aydınlatmalı logonun tamamı ROG Armoury II yazılımıyla ayarlanabiliyor. Chakram tüm renk yelpazesiyle yedi farklı aydınlatma efektine sahip. ROG Aura Sync aracını kullanarak Chakram’ı Aura Sync uyumlu bileşenlere sahip bir bilgisayarla senkronize edebilmek de mümkün.

ROG Chakram, 2,4 GHz bağlantı modunda RGB LED’ler çalışırken 48 saate, LED’ler kapalıyken ise 79 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pil bittiğinde de USB kablosu veya Qi uyumlu herhangi bir kablosuz şarj platformu ile Chakram’ı kullanmaya devam etmek mümkün.

USB 3.0 üzerinden bağlandığında 80 dakikada tamamen şarj olan fare, 15 dakikalık şarjla da 12 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Chakram, bağlantı olanağının düşük gecikmeden daha önemli olduğu anlarda ise Bluetooth üzerinden uyumlu cihazlara bağlanabiliyor. Bluetooth ile bağlantı sağlandığında RGB açıkken 53 saate, kapalıyken ise 100 saate kadar pil ömrü sunuluyor.