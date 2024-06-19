Aston Martin geçen yıl 110. yılını kutladı. Şirket bazı zorluklarla karşılaşsa da, bu rakam gerçek kalıcı güce sahip bir markanın kanıtıdır. Başka bir dikkat çekici rakam ise Aston Martin’lerin %90’ının hala yollarda olması.

Aston Martin: Araçlarımızın yüzden 90’ı halen kullanılıyor

Aston Martin’in Ürün ve Pazar Stratejisi Başkanı Alex Long, Pazartesi günü New York’ta düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerle paylaştığı bu şaşırtıcı istatistik, şirketin 1913’teki kuruluşundan bu yana üretilen yaklaşık 110.000 arabayı temsil ediyor.

*1954 Aston Martin DB2/4 Coupe

Motor1’e hangi araçların hala hizmette olduğunu takip etme süreci hakkında konuşan Long, “Birçok ülke canlı VIN’leri (Araç Tanımlama Numaraları) paylaşıyor ve geri çağırma süreçlerinden geçerseniz, orada neyin olup olmadığını anlarsınız,” dedi.

Long, “Ana bayilerde, küresel otomobil yüzdesinin inanılmaz bir kısmına hizmet veriyoruz çünkü insanlar arabalarının değerini korumak ve onlara ana acentelerle hizmet vermek istiyor,” diye ekledi. “Sistemde asla göremeyeceğinizi düşündüğünüz VIN numaralarını görmeye başlıyorsunuz ve bu verileri özetleyebiliyorsunuz.”

Bu yüksek oran, sahiplerin ve meraklıların Aston Martin markasına olan derin tutkusunu açıkça gösteriyor. Aston Martin’lerin yollardaki oranı, araçların yaklaşık %80’inin hala yollarda olduğu G-Wagen’den bile daha yüksek.

İletişim Direktörü Kevin Watters, “Kesinlikle duygusal bir oyun,” diyor. “Ortalıkta ekonomik olarak onarılması zaman zaman uygun olmayan arabalar var, ancak insanlar bunu saf sevgiden dolayı yapıyor; bunlardan biri Lawrence (Aston Martin CEO’su Stroll). Onun sürekli olarak yenilenen devasa bir Aston koleksiyonu var ve arabalarını fabrika standartlarına geri getiriyor.”

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Bu istatistikler, Aston Martin’in hem dayanıklılığını hem de sahiplerinin markaya olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

*2025 Aston Martin Vantage