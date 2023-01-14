Aston Martin, İngiliz otomobil üreticisinin 2023 yılına kadar sürecek olan 110. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak bu yıl yeni, ultra özel bir modeli piyasaya sürecek. Gaydon merkezli firma tarafından “özel bir Aston Martin modeli” olarak tanımlanan otomobil, bu yılın sonlarına doğru resmi olarak tanıtılacak.

Aston Martin modelin adını, performans istatistiklerini ve nasıl bir şekil alacağını saklı tutarak model hakkında ağzını sıkı tuttu. Geçen yıl Aston Martin DBR22’nin piyasaya sürülmesinin ardından ısmarlama Q bölümünden gelebilir.

Yine de modelin yılın en önemli otomobil etkinliklerinden birinde ortaya çıkması muhtemel. Aston Martin yıldönümü kutlamalarının Formula 1 Britanya Grand Prix’sinde, Goodwood Festival of Speed’de ve yurtdışında Pebble Beach’te “merkez sahnede” yer alacağını doğruladı.

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Firma bu yıl yeni nesil spor otomobillerinin lansmanına başlayacak ve aynı zamanda Aston Martin DBS’ye yüksek güçlü, üst sınıf bir veda ile veda edecek.

Aston Martin Vantage ve Aston Martin DB11’in bu yıl motor, vites kutusu, süspansiyon ve iç mekan revizyonları ile büyük revizyonlar alması bekleniyor.

Aston Martin’in 110. yıldönümü bir dizi kilometre taşına işaret ediyor. DB isim plakasının 75. yılı, Aston Martin DB5’in 60. yılı ve firmanın Gaydon’daki merkezine taşınmasının 20. yılı.

Geçen yıl Mayıs ayında Tobias Moers’in ayrılmasının ardından Aston Martin CEO’su olarak atanan Amedeo Felisa, “1913 yılında Lionel Martin ve Robert Bamford, yarış arabaları ve yarış pistinden öğrendiklerini otomotiv inovasyonunun sınırlarını zorlamak için kullanmak gibi ortak bir vizyonla bir araya geldi” dedi.

Firmadan ayrıca “Yüz on yıl ve 110.000’den biraz fazla otomobil sonra, bu ruh devam ediyor. Yeni nesil spor otomobillerimizin lansmanı ve bu yılın ilerleyen günlerinde bu eşsiz dönüm noktasını kutlayacak olağanüstü özel bir modelin tanıtımı ile Aston Martin tarihinde yeni bir sayfa açarken, 110. yılımız da en az ilk yılımız kadar heyecan verici olacak.” açıklaması da geldi.