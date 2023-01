Suzuki en son konsept otomobili Suzuki eVX konseptini tanıttı. Otomobil Hindistan’da düzenlenen Auto Expo 2023’te tanıtıldı.

Suzuki Motor’un Hindistan birimi Hindistan’ın iki yılda bir düzenlenen otomobil fuarında eVX konsept elektrikli SUV’u tanıttı ve otomobil üreticisinin başkanı üretim aracının 2025 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi.

“İlk küresel stratejik elektrikli aracımızın konsept SUV’u olan eVX’i tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Bu aracı 2025 yılına kadar pazara sunmayı planlıyoruz” diyen Suzuki Motor Başkanı Toshihiro Suzuki, başkent Yeni Delhi’nin eteklerinde düzenlenen bir otomobil fuarı etkinliğinde konuştu.

First unveil of #autoexpo2023 is a big one. eVX Concept reveals Suzuki’s first global EV platform. First product built on it a 4.3 meter long SUV with a 60kWh battery & 550km range.#MarutiSuzuki pic.twitter.com/NhKALa8VG9

— Hormazd Sorabjee (@hormazdsorabjee) January 11, 2023