Suzuki en son konsept otomobili Suzuki eVX konseptini tanıttı. Otomobil Hindistan’da düzenlenen Auto Expo 2023’te tanıtıldı.

Suzuki Motor’un Hindistan birimi Hindistan’ın iki yılda bir düzenlenen otomobil fuarında eVX konsept elektrikli SUV’u tanıttı ve otomobil üreticisinin başkanı üretim aracının 2025 yılında piyasaya sürüleceğini söyledi.

“İlk küresel stratejik elektrikli aracımızın konsept SUV’u olan eVX’i tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Bu aracı 2025 yılına kadar pazara sunmayı planlıyoruz” diyen Suzuki Motor Başkanı Toshihiro Suzuki, başkent Yeni Delhi’nin eteklerinde düzenlenen bir otomobil fuarı etkinliğinde konuştu.

First unveil of #autoexpo2023 is a big one. eVX Concept reveals Suzuki’s first global EV platform. First product built on it a 4.3 meter long SUV with a 60kWh battery & 550km range.#MarutiSuzuki pic.twitter.com/NhKALa8VG9 — Hormazd Sorabjee (@hormazdsorabjee) January 11, 2023

Maruti Suzuki Hindistan’a göre kompakt araç, 550 km’ye (342 mil) kadar sürüş menzili sunan 60 kilovat saatlik bir batarya paketinden güç alacak.

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Suzuki Motor, Hindistan’daki elektrifikasyon hamlesi için 2026’dan itibaren elektrikli araçlar için bir akü fabrikası da dahil olmak üzere 104 milyar rupiden (1,3 milyar dolar) fazla harcama yapacağını ve bunun küresel olarak en büyük akü ve elektrikli araç yatırımlarından biri olacağını belirtti.

Toshihiro Suzuki ayrıca otomobil üreticisinin ortağı Toyota’dan daha küçük EV’ler için teknolojiler öğrenmeyi planladığını söyledi.

Maruti, alıcıların SUV gibi daha büyük araçlara yönelmesi ve düzenleyici kurumların daha güvenli ve çevreci araçlar talep ederek maliyetleri artırması nedeniyle rakiplerinin artan rekabetiyle karşı karşıya. Bu durum, 2019’da yüzde 50’nin üzerinde olan pazar payını yüzde 43’ün altına düşürdü.

Elektrifikasyon, Yeni Delhi’nin sadece elektrikli araçları değil, hibrit ve etanol de dahil olmak üzere tüm temiz teknolojileri teşvik etmesini isteyen otomobil üreticisi için de bir zorluk olarak görülüyor.

Hindistan, 2030 yılına kadar elektrikli araçlar için yüzde 30’luk bir pazar payı gibi yüksek bir hedefle şirketlere milyarlarca dolarlık teşvik sunarak otomobil üreticilerini daha fazla elektrikli araç üretmeye zorluyor. Şu anda elektrikli araçlar Hindistan’daki toplam otomobil satışlarının yüzde 1’inden daha azını oluşturuyor.