Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro ve M1 üstü iPad’lere geldi. Ubisoft, popüler oyun serisi Assassin’s Creed Mirage‘ı, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi yeni nesil cihazlarla buluşturuyor. Oyunun, M1 veya daha yeni çipe sahip iPad Air ve iPad Pro modelleri için de sunulacağı duyuruldu. Bu gelişme, mobil oyun deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak. Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro ve Pro Max için yayınlandı.

Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro, Pro Max ve M1 veya Daha Yeni iPad Modellerine Geldi

Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro sürümü söz verildiği gibi bugün çıktı. Oyun bugün itibariyle, indirmeye açılmış durumda. Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage‘ın iPhone ve iPad’de oyunu ilk 90 dakika boyunca ücretsiz oynanabileceğini söylüyor. Bundan sonra ise oyun ücretli olacak.

Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage’ın iPhone ve iPad versiyonlarının konsol versiyonuyla aynı deneyimi sunduğunu, ancak dokunmatik tabanlı kontrollere sahip olduğunu belirtiyor. Bu, oyuncuların konsol kalitesinde bir deneyimi mobil cihazlarda yaşayabilecekleri anlamına geliyor. Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde harika bir deneyim verecek.

iPhone 15 Pro Assassin’s Creed Mirage oyununun App Store’daki açıklaması şu şekilde:

“Assassin’s Creed Mirage’ın kalbine girip binalara tırmanırken, yükseklerden atlarken ve kalabalık caddelerden geçerken hiçbir yer sınır dışı değil, tüm bunları yaparken hedeflerinizin peşinde gizliliğinizi koruyun.

Bu, popüler serinin iPhone 15 Pro ve M1 çipli veya üstü iPad’lerde tamamen oynanabilen ilk konsol kalitesindeki oyunu ve sizi aksiyonun tam kalbine yerleştiriyor.

Dokuzuncu yüzyıl Bağdat’ının kalabalık sokaklarında gezinin, kimliğinizi gizleyin ve cevaplar için savaşın.

Basim Ibn Ishaq olarak, sokak hırsızlığından insanlığı adaletsizlikten korumaya yemin etmiş gizli bir örgüt olan Hidden Ones’ın önde gelen üyeliğine yükseliyorsunuz. Oyunun geçtiği 9. yüzyıl Bağdat’ında, bu adaletsizlik alçak Kadimler Tarikatı şeklini alıyor.

Bu örgütü çökertmek için kilit üyelerinin kimliklerini ortaya çıkarmanız ve zayıflıklarından yararlanmanız gerekecek. Bu cesur görevde hayatta kalmanız, düşman kalelerine ve saraylarına sızarken gizli kalma yeteneğinize bağlıdır, bu nedenle gizli bir bıçak, zehirli dartlar ve sis bombaları dahil olmak üzere bir dizi araç ve gereçten yararlanın. Ayrıca düşmanları tespit etmek ve etiketlemek için daha yükseklere uçabilen güvenilir bir kartal olan Enkidu’ya da güvenebilirsiniz.

Basim kahraman olabilir, ancak Assassin’s Creed Mirage’ın gerçek yıldızı Bağdat ve onun hareketli metropolüdür. Oyunu interaktif bir tarih dersi olarak adlandırmak oyuna haksızlık olsa da, bu tarihi şehrin sanal yorumu o kadar sürükleyici ve hayat dolu ki, hiçbir kitap veya film aynı düzeyde sürükleyicilik sunamaz. Başkentin dört bir yanına yayılmış beyaz parlayan kürelere göz attığınızdan emin olun – her biri tarihi Bağdat hakkında ilginç bilgiler içeriyor.

Görevinizde ilerlemek için gereken tüm koşma ve zıplamalara yardımcı olmak için oyun, popüler konsol oyun kumandalarını ve MFi aksesuarlarını destekliyor. Ayrıca, sanal kontroller sayesinde her yerde ve her zaman oynayabilirsiniz.

Assassin’s Creed Mirage’ı indirmek ve oynamak ücretsizdir. Tek bir uygulama içi satın alma ile tam sürümün kilidi açılabilir.”

Assassin’s Creed Mirage Mobile Türkiye fiyatı ne kadar?

Oyunun tam sürümünün Türkiye fiyatı 619,99 TL olarak belirlenmiş. Ekleyeceğimiz görselden Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro oyununda tüm oyun içi satın alımları inceleyebilirsiniz.

Oyun, ABD’de 20 Haziran’a kadar %50 indirimli olacak, böylece kullanıcılar ilk iki hafta boyunca yarı fiyat karşılığında sınırsız oyunun kilidini açabilecekler. Ancak Türkiye’de böyle bir şey yok gibi duruyor.

Assassin’s Creed Mirage Uyumlu Cihazlar Listesi

iPhone

iOS 17.4 veya daha yenisine ve A17 Pro gip veya daha yenisine sahip bir aygıt gerektirir.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad

iPadOS 17.4 veya daha yenisine ve M1 gip veya daha yenisine sahip bir aygıt gerektirir.

iPad Pro (11 inç) (3. nesil)

iPad Pro (11 inç) (3. nesil) Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro (12.9 inç) (5. nesil)

iPad Pro (12.9 inç) (5. nesil) Wi-Fi + Hücresel

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (5. nesil) Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro (11 inç) (4. nesil)

IPad Pro (11 inç) (4. nesil) Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro (12.9 inç) (6. nesil)

iPad Pro (12.9 inç) (6. nesil) Wi-Fi + Hücresel

iPad Air 11-inç (M2)

iPad Air 11-inç (M2) Wi-Fi + Hücresel

iPad Air 13-inç (M2)

iPad Air 13-inç (M2) Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro 11-inç (M4)

iPad Pro 11-inç (M4) Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro 13-inç (M4)

iPad Pro 13-inç (M4) Wi-Fi + Hücresel

A17 Pro çip ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, donanım hızlandırmalı ışın izleme ve ağ gölgelendirmeyi destekleyerek oyunlarda daha iyi grafik işleme olanağı sağlıyor. Bu donanım yükseltmesi, iPhone’da birden fazla Resident Evil oyunu ve Death Stranding Director’s Cut gibi daha fazla AAA oyunun oynanabilmesini sağladı.

Bu, mobil oyun dünyasında büyük bir adım olarak görülüyor ve Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro ile bu deneyimi en üst düzeye çıkaracak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro sürümü konsol gibi çalışacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!