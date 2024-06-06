Rekabet Kurumu Apple soruşturması teknoloji dünyasının gündeminde. Şirketlerin peşini bırakmayan Rekabet Kurulu, Apple özelinde App Store için soruşturma başlatılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’ne karşı soruşturma başlattı. İşte Rekabet Kurumu Apple soruşturmasının iç yüzü.

Rekabet Kurumu Apple Hakkında Soruşturma Başlattı: Sebebi Ne?

Rekabet Kurulu, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi‘ne karşı App Store‘da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Bu soruşturma, Apple’ın uygulama mağazasındaki politikalarının rekabeti ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla başlatıldı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, mobil akıllı cihazlar ve bu cihazlara yönelik yazılımlar hakkında sektörün yapısının ve işleyişinin anlaşılması amacıyla “Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi” yürütüldüğü belirtildi. Bu incelemede, Apple’ın uygulama geliştiricileriyle yaptığı sözleşmeler ve “Uygulama İnceleme Yönergesi” incelendi.

Duyuruda, Apple’ın App Store‘da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri konusunda birtakım kısıtlamalar getirdiği şüphesinin ortaya çıktığı bildirildi. Geliştiricilerin, kullanıcılarını uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiği belirtildi. Bu yasak nedeniyle tüketicilerin alternatif ödeme kanallarından ve fiyat farklarından haberdar olma imkanlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı incelenecek.

Rekabet Kurumu Apple açıklamasında Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak, uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ifade edildi. Apple’ın uygulama içi satın alımlarda kendi ödeme sistemini zorunlu tutması, uygulama geliştiricilere getirdiği bir diğer kısıtlama olarak belirtiliyor.

Rekabet Kurulu, Apple’ın uygulama mağazasında alternatif ödeme sistemlerini kullanmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun‘un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Bu soruşturma, Apple’ın politikalarının rekabeti nasıl etkilediğini ortaya koymayı hedefliyor.

Rekabet Kurumu Apple soruşturması, AB’nin dijital marketler yasası sonrası şirket hakkında başlattığı soruşturmalara benzerlik gösteriyor. Ülkemizde diğer ülkelerden sonra bu tarz soruşturmalara başlanması bir gelenek haline gelmiş durumda. Burada da Apple’ın tekelleşip tekelleşmediği incelenecek gibi duruyor.

Bakalım Rekabet Kurulu ABD’li dev hakkında ne karara varacak? Eğer Apple ceza öderse Türkiye’de de App Store hakkında bazı değişiklikler görebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ceza ödeyecek mi? Düşünceleriniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!