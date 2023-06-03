Ubisoft, 2023’te Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation ve PC için çıkacak olan yeni Assassin’s Creed oyunu Mirage’ın ilk oynanış videosunu yayınladı. Serinin köklerine dönüş yapan Mirage, 9. yüzyılda Bağdat’ın Altın Çağı’nda geçiyor. Oyuncular, genç bir sokak hırsızı olan Basim’in rolünü üstlenerek usta bir Saklı Olan’a dönüşecekler ve en sonunda Assassin’s Creed Valhalla’da görülen karaktere dönüşecekler.

Mirage çıkış tarihi

Yakın zamanda yayınlanan ve aşağıda izleyebileceğiniz oynanış videosunda görüldüğü gibi, oyun gizlilik, oyuncu seçimi ve parkur odaklı. Bıçak atma, duman bombaları ve geniş çaplı kendi rotanı çiz suikast “Kara Kutu” görevleri gibi tanıdık unsurları yeniden sunuyor. Assassin’s Creed Mirage, Basim’in muhafız gruplarını hızla ortadan kaldırmasını sağlayan yeni yetenekler de sunuyor, “Assassin’s Focus” dahil.

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Ayrıca, direkten atlama çatılarda rahatça dolaşmayı sağlıyor. Video ayrıca Bağdat’ta Saklı Olanlar’ın önemli bir müttefiki olan Fuladh’a da bir göz atmamıza olanak tanıyor. Ubisoft, oyunu tamamen Arapça oynatma seçeneği sunarak evrensel bir deneyim vadediyor ve Ürdünlü ünlü aktör Eyad Nassar Basim’in seslendirmesini yapıyor.

Assassin’s Creed Mirage’ın oynanışı

“Assassin’s Creed Mirage’da kabus gibi hayaller gören, cevapları ve adaleti arayan kurnaz bir sokak hırsızı olan Basim’siniz. Ölümcül bir intikamın ardından Basim Bağdat’tan kaçar ve kadim bir örgüte katılır: Saklı Olanlar. Örgütün gizemli ritüellerini ve güçlü ilkelerini öğrenirken eşsiz yeteneklerini geliştirecek, gerçek doğasını keşfedecek ve kaderini asla hayal edemeyeceği şekilde değiştirecektir. Yeni bir İnanç anlamaya başlayacaktır.”

Assassin’s Creed Mirage, serinin son oyunlarına kıyasla daha kısa bir deneyim olarak tasarlandı ve seriyi başlatan oyuna bir saygı duruşu niteliğinde. Oyuncular sarayları keşfeden, güneşin öptüğü çatılardan geçen ve uygun şekilde yerleştirilmiş saman yığınlarına ikonik atlamaları gerçekleştiren ilk kişiler arasında olmak için oyunu ön sipariş edebilirler.